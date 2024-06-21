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Gündem Türkiye genelinde sıcaklık alarmı: Bakan Özhaseki uyardı! Sıcaklık 10 derece birden artacak
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Türkiye genelinde sıcaklık alarmı: Bakan Özhaseki uyardı! Sıcaklık 10 derece birden artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni hava durumu raporuna göre hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edecek. Aşırı sıcaklarla ilgili vatandaşlara uyarıda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki "Ülkemizin akciğerleri olan ormanlarımızda çıkabilecek herhangi bir yangın ihtimaline ve diğer olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızdan daha dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum" mesajını paylaştı.

• 21 Haziran 2024 - 16:41 • Son Güncelleme:
• 21 Haziran 2024 - 16:41 • Son Güncelleme:
1 Türkiye genelinde sıcaklık alarmı: Bakan Özhaseki uyardı Sıcaklık 10 derece birden artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla güneybatı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Artvin ve Ardahan çevreleri, Denizli’nin güney, Muğla’nın iç kesimleri ile Antalya’nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

2 BAKAN ÖZHASEKİDEN UYARI: SICAKLIK NORMALLERİN 5 İLA 10 DERECE ÜZERİNDE OLACAK

BAKAN ÖZHASEKİ'DEN UYARI: SICAKLIK NORMALLERİN 5 İLA 10 DERECE ÜZERİNDE OLACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki sosyal medya hesabından aşırı sıcaklara ilişkin uyarılarda bulundu.

İşte Bakan Özhaseki'nin paylaşımı...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin raporuna göre;

Ülkemiz genelinde hava sıcaklıklarının, mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edilmektedir.

Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında, rüzgârın saatte 40-60 km kuvvetli, yüksek kesimlerde ise saatte 60-80 km hızla esmesi beklenmektedir.

Yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgârın etkisiyle; Ülkemizin akciğerleri olan ormanlarımızda çıkabilecek herhangi bir yangın ihtimaline ve diğer olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızdan daha dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum.

3 PROF. DR. ŞEN: UZUN SÜRE YAĞIŞ YOK

PROF. DR. ŞEN: UZUN SÜRE YAĞIŞ YOK

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de "Bugün Doğu Karadeniz bölgesinde yağmur, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'de kuvvetli poyrazın dışında önemli bir meteorolojik hadise yok. Uzun süre yağış yok. Sıcaklıklar ortalamanın 5-8 derece üzerinde devam ediyor. İstanbul 30'un altına, İzmir 35'in altına düşmeyecek" mesajını paylaştı.

4 Türkiye genelinde sıcaklık alarmı: Bakan Özhaseki uyardı Sıcaklık 10 derece birden artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla güneybatı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Artvin ve Ardahan çevreleri, Denizli’nin güney, Muğla’nın iç kesimleri ile Antalya’nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

5 SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle kuzey, Akdeniz'de güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bölgelerdeki hava durumu ise şöyle,

6 MARMARA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu

7 EGE

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Denizli’nin güney ve Muğla’nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 42°C Az bulutlu ve açık, güney kesimleri öğle saatlerinde parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 37°C Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C Az bulutlu ve açık, iç kesimleri öğle saatlerinde parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

8 AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Antalya’nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 32°C Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu

9 İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 35°C Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 32°C Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

10 BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, iç ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 31°C Az bulutlu

SİNOP °C, 28°C Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C Az bulutlu

11 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

12 HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

13 DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C Parçalı bulutlu

KARS °C, 27°C Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 29°C Parçalı bulutlu

14 GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 42°C Az bulutlu ve açık