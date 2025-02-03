Türk tiyatrosunun efsanesi hayatını kaybetti

ÜMİT DENİZER KİMDİR?





1948 yılında Ankara'da hayata gözlerini açan Ümit Denizer, babasının subay olması sebebiyle ilk ve orta öğrenimini çeşitli Anadolu illerinde yaptı. Yıldız Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Harita Mühendisliği bölümü mezunu olan isim, Üsküdar Halkevi’nde tiyatro çalıştı. Kardeşi Turgut Denizer ile birlikte Ayla ve Beklan Algan yönetimindeki LCC Tiyatro Okulu'nda tiyatro eğitimi aldı.



Ödüller;



Ferhat ile Şirin, 1973, İsmet Küntay Ödülü



Keloğlan, Tiyatro/76, 1976, Yılın Oyunu



Perdeci, 1992, Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Ödülü



Adalet, Sizsiniz (Sokrates, Galileo, Sacco, Vanzetti), 2012, Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü



Yazdığı bazı oyunlar;



Mutluluklar Ülkesi



Mor Gezegen



Leke/Çizgi/Benek/ Renk



Keloğlan



Aksak Timur ile Hoca Nasreddin



Avrupaya Avrupaya



Uçan Şemsiye



Keloğlan



Kitapları



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