Trabzon doğa turizminin yanına sağlık turizmini de ekledi! 11 ayda binlerce kişi şifa bulmak için geldi

'ŞEHİR HASTANESİ AYRI KATKI SAĞLAYACAK'

Yapımı devam eden Şehir Hastanesi’nin ve Tiflis uçuşlarının sağlık turizmi alanındaki potansiyeli daha artıracağını aktaran Usta, "Şehir Hastanesi bizler için çok önemli; ilimizin derli toplu hale gelmesi, bir çatı altında birçok hizmetin verilebilir hale gelmesi, mekanı ve tıbbı cihazıyla modernize edilmiş olması ve sağlık turizmine özel bir kamu alanın da orada oluşturulabilecek olması işin daha konforlu ve verimli hale gelmesini sağlayacaktır. Bizler de o anlamda Şehir Hastanesi’nden umutluyuz” ifadelerini kullandı.