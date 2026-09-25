Trabzon'da heyelan dehşeti: Toprak kaymasıyla çöken yola otomobil devrildi!
25.09.2026 - 14:02Güncellenme Tarihi:
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar sonrasında meydana gelen toprak kayması faciaya yol açıyordu. Pelitli Mahallesi'nde yolun bir bölümünün çökmesi sonucu seyir halindeki bir otomobil devrilirken, olayda şans eseri büyük bir can kaybı yaşanmadı.
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde toprak kayması nedeniyle mahalle yolunun bir bölümü çöktü.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde toprak kayması nedeniyle mahalle yolunun bir bölümü çöktü.
Kentte bir süredir etkili olan yağışların ardından ilçeye bağlı Pelitli Mahallesi'ndeki yolda toprak kayması meydana geldi.
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Yolun bir bölümünde çökme yaşanan olay sırasında seyir halindeki Yalçın Ö'nün kullandığı otomobil de bu alana devrildi.
Yolun bir bölümünde çökme yaşanan olay sırasında seyir halindeki Yalçın Ö'nün kullandığı otomobil de bu alana devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
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Otomobilden çıkarılan hafif yaralı sürücü ve beraberindeki Kenan Ş, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
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İlgili kurumların ekiplerince yolun ulaşıma kapatıldığı bölgede çalışma başlatıldı.