Türkiye genelinde sıcaklık alarmı: Bakan Özhaseki uyardı! Sıcaklık 10 derece birden artacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni hava durumu raporuna göre hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edecek. Aşırı sıcaklarla ilgili vatandaşlara uyarıda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki "Ülkemizin akciğerleri olan ormanlarımızda çıkabilecek herhangi bir yangın ihtimaline ve diğer olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızdan daha dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum" mesajını paylaştı.
• 21 Haziran 2024 - 16:41 • Son Güncelleme:
• 21 Haziran 2024 - 16:41 • Son Güncelleme: