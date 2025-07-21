Trabzon'da gözyaşları sel oldu: Yan yana toprağa verildiler

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Bu sırada Samsun istikametine seyir halinde olan İ.U. idaresindeki 55 AHS 500 plakalı tır, bir anda karşısına çıkan otomobille çarpıştı. Kazada otomobildeki 37 yaşındaki Yavuz Selim Kakışım ve 7 yaşındaki kızı Asel Deniz Kalkışım hayatını kaybetti.