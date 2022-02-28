Transfer için Ukrayna'ya giden gurbetçi futbolcu, sığınakta mahsur kaldı! "Dışarıya çıkanı vuruyorlar"

Doğan, "Şu anda dışarı çıkma yasağı var, çıkanı da vuruyorlar. Çok dikkat etmemiz lazım. Dua ediyoruz. İhtiyacımız var her zaman. Korkarak marketlere gidip bir şeyler almaya çalışıyoruz, her zaman da istediğimizi alamıyoruz. Bir şey kalmamış marketlerde" ifadelerini kullandı.