Torrent için 'uzaklaştırın bu adamı' dedi Fatih Terim olsaydı Barcelona'yı elerdi diye ekledi!

"Torrent'in bir de kompleksi var. Konyaspor mağlubiyetinin ardından gitti, sarıldı, kucaklaştı rakip takım hocasıyla. Bu adam Galatasaray gol attığında gülmedi diye Halil'i kadroya almadı. Bana sorarsanız, 11'de direkt oynayacak bir adam, santrfor arkasında oynayacak başka bir adam yok. Ama Torrent, kafasına 2 santrfor oynamam diye koyduğu için ve Halil'i santrfor sandığı için kadroya almıyor."