Torrent'ten Burak Elmas'a şok eden transfer raporu! 'Fatih Terim bu 5 oyuncuyu nasıl almış?'

Neredeyse antrenman yapamadık o dönemde.Benim oyun anlayışım üzerinden düşünecek olursak, takım birçok açıdan kendini geliştirdi. Neredeyse 2 maçta da 100'er dakika taktiksel ve fiziksel olarak takım kendini gösterdi, gelişti. Fiziksel olarak takım kendini güçlendirdi. Taktiksel olarak 15 yıldır kendimi adadığım oyun üzerinden takım kendini her gün daha iyiye götürdü." dedi.