Torrent'ten Burak Elmas'a şok eden transfer raporu! 'Fatih Terim bu 5 oyuncuyu nasıl almış?'
Yayıncı kuruluşa öze röportaj veren ve yaptığı açıklamalarla Fatih Terim'i hedef tahtasına koyan İspanyol teknik adamın bazı oyuncular hakkında Burak Elmas'a rapor sunduğu, hatta Torrent'in Assuncao ve Aytaç Kara'yı da dahil ederek 'Bu 5 futbolcuyu nasıl transfer etmişler inanılır gibi değil' dediği ortaya çıktı.
Galatasaray'da Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarından alınan 6 puan moralleri yerine getirdi. Sarı Kırmızılılar, Konyaspor maçından da galibiyetle ayrılarak galibiyet serisini 3 maça çıkarmak istiyor. İspanyol teknik adam Domenec Torrent'in de takımla uyum sağlaması Galatasaray camiasını sevindirdi.
beINSports'a röportaj veren Domenec Torrent özellikle fiziksel anlamda gelişme kaydetitklerini açıklamıştı. Torrent, "Başlangıçta bir alışma süreci geçirmek gerekiyor. Bazı değişiklikler yaptık, yeni konseptler getirdik. Bunların uygulanması için de zaman lazımdı. İlk geldiğimizde 7 günde 3 maça çıktık. Zor bir önemde gelmiştik.
Burada sadece 45 gün geçirdim. Normalde sezonun başında başlamış olsak, öncesinde çalışmak için bir dönem oluyor. Başlangıçta tüm takımlarla alışma süreci oluyor. Bazı değişiklikler yaptık takım içerisinde, yeni konseptler getirdik. Bunların uygulamaya geçmesi için de zaman gerekiyor. İlk geldiğimizde 7 gün içerisinde 3 maçımız vardı.
Neredeyse antrenman yapamadık o dönemde.Benim oyun anlayışım üzerinden düşünecek olursak, takım birçok açıdan kendini geliştirdi. Neredeyse 2 maçta da 100'er dakika taktiksel ve fiziksel olarak takım kendini gösterdi, gelişti. Fiziksel olarak takım kendini güçlendirdi. Taktiksel olarak 15 yıldır kendimi adadığım oyun üzerinden takım kendini her gün daha iyiye götürdü." dedi.
Takımı kendisi ve ekibinin kurmadığını ifade eden Torrent, "Bazen sistem ile stili karıştırıyoruz. Taktiksel sistem olarak takımdaki oyunculara uygun şekilde yapmak istiyoruz. Bu takımı biz kurmadık. Bizim takımın bol bol kaliteli oyuncuya sahip olduğunu gördük ve onları doğru şekilde kullanmaya çalışıyoruz.
4-3-3'le bitirdik maçı. İçeride oyunculara, kendi oldukları yönlerde kullandık. Stil tartışılamaz aslında. Topa sahip olduğumuz zaman, topu kaybetmeme, hatlar arasında oynama, açık oynama, kaleciden başlayarak kısa oynama, her zaman maçın ana karakteri olma ve top kaybında çok hızlı şekilde tepki gösterme." ifadelerini kullanmıştı.
Domenec Torrent'in başkan Burak Elmas ve başkan danışmanı Luis Campos ile özel bir görüşme gerçekleştirerek takım hakkında raporunu sunduğu belirtildi.
Geçtiğimiz gün yayıncı kuruluşa röportaj veren ve “Bu takımı ben kurmadım. Bu takımı bulunduğu durumdan kurtarmak için geldim” diyerek kötü gidişattan Fatih Terim dönemini sorumlu tutan Galatasaray’ın hocası Domenec Torrent’in Başkan Burak Elmas ile danışmanı Luis Campos’a zehir zemberek rapor sunduğu ortaya çıktı.