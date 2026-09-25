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GündemTrabzon'da heyelan dehşeti: Toprak kaymasıyla çöken yola otomobil devrildi!
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Trabzon'da heyelan dehşeti: Toprak kaymasıyla çöken yola otomobil devrildi!

25.09.2026 - 14:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar sonrasında meydana gelen toprak kayması faciaya yol açıyordu. Pelitli Mahallesi'nde yolun bir bölümünün çökmesi sonucu seyir halindeki bir otomobil devrilirken, olayda şans eseri büyük bir can kaybı yaşanmadı.

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1Trabzon'da heyelan dehşeti: Toprak kaymasıyla çöken yola otomobil devrildi!

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde toprak kayması nedeniyle mahalle yolunun bir bölümü çöktü.

Kentte bir süredir etkili olan yağışların ardından ilçeye bağlı Pelitli Mahallesi'ndeki yolda toprak kayması meydana geldi.

2Trabzon'da heyelan dehşeti: Toprak kaymasıyla çöken yola otomobil devrildi!

Yolun bir bölümünde çökme yaşanan olay sırasında seyir halindeki Yalçın Ö'nün kullandığı otomobil de bu alana devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

3Trabzon'da heyelan dehşeti: Toprak kaymasıyla çöken yola otomobil devrildi!

Otomobilden çıkarılan hafif yaralı sürücü ve beraberindeki Kenan Ş, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

4Trabzon'da heyelan dehşeti: Toprak kaymasıyla çöken yola otomobil devrildi!

İlgili kurumların ekiplerince yolun ulaşıma kapatıldığı bölgede çalışma başlatıldı.

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