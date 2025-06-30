Tosun Paşa'daki Yeşil Vadi gibi! Gümüşhane'deki cennetin adı: Santa Harabeleri

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Doğu Karadeniz'in önemli kültürel miraslarından olan Santa Harabelerinde gördüğü manzarayı "Baş döndürücü bir güzellik" olarak nitelendiren Olgun, "Gümüşhane'nin doğasının bu kadar mükemmel olduğunu tahmin etmemiştim. Şu anda da belki manzarayı arkada görüyorsunuzdur. Baş döndürücü bir güzellik diyebilirim yani tek kelimeyle. Santa Harabeleri harabe diye ismi geçiyor ama bence hiç harabe değil. Mükemmel bir doğa, el değmemiş. Yolu da güzel doğası da çok güzel. Sis bulutları adeta dans ediyor. Bayıldım yani. Karadeniz'de özellikle Gümüşhane'nin doğası gerçekten görülmeye değer" dedi.