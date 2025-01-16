Türkiye'den 2 bin tırlık yardım malzemesi Gazze sınırında kapının açılmasını bekliyor
AFAD koordinasyonunda, Türk Kızılay tarafından gönderilen ve içerisinde çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yardımlarının bulunduğu “iyilik gemilerinden” indirilen 2 bin tırlık insani yardım malzemesi Gazze'ye girmek için Mısır tarafında hazır bekliyor. İsrail ile Hamas arasında imzalanan ateşkes antlaşmasının ardından temel ihtiyaç malzemeleri Refah Sınır Kapısı'ndan hızla Gazze'ye sokulması planlanıyor.
• 16 Ocak 2025 - 13:13 • Son Güncelleme:
• 16 Ocak 2025 - 13:13 • Son Güncelleme: