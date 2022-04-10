Tuğba Özay'dan şaşırtan hapishane itirafı!
Ünlü manken ve şarkıcı Tuğba Özay, yapımcılığını hayata geçirilen Barış Muslu'nun sunduğu Beyin Dedektifi programına konuk oldu. Özay, programda hapishane itirafıyla herkesi şoke etti.
TV100 ekranlarında yayınlanan yapımcılığını Özlem Çelik ve Çağrı Çelik'in üstlendiği Projepark Yapım tarafından üstlenilen Barış Muslu'nun sunduğu Beyin Dedektifi adlı programın bu haftaki konuğu Tuğba Özay’dı.
Muslu’nun "Hayatınızda yaşamak istemediğiniz olay hangisiydi" sorusuna içtenlikle yanıt veren Özay, “15 yaşında ailemle trafik kazası geçirmiştim. Çok korkunçtu. O kazada annemle babamın hayatını kurtaran ben oldum. Köprü yolunda babam arabadan fırladı yola. Boynum kırılıyordu. Babam ölü gibi yerde yatıyordu. Karşıdan tır geliyordu. El salladım dur diye babamın üstüne kapandım. Annem su arkının içine düşmüş. Ben söylemesem babamla bizi alıp hastaneye götürecekler. Annen o kar tipinin içinde su ardından kalacaktı” yanıtını vermekten çekinmedi.
2007 senesinde 5.5 ay cezaevinde yattığını söyleyen Özay, “Hayatımda hazmedemediğim şeyler var. 2007'de hapse girmem. İlgim olmayan bir olaydan 5,5 ay hapis yattım. Çok ciddi bir travmaydı. En yoğun çalıştığım dönemdi. Asla hak etmedim. Fakat o dört duvar arasındaki süreci de iyi ki yaşamışım. Ben o acılardan çok şey öğrendim. Oradaki acılı kadınların yaşamını öğrenince dünyaya daha farklı bakmaya başladım. Kendi içimde olgunlaştım. O süreçten sonra panik ataklar başladı. Cezaevinde okudum, yazdım, insanları dinledim. 15 adımlık avluda kuşları izledim, ağladım.” dedi.