Trakya'da yaşanan kuraklık çiftçileri zor durumda bırakıyor! Su krizine çözüm bulacak proje hayata geçiyor
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden (NKÜ) Prof. Dr. Halim Orta, Trakya'da çiftçinin kurak toprağa ekim yaptığını ve bunun çiftçiye ciddi bir maliyetinin olduğunu belirterek, "Son 6 aydır çok ciddi bir kuraklık yaşadık, özellikle kasım başına kadar kasım ayı ortalarına kadar, hatta çok kötü bir kuraklık" dedi.
Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ(DHA)
• 20 Aralık 2024 - 12:05 • Son Güncelleme:
Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ(DHA)
• 20 Aralık 2024 - 12:05 • Son Güncelleme: