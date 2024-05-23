Türkiye dolu ve fırtınaya teslim: Meteoroloji bu kentleri uyardı: 15 kentte alarm verildi
Meteoroloji’nin yağış uyarısının ardından Kars, Eskişehir, Kocaeli, Edirne, Ağrı ve İzmir’de etkili olan dolu ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kars ve Eskişehir’de yağan ceviz büyüklüğündeki dolu görenleri hayrete düşürdü. Öte yandan bir uyarı da Ankara Valiliği'nden geldi. Bugün 21 yarın ise 15 kentte sarı alarm verildi. işte detaylar.
• 23 Mayıs 2024 - 15:58 • Son Güncelleme:
• 23 Mayıs 2024 - 15:58 • Son Güncelleme: