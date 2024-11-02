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GündemTürkiye'de sadece 3 tane var! Tam 300 yıllık, babası miras bıraktı
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Türkiye'de sadece 3 tane var! Tam 300 yıllık, babası miras bıraktı

Elazığ'da 300 yıldır muhafaza edilen altın varaklı el yazması Kur'an-ı Kerim, dikkat çekiyor.

İHA
• 02 Kasım 2024 - 10:04 • Son Güncelleme:
İHA
• 02 Kasım 2024 - 10:04 • Son Güncelleme:
1Türkiyede sadece 3 tane var Tam 300 yıllık, babası miras bıraktı

Elazığ'da Reşat Zırhlı isim bir kişi, babasından kalma ve 300 yıllık olduğu belirtilen altın varaklı el yazması Kur'an-ı Kerim'i yıllardır muhafaza ediyor.

2Türkiyede sadece 3 tane var Tam 300 yıllık, babası miras bıraktı

El yazmalı ve altın varaklı olan Kur'an-ı Kerim'in Türkiye'de sadece 3 ya da 4 tane olduğunu savunan Reşat Zırhlı, ''Bu Kur'an-ı Kerim dedemden babama kalmış.

3Türkiyede sadece 3 tane var Tam 300 yıllık, babası miras bıraktı

Benim dedeme de babasından kalmış. 3 asırlık bir geçmişi var. Bütün yazıları altın varaklıdır. Babam vefat etmeden bana hediye etmişti.

4Türkiyede sadece 3 tane var Tam 300 yıllık, babası miras bıraktı

Sergilenebileceği bir yere vermek istiyorum, sergilenmesini isterim. İnsanlar bu Kur'an-ı Kerim'i görmek için çok soruyorlar.

5Türkiyede sadece 3 tane var Tam 300 yıllık, babası miras bıraktı

Zaten ülkemizde bu özellikte en fazla 3 ya da 4 tane vardır. Ben araştırdım, görenler hayran kalıyor.

6Türkiyede sadece 3 tane var Tam 300 yıllık, babası miras bıraktı

El yazması olmasından dolayı ilgi görüyor'' dedi.