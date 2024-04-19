Türkiye'de en popüler bebek isimleri açıklandı!

ÇOCUK NÜFUS ORANI EN YÜKSEK İL ŞANLIURFA

İllerin toplam nüfusları içindeki çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2023 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il yüzde 44,4 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa'yı yüzde 40,5 ile Şırnak, yüzde 38,2 ile Ağrı ve Muş izledi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 16,5 ile Tunceli oldu. Ardından yüzde 17,5 ile Edirne ve yüzde 18,3 ile Kırklareli izledi. 2023 yılında toplam hane halkı sayısı 26 milyon 309 bin 332 oldu. Hanelerin yüzde 43,6'sında 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunuyor. 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hane halkı oranının en yüksek olduğu il yüzde 69 ile Şanlıurfa, en düşük olduğu iller yüzde 29,1 ile Tunceli ve Sinop. En az bir çocuk bulunan hanelerin yüzde 18,9'unda 0-17 yaş grubunda bir çocuk, yüzde 15'inde iki çocuk, yüzde 6,3'ünde üç çocuk, yüzde 2,1'inde dört çocuk, yüzde 1,2'sinde ise beş ve daha fazla çocuk bulunuyor.