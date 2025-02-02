Trabzon'da açılan dikiş nakış kursunda öğretmenin öğrencileri arasında annesi ve ablası da var
Trabzon'da Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde bulunan Alacahan'da açılan kursta, el nakışları öğretmeni olarak görev yapan Eda Turan'ın öğrencileri arasında annesi ve ablasının bulunması dikkat çekiyor. Ortahisar Halk Eğitim Merkezi el nakışları öğretmeni Eda Turan, özellikle eskiye yönelik işlemeleri daha da modernize ederek günümüze uyarlamaya çalıştıklarını ifade ederek 'Türk el nakışlarına yönelik hemen hemen her şeyi yapıyoruz. İşlemelerin tarihi aslında çok eski. Anadolu'da yapılan kazılarda ilk bulgulara cilalı taş devrinde rastlanıyor ama ilk eserlere 15. yüzyılda ilk örneklerine rastlanıyor' dedi.
İHA
• 02 Şubat 2025 - 09:58 • Son Güncelleme:
İHA
• 02 Şubat 2025 - 09:58 • Son Güncelleme: