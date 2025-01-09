Türkiye'nin çeşitli yerlerinde ölen hayvanlar tahnit edilerek Manisa Spil Dağı'nda sergilendi
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde doğada kendiliğinden ölen ya da kaçak avcılar tarafından vurularak öldürülen aralarında nesli tükenmekte olan vaşak, bozayı, kurt ve kaya kartalın da bulunduğu hayvanlar tahnit edilerek, 1517 metre rakımlı Manisa Spil Dağı'ndaki ziyaretçi merkezinde sergilenmeye başlandı.
Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)-
• 09 Ocak 2025 - 11:23 • Son Güncelleme:
Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)-
• 09 Ocak 2025 - 11:23 • Son Güncelleme: