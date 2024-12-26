Trabzon doğa turizminin yanına sağlık turizmini de ekledi! 11 ayda binlerce kişi şifa bulmak için geldi
Trabzon'da sağlık turizmi kapsamında kamu ve özel hastanelerde devreye alınan 'uluslararası hasta birimleri’ ve artırılan 'charter' uçak seferlerinin katkısıyla, tedavi gören yabancı hasta sayısı, geçen yıla oranla artarak 32 bin kişiye ulaştı. İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, “Şehri en çok Gürcistan, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Azerbaycan ülkelerinden gelen hastalar, daha çok nöroloji, ortopedi, çocuk ve kadın doğum bölümlerini tercih ediyor” dedi.
Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/TRABZON, (DHA)-
• 26 Aralık 2024 - 09:56 • Son Güncelleme:
Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/TRABZON, (DHA)-
• 26 Aralık 2024 - 09:56 • Son Güncelleme: