Trabzonspor puan kaybettikçe TV tamircilerinin işleri artıyor! Öfkelerini televizyona vurarak alan taraftarlar her hafta masrafa giriyor

‘TRABZONSPOR İYİ OLSUN BİZİM İŞLERİMİZ KÖTÜ OLSUN’

Kendi işlerinden daha çok Trabzonspor’un kazanmasını tercih ettiklerini söyleyen Bayburt, “Trabzonspor iyi olsun bizim işlerimiz kötü olsun. Biz böyle düşünüyoruz. Bu sene Trabzonspor’la ilgili çok fazla bir heyecanımız yok ancak büyük maçlarda o heyecan daha fazla oluyor.