TSK Personel Kanunu değişti! Resmi Gazete'de yayımlandı, işte yeni kurallar

SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ERLERE SERVİS HAKKI

Kanuna göre, MSB tarafından yapılacak sınavlarla ilgili her türlü açıklama, başvuru ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulması, bakanlığın internet sitesinden yapılacak, internet sitesindeki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak.



Düzenlemeye göre ayrıca Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğine şehitlerin anne ve babaları da üye olabilecek.



Kanunla, Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlıklarında görevli sözleşmeli erbaş ve erlere aylık ücretleri, yaptıkları iş güçlüğü ve iş riski açısından yüzde 5 artırımlı olarak ödenecek.



Sözleşmeli erbaş ve erler, mesai sonrası görev yerlerinden ayrılırken, mesaiye gidiş ve gelişlerinde subay ve astsubay servislerini kullanabilecek.



Gerekli şartları taşıyarak MSB ve İçişleri Bakanlığı kadrosundaki uzman erbaşlığa veya astsubaylığa geçen sözleşmeli erbaş ve erlere, sözleşmeli erbaş ve er olarak çalıştıkları döneme ilişkin iş sonu tazminatları ve kıdem tazminatları ödenmeyecek.