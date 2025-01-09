Türkiye'nin çeşitli yerlerinde ölen hayvanlar tahnit edilerek Manisa Spil Dağı'nda sergilendi

Gelmeye de devam ediyorlar. Yaklaşık 18 tür kanatlı yaban hayvanımız mevcut. Yaklaşık 5 türde de memeli hayvanımızın tahnitleri bulunmakta. Bu tahnitler özel olarak yapılıyor ve korunuyor. Her sene düzenli olarak bunların bakımını yapıyoruz ve yaptırıyoruz.