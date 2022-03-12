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UEFA Avrupa LigiTorrent için 'uzaklaştırın bu adamı' dedi Fatih Terim olsaydı Barcelona'yı elerdi diye ekledi!
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• 12 Mart 2022 - 10:22 • Son Güncelleme:

Torrent için 'uzaklaştırın bu adamı' dedi Fatih Terim olsaydı Barcelona'yı elerdi diye ekledi!

0-0 sona eren Barcelona - Galatasaray maçından sonra İspanyol teknik adam Domenec Torrent'i korkaklıkla suçlayan, Burak Elmas'a ise 'gönderin bu hocayı' çağrısı yapan duayen yorumcu 'Fatih Terim olsaydı Galatasaray Barcelona'dan turla' dönerdi ifadelerini kullandı.

• 12 Mart 2022 - 10:22 • Son Güncelleme:
1Torrent için uzaklaştırın bu adamı dedi Fatih Terim olsaydı Barcelonayı elerdi diye ekledi
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Barcelona-Galatasaray maçında sarı kırmızılıları destekleyenler arasında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da vardı.

2Torrent için uzaklaştırın bu adamı dedi Fatih Terim olsaydı Barcelonayı elerdi diye ekledi

Kasapoğlu karşılaşmayı, sarı kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas ve Barcelona Başkanı Joan Laporta ile birlikte protokol tribününde izledi. Maç öncesinde ve devre arasında Kasapoğlu ve Elmas ile sohbet eden Laporta, Galatasaray'ın tarihine ve iki kulübün ortak yönlerine dikkat çekerek şunları söyledi:

3Torrent için uzaklaştırın bu adamı dedi Fatih Terim olsaydı Barcelonayı elerdi diye ekledi

"Galatasaray büyük bir marka. Futbol dünyasında Türkiye denince akla Galatasaray gelir. Barcelona ile Galatasaray'ın çok fazla ortak yanı var. Örneğin Torrent ve Pena. Daha önce de Frank Rijkaard iki kulüpte çalışmıştı. Aynı zamanda Barcelona'nın Türkiye'deki sosyal medya hesaplarını da Galatasaray Dergisi'nin eski çalışanları yönetiyor."

4Torrent için uzaklaştırın bu adamı dedi Fatih Terim olsaydı Barcelonayı elerdi diye ekledi

Elmas da Barcelona'nın Rapid Wien ve PSV ile birlikte Galatasaray'ın en çok karşılaştığı 3 takımdan biri olduğunu söyledi. Kasapoğlu, Laporta ve Elmas arasındaki samimi sohbet maçın bitiş düdüğünden sonra da devam etti.

5Torrent için uzaklaştırın bu adamı dedi Fatih Terim olsaydı Barcelonayı elerdi diye ekledi

Kasapoğlu, Elmas'ı, "Ülkemizin gururu oldunuz" diye tebrik ederken, Laporta Galatasaray'ın eski teknik direktörü olan Rijkaard'ın karşılaşma öncesi yaptığı uyarıyı anlattı. Laporta, "Rijkaard 'Galatasaray'a karşı dikkatli olun, ciddiye almamak gibi bir hataya düşmeyin. Avrupa'da farklı oynayan bir takım' demişti. Haklı çıktı" ifadelerini kullandı.

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Hıncal Uluç, Galatasaray'ın Barcelona ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı A Spor'da değerlendirdi.

7Torrent için uzaklaştırın bu adamı dedi Fatih Terim olsaydı Barcelonayı elerdi diye ekledi

"Barcelona deplasmanında takımın başında Fatih Terim olsaydı, Galatasaray turu atlayıp dönerdi Barcelona'dan. Ben hayatımda bu kadar kötü bir Barcelona görmedim."

8Torrent için uzaklaştırın bu adamı dedi Fatih Terim olsaydı Barcelonayı elerdi diye ekledi

"Xavi gelmese belki küme düşerdi Barcelona. O kadar kötüydü Barcelona. Kura çekildiği anda Torrent, zor bir takım seçtik diye titremeye başladı. Yüreğin varsa, "Ne mutlu Barcelona'yı çektik, bu Barcelona eski Barcelona değil, kolay kura çektik" desene."

9Torrent için uzaklaştırın bu adamı dedi Fatih Terim olsaydı Barcelonayı elerdi diye ekledi

"Galatasaray'da Kerem, tek başına yaptığı akınlarda Barcelona savunmasını darmadağın etti."

10Torrent için uzaklaştırın bu adamı dedi Fatih Terim olsaydı Barcelonayı elerdi diye ekledi

"Domenec denen muhterem zatın, bana göre Galatasaray'dan derhal uzaklaştırılması lazım. Barcelona beraberliğinin üstüne. Bugün gazetelere baktım, Türk medyası tabelacılıktan kurtulamıyor."

11Torrent için uzaklaştırın bu adamı dedi Fatih Terim olsaydı Barcelonayı elerdi diye ekledi

"Tarihinin en kötü futbolunu oynadı Galatasaray, yanlış 11'le çıktı. Değişiklikler gecikti ve yanlıştı. Torrent'in okuması yazması yok."

12Torrent için uzaklaştırın bu adamı dedi Fatih Terim olsaydı Barcelonayı elerdi diye ekledi

"Torrent'in bir de kompleksi var. Konyaspor mağlubiyetinin ardından gitti, sarıldı, kucaklaştı rakip takım hocasıyla. Bu adam Galatasaray gol attığında gülmedi diye Halil'i kadroya almadı. Bana sorarsanız, 11'de direkt oynayacak bir adam, santrfor arkasında oynayacak başka bir adam yok. Ama Torrent, kafasına 2 santrfor oynamam diye koyduğu için ve Halil'i santrfor sandığı için kadroya almıyor."

13Torrent için uzaklaştırın bu adamı dedi Fatih Terim olsaydı Barcelonayı elerdi diye ekledi

"Bu kötü Barcelona, İstanbul'da Galatasaray'ı yenebilir. Kapanan takıma karşı oynamak başka, kazanmak isteyen takıma karşı oynamak başka bir şey. İstanbul'da da kapanırsan ıslıklanabilirsin."

14Torrent için uzaklaştırın bu adamı dedi Fatih Terim olsaydı Barcelonayı elerdi diye ekledi

"Fatih Terim'i en çok eleştiren benim ama kenarda olsaydı yılların futbol birikimiyle Barcelona'nın hiçbir şey olmadığını ve işi orada bitirebileceğinin farkına varırdı. Ona göre değişiklik yapıp işi bitirirdi."

15Torrent için uzaklaştırın bu adamı dedi Fatih Terim olsaydı Barcelonayı elerdi diye ekledi

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