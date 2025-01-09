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Türkiye'nin çeşitli yerlerinde ölen hayvanlar tahnit edilerek Manisa Spil Dağı'nda sergilendi

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde doğada kendiliğinden ölen ya da kaçak avcılar tarafından vurularak öldürülen aralarında nesli tükenmekte olan vaşak, bozayı, kurt ve kaya kartalın da bulunduğu hayvanlar tahnit edilerek, 1517 metre rakımlı Manisa Spil Dağı'ndaki ziyaretçi merkezinde sergilenmeye başlandı.

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)-
• 09 Ocak 2025 - 11:23 • Son Güncelleme:
Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)-
• 09 Ocak 2025 - 11:23 • Son Güncelleme:
1Türkiyenin çeşitli yerlerinde ölen hayvanlar tahnit edilerek Manisa Spil Dağında sergilendi

Manisa'daki 1517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'nda, aralarında nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan türlerden vaşak, bozayı, kurt ve kaya kartalının da bulunduğu 25 yabani hayvanın tahnit edilerek, sergilendiği müze hizmete açıldı.

2Türkiyenin çeşitli yerlerinde ölen hayvanlar tahnit edilerek Manisa Spil Dağında sergilendi

Spil Dağı Milli Parkı'nda Atalanı'nda yer alan ziyaretçi merkezindeki tahnit müzesi, kısa sürede yoğun ilgi gördü. Müzede, ayı, vaşak, kaya kartalı, kurt, kızıl şahin, sansar, sülün, karabatak, kuzgun, çil keklik, kınalı keklik, urkeklik, yalıçapkını, saksağan, Macar ördeği, puhu kuşu, kulaklı orman baykuşu ve leş kargası tahnitleri yer alıyor.

3ÖZEL OLARAK YAPILIYOR VE KORUNUYOR

'ÖZEL OLARAK YAPILIYOR VE KORUNUYOR'

Spil Dağı Milli Parkı Veteriner Hekim Doktor Engin Bahçeci, Spil Dağı'nın 1968 yılında milli park ilan edildiğini, 6801 hektar alanda vatandaşlara hizmet verdiğini belirterek, "Müzemiz yeni açılmasına rağmen, büyük ilgi gördü ve binlerce vatandaşımız buraya ziyarete geldi.

4Türkiyenin çeşitli yerlerinde ölen hayvanlar tahnit edilerek Manisa Spil Dağında sergilendi

Gelmeye de devam ediyorlar. Yaklaşık 18 tür kanatlı yaban hayvanımız mevcut. Yaklaşık 5 türde de memeli hayvanımızın tahnitleri bulunmakta. Bu tahnitler özel olarak yapılıyor ve korunuyor. Her sene düzenli olarak bunların bakımını yapıyoruz ve yaptırıyoruz.

5Türkiyenin çeşitli yerlerinde ölen hayvanlar tahnit edilerek Manisa Spil Dağında sergilendi

Ayrıca buradaki hayvanların hiçbiri burada tahnit yapılmak üzere vurulmadı ve öldürülmedi. Bu hayvanlar yaban hayatında doğal bir şekilde öldü ya da kaçak avcılık sırasında ele geçirildi.

6Türkiyenin çeşitli yerlerinde ölen hayvanlar tahnit edilerek Manisa Spil Dağında sergilendi

Spil Dağı Milli Parkı Müdürlüğü olarak, yaralı gelen yaban hayvanlarımızı önce tedaviye alıyoruz, iyileştirebildiğimiz hayvanları tekrardan doğaya salıyoruz. İyileştiremediğimiz, ölen hayvanları da burada sergiliyoruz" ifadelerini kullandı.

7Türkiyenin çeşitli yerlerinde ölen hayvanlar tahnit edilerek Manisa Spil Dağında sergilendi

Sergilenen hayvanların birçoğunun nesli tükenmekte olduğunu, bu kapsamda vatandaş ve avcılara uyarıda bulunan Veteriner Hekimi Bahçeci, "Tüm vatandaşlarımıza ya da tüm avcılarımıza bir çağrıda bulunmak istiyoruz.

8Türkiyenin çeşitli yerlerinde ölen hayvanlar tahnit edilerek Manisa Spil Dağında sergilendi

Buradaki yaban hayvanları özel önem taşımaktadır. Doğada gördüğünüz zaman bunları rahatsız etmemek ve öldürmemek yaban hayatı için büyük önem taşıyor. Buna çok dikkat etmeliyiz" diye konuştu.