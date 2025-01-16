Türkiye'den 2 bin tırlık yardım malzemesi Gazze sınırında kapının açılmasını bekliyor





Gazze'deki tüm zorluğa ve imkansızlıklara rağmen bölgede aşevi faaliyeti yürüten Türk Kızılay koordinasyonunda hazırlanan ve Mısır'ın El-Ariş Limanına ulaştırılan 2 bin tırlık yardım malzemesi, 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesi planlanan ateşkes antlaşmasının ardından Gazze Şeridine ulaştırılmak için Refah Sınır Kapısı'nda hazır bir şekilde bekliyor.



Kızılay, söz konusu yardım tırlarının Gazze'ye ulaşmaya başlamasıyla, insani yardım malzemelerinin devamı için de yeni bir çalışma planı hazırlıyor. Yeni plana göre, ateşkesle birlikte insani yardım girişine izin verilecek olan tüm sınır kapılarından Gazze'ye yardım ulaştırmak çeşitli ülkelerle görüşmeler sürdürülüyor.