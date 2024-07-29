Türkiye Elektrik İletişim 51 ilde 240 tekniker alıyor! TEİAŞ 240 tekniker alımı detayları, başvuru tarihleri





TEİAŞ 240 TEKNİKER ALIMI ŞARTLARI



İlk başvurulardan sonra adaylar sözlü sınava katılacak. Sözlü sınava girecek adaylardan beklenen şartlar şöyle;



- 2022 yılı KPSS P93 puan türünden altmış (60) ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, talep şartlarına uygun adaylar arasından, en yüksek KPSS puanından başlanmak üzere açık iş sayısının dört (4) katı aday;



- Öncelik hakkına sahip olarak başvuran adaylardan talep şartlarına uygun olanlar arasından, öncelik hakkı sahipliğine ilişkin belgenin tarihi esas alınarak ve eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle, açık iş sayısının dört (4) katı aday ayrı listeler hâlinde Şirketimize gönderilecek ve talep şartlarına uyan adayların tamamı sözlü sınava davet edilecektir.



- İş gücü talebimiz il düzeyinde karşılanacaktır. (Adayların adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde yer alan adreslerine göre).