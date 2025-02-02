Trabzon'da açılan dikiş nakış kursunda öğretmenin öğrencileri arasında annesi ve ablası da var

Kursiyerlerden kızı Ebru Şen ise, "Yaklaşık 15 yıldır çeşitli kurslara katılıyorum. İnsan için farklı bir meşgale oluyor. Burada farklı şeyler öğreniyorsunuz farklı insanlar tanıyorsunuz. Kız kardeşimden ders almak ayrıca güzel. Zamanında birlikte de yine kurslara katıldık" şeklinde konuştu. Kursiyerlerden Fatma Taşkara da bilmediklerini öğrenmeye çalıştığını kaydederek "Sağ olsun devletimiz bize böyle bir imkân tanıdı. Bilmediklerimizi öğreniyoruz. Kursumuzda iki kız kardeş bir anne var ikisi de çok iyi insanlar. Onun için daha istekli geliyoruz" ifadelerini kullandı.