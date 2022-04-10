Trans birey olduğunu açıklayan Ahmet Melih Yılmaz: Dudaklarımı yaptırmak zorunda değilim

"ZENGİN KOCAM OLMADIĞI İÇİN ÇALIŞMAK ZORUNDAYIM"

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Ahmet Melih Yılmaz, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Muhabirlerin röportaj isteğini geri çevirmeyen oyuncu, "Çekin bakalım güzele bakmak sevaptır" dedi. Ankara'ya taşındığını ve bazı estetik operasyonlar için İstanbul'a geldiğini belirten oyuncu, "İsim değişikliği yapmayacağım, 32 yıllık ismimi değiştiremem. Tiyatro ve sosyal medyadan para kazanıyorum, bütün birikimimi de estetiğe harcıyorum. Zengin kocam olmadığı için çalışmak zorundayım" dedi.



Yılmaz, "Erkek arkadaşınız mı var mı?" sorusuna, "İnşallah olur, istiyorum olmasını" yanıtını verdi.