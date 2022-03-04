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GalatasarayTorrent'ten Burak Elmas'a şok eden transfer raporu! 'Fatih Terim bu 5 oyuncuyu nasıl almış?'
HaberlerGalatasaray Haberleri Torrent'ten Burak Elmas'a şok eden transfer raporu! 'Fatih Terim bu 5 oyuncuyu nasıl almış?'
• 04 Mart 2022 - 11:30 • Son Güncelleme:

Torrent'ten Burak Elmas'a şok eden transfer raporu! 'Fatih Terim bu 5 oyuncuyu nasıl almış?'

Yayıncı kuruluşa öze röportaj veren ve yaptığı açıklamalarla Fatih Terim'i hedef tahtasına koyan İspanyol teknik adamın bazı oyuncular hakkında Burak Elmas'a rapor sunduğu, hatta Torrent'in Assuncao ve Aytaç Kara'yı da dahil ederek 'Bu 5 futbolcuyu nasıl transfer etmişler inanılır gibi değil' dediği ortaya çıktı.

• 04 Mart 2022 - 11:30 • Son Güncelleme:
1Torrentten Burak Elmasa şok eden transfer raporu Fatih Terim bu 5 oyuncuyu nasıl almış
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Galatasaray'da Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarından alınan 6 puan moralleri yerine getirdi. Sarı Kırmızılılar, Konyaspor maçından da galibiyetle ayrılarak galibiyet serisini 3 maça çıkarmak istiyor. İspanyol teknik adam Domenec Torrent'in de takımla uyum sağlaması Galatasaray camiasını sevindirdi.

2Torrentten Burak Elmasa şok eden transfer raporu Fatih Terim bu 5 oyuncuyu nasıl almış

İspanyol teknik adam Galatasaray'ın başında ilk 3 maçında Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarında mağlup olmuş ve büyük eleştiri toplamıştı. Galatasaray, Torrent yönetiminde son 4 haftada 2 galibiyet alırken 2 beraberlik alarak yükselişe geçti.

3Torrentten Burak Elmasa şok eden transfer raporu Fatih Terim bu 5 oyuncuyu nasıl almış

beINSports'a röportaj veren Domenec Torrent özellikle fiziksel anlamda gelişme kaydetitklerini açıklamıştı. Torrent, "Başlangıçta bir alışma süreci geçirmek gerekiyor. Bazı değişiklikler yaptık, yeni konseptler getirdik. Bunların uygulanması için de zaman lazımdı. İlk geldiğimizde 7 günde 3 maça çıktık. Zor bir önemde gelmiştik.

4Torrentten Burak Elmasa şok eden transfer raporu Fatih Terim bu 5 oyuncuyu nasıl almış

Burada sadece 45 gün geçirdim. Normalde sezonun başında başlamış olsak, öncesinde çalışmak için bir dönem oluyor. Başlangıçta tüm takımlarla alışma süreci oluyor. Bazı değişiklikler yaptık takım içerisinde, yeni konseptler getirdik. Bunların uygulamaya geçmesi için de zaman gerekiyor. İlk geldiğimizde 7 gün içerisinde 3 maçımız vardı.

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Neredeyse antrenman yapamadık o dönemde.Benim oyun anlayışım üzerinden düşünecek olursak, takım birçok açıdan kendini geliştirdi. Neredeyse 2 maçta da 100'er dakika taktiksel ve fiziksel olarak takım kendini gösterdi, gelişti. Fiziksel olarak takım kendini güçlendirdi. Taktiksel olarak 15 yıldır kendimi adadığım oyun üzerinden takım kendini her gün daha iyiye götürdü." dedi.

6Torrentten Burak Elmasa şok eden transfer raporu Fatih Terim bu 5 oyuncuyu nasıl almış

Takımı kendisi ve ekibinin kurmadığını ifade eden Torrent, "Bazen sistem ile stili karıştırıyoruz. Taktiksel sistem olarak takımdaki oyunculara uygun şekilde yapmak istiyoruz. Bu takımı biz kurmadık. Bizim takımın bol bol kaliteli oyuncuya sahip olduğunu gördük ve onları doğru şekilde kullanmaya çalışıyoruz.

7Torrentten Burak Elmasa şok eden transfer raporu Fatih Terim bu 5 oyuncuyu nasıl almış

4-3-3'le bitirdik maçı. İçeride oyunculara, kendi oldukları yönlerde kullandık. Stil tartışılamaz aslında. Topa sahip olduğumuz zaman, topu kaybetmeme, hatlar arasında oynama, açık oynama, kaleciden başlayarak kısa oynama, her zaman maçın ana karakteri olma ve top kaybında çok hızlı şekilde tepki gösterme." ifadelerini kullanmıştı.

8Torrentten Burak Elmasa şok eden transfer raporu Fatih Terim bu 5 oyuncuyu nasıl almış

Domenec Torrent'in başkan Burak Elmas ve başkan danışmanı Luis Campos ile özel bir görüşme gerçekleştirerek takım hakkında raporunu sunduğu belirtildi.

9Torrentten Burak Elmasa şok eden transfer raporu Fatih Terim bu 5 oyuncuyu nasıl almış

Geçtiğimiz gün yayıncı kuruluşa röportaj veren ve “Bu takımı ben kurmadım. Bu takımı bulunduğu durumdan kurtarmak için geldim” diyerek kötü gidişattan Fatih Terim dönemini sorumlu tutan Galatasaray’ın hocası Domenec Torrent’in Başkan Burak Elmas ile danışmanı Luis Campos’a zehir zemberek rapor sunduğu ortaya çıktı.

10Torrentten Burak Elmasa şok eden transfer raporu Fatih Terim bu 5 oyuncuyu nasıl almış

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Torrent’in, Nelsson ve geleceğe yatırım olarak düşünülen Barış Alper dışında transfer edilen isimlerin hiçbirisinin Galatasaray’a katkı sağlayamayacağını söylediği öğrenildi.

11Torrentten Burak Elmasa şok eden transfer raporu Fatih Terim bu 5 oyuncuyu nasıl almış

Geldiğinden beri fazla şans tanımadığı Sacha Boey, Alpaslan ve Morutan’ı ligin geri kalanında da kullanmayı düşünmediğini belirten Torrent’in özellikle Gustavo ve Aytaç’la ilgili sözleri ise dikkatleri çekti.

12Torrentten Burak Elmasa şok eden transfer raporu Fatih Terim bu 5 oyuncuyu nasıl almış

Bu isimlerin Galatasaray’a yakışacak kalitede olmadığını belirten Torrent “Bu oyuncular nasıl alınmış, inanılır gibi değil’ diyerek Fatih Terim’in tercihlerine göndermede bulundu. Daha önce Luis Campos da İstanbul’a geldiği ilk dönemde yazdığı raporda, “Scout ekibini acilen değiştirin” demişti.

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14Torrentten Burak Elmasa şok eden transfer raporu Fatih Terim bu 5 oyuncuyu nasıl almış

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