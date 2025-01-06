Trabzonspor puan kaybettikçe TV tamircilerinin işleri artıyor! Öfkelerini televizyona vurarak alan taraftarlar her hafta masrafa giriyor
Trabzonsporlu taraftarlar, Süper Lig’de art arda alınan mağlubiyetlerin yanı sıra özellikle son dakikalarda yenilen gollerin öfkesini televizyonlarının ekranlarından çıkardı. TV tamircisi Murat Bayburt, 'Trabzonsporlu arkadaşlarımız bir anlık öfkelerine yenilince ortaya bu tablo çıkıyor, maç haftası ve sonrasında fazla mesai yapıyoruz. Trabzonspor iyi olsun bizim işlerimiz kötü olsun' dedi. Şenol Ölmez de anlık öfkeye kapılarak televizyon ekranını yumruk darbesiyle kırdığını belirterek 'Heyecan doruktaydı. Biz maçın son anlarında berabere biteceğini düşünüyorken dördüncü gol gelirken güzel bir darbeyle öfkemizi televizyonumuzdan çıkardık' dedi.
Nurgül GÜNAYDIN/TRABZON, (DHA)-
• 06 Ocak 2025 - 14:10 • Son Güncelleme:
Nurgül GÜNAYDIN/TRABZON, (DHA)-
• 06 Ocak 2025 - 14:10 • Son Güncelleme: