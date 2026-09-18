Türkiye’de bir ilk! Zonguldak’ta başladı: Kilosu altın değerinde, yeni gelir kapısı oldu

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Oflu, projenin başarılı olmasıyla birlikte üreticilerin gelirinin çeşitlenmesini, köyden kente göçün azaltılmasını, kırsalda istihdamın güçlenmesini ve doğal kaynakların üzerindeki baskının azaltılmasını hedeflediklerini vurgulayarak, "Burada elde edeceğimiz başarının diğer orman köylerimize de örnek olmasını istiyoruz. Üreten köylümüz güçlenecek, köyümüz kalkınacak, doğal kaynaklarımız korunacak. Bizim ORKÖY anlayışımız, insanımızı doğduğu yerde doyuran, üreticiyi destekleyen, kırsal kalkınmayı güçlendiren ve geleceği bugünden kuran anlayıştır." diye konuştu.Projeyi önemsediklerini belirten Oflu, "Bu projenin başarılı sonuçlarla yaygınlaşmasını ve zaman içerisinde orman köylülerimiz açısından yeni kırsal kalkınma modeline dönüşmesini hedefliyoruz." dedi.

Kabaca köyü sakinlerinden Lütfi Pınarcık da proje kapsamında boş kalan toprakları işlemenin, üretmenin ve gelir olarak kendilerine dönmesinin güzel olduğunu söyledi.Yetkililerin her türlü katkıyı sağladığını belirten Pınarcık, "Proje kapsamında maddi ve manevi bütün destekler sunuldu. Bizim de yeni öğrendiğimiz, bilmediğimiz ve insanların da merak ettiği bir şey. Yaygınlaşması çok güzel. Bizler de bizden sonraki nesillere örnek olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.Köy sakinlerinden Muhammet Baltacı ise salep yetiştiriciliğine merak ederek başladığını, boş arazileri işler hale getirdiklerini anlatarak, güzel verim almayı umut ettiklerini dile getirdi.