Torrent için 'uzaklaştırın bu adamı' dedi Fatih Terim olsaydı Barcelona'yı elerdi diye ekledi!
0-0 sona eren Barcelona - Galatasaray maçından sonra İspanyol teknik adam Domenec Torrent'i korkaklıkla suçlayan, Burak Elmas'a ise 'gönderin bu hocayı' çağrısı yapan duayen yorumcu 'Fatih Terim olsaydı Galatasaray Barcelona'dan turla' dönerdi ifadelerini kullandı.
Barcelona-Galatasaray maçında sarı kırmızılıları destekleyenler arasında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da vardı.
Kasapoğlu karşılaşmayı, sarı kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas ve Barcelona Başkanı Joan Laporta ile birlikte protokol tribününde izledi. Maç öncesinde ve devre arasında Kasapoğlu ve Elmas ile sohbet eden Laporta, Galatasaray'ın tarihine ve iki kulübün ortak yönlerine dikkat çekerek şunları söyledi:
"Galatasaray büyük bir marka. Futbol dünyasında Türkiye denince akla Galatasaray gelir. Barcelona ile Galatasaray'ın çok fazla ortak yanı var. Örneğin Torrent ve Pena. Daha önce de Frank Rijkaard iki kulüpte çalışmıştı. Aynı zamanda Barcelona'nın Türkiye'deki sosyal medya hesaplarını da Galatasaray Dergisi'nin eski çalışanları yönetiyor."
Kasapoğlu, Elmas'ı, "Ülkemizin gururu oldunuz" diye tebrik ederken, Laporta Galatasaray'ın eski teknik direktörü olan Rijkaard'ın karşılaşma öncesi yaptığı uyarıyı anlattı. Laporta, "Rijkaard 'Galatasaray'a karşı dikkatli olun, ciddiye almamak gibi bir hataya düşmeyin. Avrupa'da farklı oynayan bir takım' demişti. Haklı çıktı" ifadelerini kullandı.
Hıncal Uluç, Galatasaray'ın Barcelona ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı A Spor'da değerlendirdi.
"Torrent'in bir de kompleksi var. Konyaspor mağlubiyetinin ardından gitti, sarıldı, kucaklaştı rakip takım hocasıyla. Bu adam Galatasaray gol attığında gülmedi diye Halil'i kadroya almadı. Bana sorarsanız, 11'de direkt oynayacak bir adam, santrfor arkasında oynayacak başka bir adam yok. Ama Torrent, kafasına 2 santrfor oynamam diye koyduğu için ve Halil'i santrfor sandığı için kadroya almıyor."