Tunceli'deki devasa kaya gizemini koruyor

Kayanın bölgeye gelenlerin dikkatini çektiğini dile getiren ilçe sakini Ömer Faruk Tek, "Çemişgezek'in girişinde bulunan bu kayalığın, insan eliyle mi yoksa doğal yollarla mı oluştuğuna dair bilgi sahibi değiliz. Etrafında kayalıklardan ziyade, evlerin bulunması daha da bir dikkat çekiyor" dedi. İlginç kaya için herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını, kayanın gizemini koruduğunu aktaran Ömür Abay da, "Güzide ilçemiz Çemişgezek, gerek tarihi, gerekse doğal güzellikleri sebebiyle bir hayli zengin ilçedir. Kaya ise Çemişgezek'in girişinde olması sebebiyle dışardan gelenlerin dikkatini çekmektedir. Özellikle 2008 yılında yapılan restorasyondan sonra kayanın üzerine eklenen yaban keçisi ve kınalı keklik heykeli, kayanın dikkat çekiciliğini arttırmaktadır. Nasıl ortaya çıktığına dair herhangi bir bilgimiz bulunmamaktadır. İlçemizdeki büyüklerimize, yaşlılarımıza sorduğumuzda onlarında kayanın geçmişi ile alakalı detaylı bir bilgiye sahip olmadıklarını gördük. İleri atılan bir iddiaya göre, uzun bir süre kaya mezarı olduğu düşünülüyordu. Alanında uzman bazı kişilerin görüşleri ve analizleri neticesinde, kayanın bir kaya mezarı olmadığı anlaşıldı" diye konuştu.