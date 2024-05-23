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Gündem Türkiye dolu ve fırtınaya teslim: Meteoroloji bu kentleri uyardı: 15 kentte alarm verildi
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Türkiye dolu ve fırtınaya teslim: Meteoroloji bu kentleri uyardı: 15 kentte alarm verildi

Meteoroloji’nin yağış uyarısının ardından Kars, Eskişehir, Kocaeli, Edirne, Ağrı ve İzmir’de etkili olan dolu ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kars ve Eskişehir’de yağan ceviz büyüklüğündeki dolu görenleri hayrete düşürdü. Öte yandan bir uyarı da Ankara Valiliği'nden geldi. Bugün 21 yarın ise 15 kentte sarı alarm verildi. işte detaylar.

• 23 Mayıs 2024 - 15:58 • Son Güncelleme:
• 23 Mayıs 2024 - 15:58 • Son Güncelleme:
1 Türkiye dolu ve fırtınaya teslim: Meteoroloji bu kentleri uyardı: 15 kentte alarm verildi

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün tahmin ettiği üzere, bugün Eskişehir ve ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Meydana gelen yağışlar pek çok noktada günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Çifteler ilçesinde yağan ceviz büyüklüğündeki dolu görenleri hayrete düşürdü. İlçe sakinlerine zor anlar yaşatan yağış maddi hasarlara neden oldu. Yağış sonrasında vatandaşlar tarafından toplanan ceviz büyüklüğündeki dolular cep telefonu kameraları ile fotoğraflandı.

2 Türkiye dolu ve fırtınaya teslim: Meteoroloji bu kentleri uyardı: 15 kentte alarm verildi

Paylaşılan meteorolojik verilere göre göre, yağışların 24 Mayıs 2024 Cuma günü saat 03.00’a kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

3 KARS

KARS

Kars’ı ceviz büyüklüğünde dolu vurdu. Kentte etkili olan sağanak yağış ve dolu, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu araç sahiplerine zor anlar yaşattı.

Kentte öğleden sonra etkili olan yağmur yerini dolu yağışına bıraktı. Bir anda bastıran dolu vatandaşlara zor anlar yaşatırken, araçlarını doludan korumak isteyen vatandaşlar, buldukları halı, battaniye gibi malzemeleri araçlarının üzerine örttü.

Kısa sürede etrafı beyaza bürüyen dolu ekili alanlara da zarar verdi. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı yerini sağanak yağmura bıraktı.

4 EDİRNE - KEŞAN

EDİRNE - KEŞAN

Hava sıcaklığının 19 derece olduğu Keşan'da, sabah saatlerinde dolu ve yağmur başladı. Dolu ve sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Ana yollarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçak altlarına ve pasaj girişlerine sığındı. Yağışın aralıklarla etkisini sürdüreceği belirtildi.

5 AĞRI

AĞRI

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan dolu, ilçe merkezi ve bazı köyleri beyaza bürüdü.

İlçede, sabah erken saatlerde başlayan sağanak, yerini fındık büyüklüğünde doluya bıraktı. Yaklaşık 5 dakika süren dolu, ilçe merkezi, bazı köyler ve Köse Dağı’nı beyaza bürüdü. Doluya hazırlıksız yakalananlar, şemsiyelerle korunmaya çalışırken, bazı kişiler ise iş yerlerine sığındı.

6 İZMİR

İZMİR

Meteoroloji İzmir'de bugün havanın kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini duyurdu. Kent merkezinde saat 11.00 sıralarında sağanak etkili oldu. Gaziemir ilçesinde ise aynı saatlerde yağmurla karışık dolu görüldü. Dolu yaklaşık 15 dakika sürdü.

7 BALIKESİR

BALIKESİR

Balıkesir Edremit'te öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken, belediye ve itfaiye ekipleri tıkanan mazgalları açmak için çalışma başlattı. Sağanakta yollar kısa sürede göle dönerken bazı ev ve iş yerlerine su bastı. Trafik ekipleri önemli noktalarda tedbir alarak, trafik akışını sağladı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, ıslanmamak için kapalı alanlar ve saçak altlarına sığındı. Yağışın, aralıklarla akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

8 KOCAELİDE DOLU VE SAĞANAK ETKİLİ OLDU: ÇOK FELAKET

KOCAELİ'DE DOLU VE SAĞANAK ETKİLİ OLDU: ÇOK FELAKET

Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün aralarında Kocaeli'nin de bulunduğu 7 il için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu. Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü Kocaeli'de bugün öğle saatlerinde sağanak başladı. Kentin bazı ilçelerinde aniden bastıran sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yapılan uyarıları dikkate alan vatandaşlar şemsiyeleri ile korunmaya çalışırken, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise ıslanmamak için saçak altlarına sığındı. Kimi vatandaşlar da yağmur altında eğlenceli anlar yaşadı. Kocaeli'nin turizm destinasyonu ilçesi Kandıra'ya ise dolu yağdı. Bir vatandaş dolu yağışını, "Çok felaket" diyerek görüntüledi.

Yağmur yağışının akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

9 ANKARA VALİLİĞİ’NDEN UYARI GELDİ

ANKARA VALİLİĞİ’NDEN UYARI GELDİ

Ankara Valiliği, Meteoroloji'nin uyarısının ardından vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı. Yapılan açıklamada, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi risklere karşı hazırlıklı olması gerektiği belirtildi.

10 21 KENTTE SARI KODLU ALARM VERİLDİ

21 KENTTE SARI KODLU ALARM VERİLDİ

Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Düzce

YARIN 15 KENTTE SARI KODLU ALARM VERİLDİ

Ankara, Bilecik, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Düzce