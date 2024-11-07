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Trump seçimi kazanınca meydanda ejder meyvesi dağıttı! 'Kükreyerek ABD başkanı oldu'

Antalya'nın Serik ilçesinde bir üretici, Donald Trump'ın ABD'nin yeni başkanı seçilmesini kutlamak için halka ücretsiz ejder meyvesi ve turp dağıttı.

• 07 Kasım 2024 - 14:34 • Son Güncelleme:
• 07 Kasım 2024 - 14:34 • Son Güncelleme:
1Trump seçimi kazanınca meydanda ejder meyvesi dağıttı Kükreyerek ABD başkanı oldu

ABD'de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde Donald Trump'un galip gelmesi, Serik ilçesinde farklı bir şekilde kutlanmasına neden oldu. Çiftçilikle uğraşan Beyazıt Işık, Çınaraltı Meydanı'na getirdiği ejder meyvesi ve turpu halka ücretsiz dağıttı.

2Trump seçimi kazanınca meydanda ejder meyvesi dağıttı Kükreyerek ABD başkanı oldu

Trump'a hayranlık duyduğunu, daha önce de seçimleri kazandığında turp dağıttığını anlatan Beyazıt Işık, "Trump başkanın seçim zaferini kutluyorum. Bu yüzden vatandaşlara ejder meyvesi ve turp dağıtıyoruz."

3Trump seçimi kazanınca meydanda ejder meyvesi dağıttı Kükreyerek ABD başkanı oldu

"Trump başkanımızın ve benim simgem turptur. Ejder meyvesini de küllerinden yeniden savrulan bir ejderhanın kükreyişinin sembolü olduğu için dağıtıyorum.

4Trump seçimi kazanınca meydanda ejder meyvesi dağıttı Kükreyerek ABD başkanı oldu

"Kendisi ikinci kez kükreyerek ABD'nin başkanlığına konmuştur" şeklinde konuştu

5Trump seçimi kazanınca meydanda ejder meyvesi dağıttı Kükreyerek ABD başkanı oldu
6Trump seçimi kazanınca meydanda ejder meyvesi dağıttı Kükreyerek ABD başkanı oldu