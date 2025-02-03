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Türk tiyatrosunun efsanesi hayatını kaybetti

Tiyatro oyuncusu, eleştirmen, yazar, yönetmen olan Ümit Denizer'den acı haber geldi. Ünlü sanatçı, 77 yaşında hayata gözlerini yumdu. Denizer'in vefatını, Film-San Vakfı duyurdu.

• 03 Şubat 2025 - 13:26 • Son Güncelleme:
• 03 Şubat 2025 - 13:26 • Son Güncelleme:
1Türk tiyatrosunun efsanesi hayatını kaybetti

Tiyatro oyuncusu, eleştirmen, yazar, yönetmen Ümit Denizer, gelen son dakika haberlerine göre yaşamını yitirdi.

2Türk tiyatrosunun efsanesi hayatını kaybetti

77 yaşında hayata gözlerini yuman usta sanatçının vefatı, sevenlerini yasa boğdu.

3VEFATINI DUYURDULAR

VEFATINI DUYURDULAR

Film-San Vakfı'nın sosyal medya hesabından bulunulan paylaşımda; "Tiyatro sanatçısı oyuncu, yazar, eleştirmen Ümit Denizer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

4ÜMİT DENİZER KİMDİR

ÜMİT DENİZER KİMDİR?



1948 yılında Ankara'da hayata gözlerini açan Ümit Denizer, babasının subay olması sebebiyle ilk ve orta öğrenimini çeşitli Anadolu illerinde yaptı. Yıldız Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Harita Mühendisliği bölümü mezunu olan isim, Üsküdar Halkevi’nde tiyatro çalıştı. Kardeşi Turgut Denizer ile birlikte Ayla ve Beklan Algan yönetimindeki LCC Tiyatro Okulu'nda tiyatro eğitimi aldı.

Ödüller;

Ferhat ile Şirin, 1973, İsmet Küntay Ödülü

Keloğlan, Tiyatro/76, 1976, Yılın Oyunu

Perdeci, 1992, Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Ödülü

Adalet, Sizsiniz (Sokrates, Galileo, Sacco, Vanzetti), 2012, Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü

Yazdığı bazı oyunlar;

Mutluluklar Ülkesi

Mor Gezegen

Leke/Çizgi/Benek/ Renk

Keloğlan

Aksak Timur ile Hoca Nasreddin

Avrupaya Avrupaya

Uçan Şemsiye

Keloğlan

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