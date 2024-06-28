TSK Personel Kanunu değişti! Resmi Gazete'de yayımlandı, işte yeni kurallar

SAVUNMA SANAYİ FİRMALARI MSB TARAFINDAN DENETLENECEK
Kanuna göre, savunma sanayi alanında faaliyet gösteren firmaların denetimi, daha hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla MSB tarafından yapılacak.
Bakanlığın, TSK'nin modernizasyonu, savunma sanayisinin geliştirilmesi, araştırma ve geliştirme hizmetlerinde kullanılacak özel gelirleri karşılığında tahsis edilen ödeneğin yetersiz kalması halinde ödenek ekleme yetkisi Cumhurbaşkanı'na verilecek.
Düzenlemeyle, 1999 sonrası sigortası başlayan ve 1 Şubat 2018 yılı sonrası Yüksek Askeri Şura kararı ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen personele, yaş şartı aranmaksızın kadın ve erkek 25 hizmet yılının tamamlaması halinde emekli aylığı bağlanacak.
Sözleşmeli erbaş ve erlerin kadroları ile uzman erbaşlığa geçiş işlemleri, MSB ve İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülecek.
MSÜ TEŞKİLATINA YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU DAHİL EDİLECEK
Kanunla, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) teşkilatına Yabancı Diller Yüksekokulu dahil ediliyor.
Yüksekokul, harp okullarındaki eğitim ve öğretimi takip edebilecek seviyede dil becerileri gelişmiş askeri öğrenci yetiştirilmesi, bünyesinde açılan dil kursları vasıtasıyla MSB tarafından tefrik edilen personele yabancı dil eğitimi, misafir askeri personele ve misafir askeri öğrenciye dil eğitimi verilmesi amacıyla faaliyet gösterecek.
Yüksekokul müdürü, öğretim üyeliği yeterliliğine haiz kişiler arasından MSÜ rektörünün teklifi üzerine Milli Savunma Bakanı tarafından 3 yıllığına atanacak.
Yabancı Diller Yüksekokulunun teşkilatlanması, görev ve sorumlulukları, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile öğretim elemanları ve öğrencileri ile ilgili esaslar, çıkarılacak yönetmelikte düzenlenecek.