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GündemTrabzon'da açılan dikiş nakış kursunda öğretmenin öğrencileri arasında annesi ve ablası da var
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Trabzon'da açılan dikiş nakış kursunda öğretmenin öğrencileri arasında annesi ve ablası da var

Trabzon'da Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde bulunan Alacahan'da açılan kursta, el nakışları öğretmeni olarak görev yapan Eda Turan'ın öğrencileri arasında annesi ve ablasının bulunması dikkat çekiyor. Ortahisar Halk Eğitim Merkezi el nakışları öğretmeni Eda Turan, özellikle eskiye yönelik işlemeleri daha da modernize ederek günümüze uyarlamaya çalıştıklarını ifade ederek 'Türk el nakışlarına yönelik hemen hemen her şeyi yapıyoruz. İşlemelerin tarihi aslında çok eski. Anadolu'da yapılan kazılarda ilk bulgulara cilalı taş devrinde rastlanıyor ama ilk eserlere 15. yüzyılda ilk örneklerine rastlanıyor' dedi.

İHA
• 02 Şubat 2025 - 09:58 • Son Güncelleme:
İHA
• 02 Şubat 2025 - 09:58 • Son Güncelleme:
1Trabzonda açılan dikiş nakış kursunda öğretmenin öğrencileri arasında annesi ve ablası da var

Kursiyerlerden anne Nuran Şahin, kızından eksiklerini öğrenmeye çalıştığını belirtirken abla Ebru Şen de, kız kardeşinden ders almanın kendisi için farklı bir duygu olduğunu kaydetti.

2Trabzonda açılan dikiş nakış kursunda öğretmenin öğrencileri arasında annesi ve ablası da var

Ortahisar Halk Eğitim Merkezi el nakışları öğretmeni Eda Turan, özellikle eskiye yönelik işlemeleri daha da modernize ederek günümüze uyarlamaya çalıştıklarını ifade ederek "Türk el nakışlarına yönelik hemen hemen her şeyi yapıyoruz. İşlemelerin tarihi aslında çok eski.

3Trabzonda açılan dikiş nakış kursunda öğretmenin öğrencileri arasında annesi ve ablası da var

Anadolu'da yapılan kazılarda ilk bulgulara cilalı taş devrinde rastlanıyor ama ilk eserlere 15. yüzyılda ilk örneklerine rastlanıyor. Türk el nakışları en parlak dönemini de 17. ve 18. yüzyılda yaşamış sonrasında da günümüze kadar geliyor.

4Trabzonda açılan dikiş nakış kursunda öğretmenin öğrencileri arasında annesi ve ablası da var

Şu anda Halk Eğitim Merkezlerinde özellikle eskiye yönelik işlemeleri daha da modernize ederek günümüze uyarlamaya çalışıyoruz. Türk el nakışlarının ilk ortaya çıkma sebebi temel ihtiyaçlar.

5Trabzonda açılan dikiş nakış kursunda öğretmenin öğrencileri arasında annesi ve ablası da var

Kıyafetlerde elbiselerde örtülerde perdelerde o şekilde kullanılmış sonrasında çeyiz olarak dekoratif eserler olarak günümüze kadar gelmiş. Şu andaki çağımız bilgisayar çağı. Gençlerimizin yüzde 99'u ona yönelmiş durumda. Belli bir yaştan sonra yaşadıkça bunları kullandıkça değerini anlıyoruz ve özümsüyoruz. Gençlerimiz de şu anda önemsemiyorsa da yarın önemseyeceklerdir" dedi.

6Trabzonda açılan dikiş nakış kursunda öğretmenin öğrencileri arasında annesi ve ablası da var

Kursiyerlerden anne Nuran Şahin, eksiklerini kızından öğrenmeye çalıştığını belirterek "Çocuk yaşlardan beri dikiş nakış işi yapıyorum kızlarım da meraklı olduğu için onlar da devam ettiler. Şu anda bazı şeyleri kızımdan öğreniyorum eksiklerimi tamamlıyorum. Eskiden başörtülerdeki örnekler şimdilerde oda takımlarında kullanılıyor" diye konuştu.

7Trabzonda açılan dikiş nakış kursunda öğretmenin öğrencileri arasında annesi ve ablası da var

Kursiyerlerden kızı Ebru Şen ise, "Yaklaşık 15 yıldır çeşitli kurslara katılıyorum. İnsan için farklı bir meşgale oluyor. Burada farklı şeyler öğreniyorsunuz farklı insanlar tanıyorsunuz. Kız kardeşimden ders almak ayrıca güzel. Zamanında birlikte de yine kurslara katıldık" şeklinde konuştu. Kursiyerlerden Fatma Taşkara da bilmediklerini öğrenmeye çalıştığını kaydederek "Sağ olsun devletimiz bize böyle bir imkân tanıdı. Bilmediklerimizi öğreniyoruz. Kursumuzda iki kız kardeş bir anne var ikisi de çok iyi insanlar. Onun için daha istekli geliyoruz" ifadelerini kullandı.