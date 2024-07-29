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GündemTürkiye Elektrik İletişim 51 ilde 240 tekniker alıyor! TEİAŞ 240 tekniker alımı detayları, başvuru tarihleri
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Türkiye Elektrik İletişim 51 ilde 240 tekniker alıyor! TEİAŞ 240 tekniker alımı detayları, başvuru tarihleri

Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. 240 tekniker alacağını açıkladı. Adana, İstanbul, Karaman, Kocaeli gibi toplamda 51 ilde yapılacak işe alımlarda; elektrik teknikeri, elektronik teknikeri ve harita teknikeri aranıyor.

• 29 Temmuz 2024 - 12:41 • Son Güncelleme:
• 29 Temmuz 2024 - 12:41 • Son Güncelleme:
1Türkiye Elektrik İletişim 51 ilde 240 tekniker alıyor TEİAŞ 240 tekniker alımı detayları, başvuru tarihleri

Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. 51 farklı ilde toplamda 240 tekniker alacağını açıkladı. Taşra teşkilatı için aranan teknikerler İŞKUR üzerinden başvuru yapacak. İlk başvurudan sonra 2022 yılı KPSS P93 sınavından en az 60 puan almış adaylar sözlü sınav için çağrılacak. TEİAŞ 240 tekniker alımı detayları, başvuru tarihleri...

2Türkiye Elektrik İletişim 51 ilde 240 tekniker alıyor TEİAŞ 240 tekniker alımı detayları, başvuru tarihleri



TEİAŞ 240 TEKNİKER ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

TEİAŞ'ın iş ilanına başvurmak isteyenler 5 Ağustos 2024 tarihi ile 9 Ağustos tarihi arasında alınacak.

3Türkiye Elektrik İletişim 51 ilde 240 tekniker alıyor TEİAŞ 240 tekniker alımı detayları, başvuru tarihleri



TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİŞİM A.Ş 240 TEKNİKER ALIMI KADRO DAĞILIMI

TEİAŞ tekniker istihdamına dair kadro dağılımını ve görev yapılacak şehirlerin listesi şöyle;

4Türkiye Elektrik İletişim 51 ilde 240 tekniker alıyor TEİAŞ 240 tekniker alımı detayları, başvuru tarihleri



TEİAŞ 240 TEKNİKER ALIMI ŞARTLARI

İlk başvurulardan sonra adaylar sözlü sınava katılacak. Sözlü sınava girecek adaylardan beklenen şartlar şöyle;

- 2022 yılı KPSS P93 puan türünden altmış (60) ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, talep şartlarına uygun adaylar arasından, en yüksek KPSS puanından başlanmak üzere açık iş sayısının dört (4) katı aday;

- Öncelik hakkına sahip olarak başvuran adaylardan talep şartlarına uygun olanlar arasından, öncelik hakkı sahipliğine ilişkin belgenin tarihi esas alınarak ve eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle, açık iş sayısının dört (4) katı aday ayrı listeler hâlinde Şirketimize gönderilecek ve talep şartlarına uyan adayların tamamı sözlü sınava davet edilecektir.

- İş gücü talebimiz il düzeyinde karşılanacaktır. (Adayların adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde yer alan adreslerine göre).

5Türkiye Elektrik İletişim 51 ilde 240 tekniker alıyor TEİAŞ 240 tekniker alımı detayları, başvuru tarihleri