Turistleri dolandıranlara rekor ceza talebi! İddianame'de belgesel detayı dikkat çekti

ÇEŞİTLİ VAATLER

“Yüksek Hesap Mekânları” olarak nitelendirilen ve suç örgütlerinin gelir kapısı haline getirilen sistem, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede tüm yönleriyle anlatıldı. İddianameye göre, turistlerin yoğun olarak bulundukları Taksim, İstiklal Caddesi, Aksaray, Sultanahmet, Karaköy gibi semtlerde Arapça, Farsça, İngilizce veya farklı dilleri konuşabilen tercüman/hanutçu olarak tabir edilen kişiler, turistlerle farklı bahanelerle tanışıyor. Çeşitli vaatlerle (ilişki, masaj, ucuz içki, ucuz eğlence vs.) turistleri mekâna götürüyorlar.



Masaya en az birer bardak içecek servis ediliyor. Müşterinin yanına oturan konsomatris, müşteriye, Türkiye’ye ne zaman geldiğini, ne iş yaptığını, Türkiye’de nerede kaldığını, ülkesine ne zaman döneceğini soruyor. Amaç müşteriye getirilecek hesabın büyüklüğünün belirlenmesi. Eğer müşterinin ülkesine dönmesine uzun zaman varsa tekrar gelmesi için daha uygun bir ücret alınıyor. Ancak müşterinin ülkesine döneceği tarih yakınsa mekânı şikâyet etme ihtimali düşük olduğu için hesabı ona göre yükseltiyorlar. Müşterinin kazancı ne kadar büyükse, kendisine getirilen hesap bu doğrultuda büyüyor.