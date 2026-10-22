Toroslar'da 15 asırlık tarih: Alahan Manastırı
Toros Dağları'nın yaklaşık 1300 metre rakımındaki sarp yamaçlarında bulunan Alahan Manastırı, tarihi dokusu ve taş işçiliğiyle dikkat çekiyor.
kaynak olarak ekleyin
Mersin'in Mut ilçesinde bulunan Alahan Manastırı, yaklaşık 1500 yıllık geçmişiyle erken Hristiyanlık döneminin Anadolu'daki önemli dini yapıları arasında gösteriliyor. 2000 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan manastır, mimari özellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
5'inci yüzyıldan bugüne
Milattan sonra 5'inci yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen Alahan Manastırı; Batı ve Doğu kiliseleri, vaftizhane, keşiş odaları ve mezar yapılarından oluşuyor. Dağ yamacı boyunca uzanan kompleks, erken Hristiyanlık dönemi dini mimarisinin Anadolu'daki önemli örnekleri arasında gösteriliyor. Manastırın bulunduğu bölgenin, Aziz Paulus ve Barnabas'ın anıldığı yerler arasında yer aldığı belirtiliyor.
Kabartmalar ve kubbe dikkat çekiyor
Manastırın mimari özellikleri arasında Doğu Kilisesi'nin kubbeli yapısı ile Batı Kilisesi'nin giriş kapısındaki taş kabartmalar öne çıkıyor. Figürler, üzüm salkımları, asma yaprakları ve hayvan motifleriyle bezeli taş işçiliği, yapının dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor.
Osmanlı döneminin ünlü seyyahı Evliya Çelebi'nin de Seyahatname adlı eserinde manastırdan söz ettiği belirtiliyor. Yüzyıllara meydan okuyan kalıntılar, ziyaretçilere bölgenin tarihi ve kültürel mirasını yakından tanıma imkânı sunuyor.
"Ziyaretçi durumumuz gayet güzel"
Alahan Manastırı'nda görevli Hüseyin Baki, ziyaretçi yoğunluğundan memnun olduklarını belirterek, "Burası 15 asırlık köklü bir geçmişe sahip. Ziyaretçi durumumuz gayet güzel. Hafta içi ve hafta sonu fark etmeksizin İstanbul, İzmir, Denizli, Konya ve Karaman gibi Türkiye'nin dört bir yanından misafir ağırlıyoruz. Gelenler buranın atmosferinden derinden etkileniyor" dedi.
Mimari ayrıntılar ziyaretçileri şaşırttı
Manastırı ziyaret eden tarih ve doğa tutkunları, yapının mimari özelliklerinden etkilendiklerini dile getirdi. Ziyaretçiler, uzaktan harabe bir yapıyla karşılaşmayı beklediklerini ancak alandaki mimari ayrıntıların kendilerini şaşırttığını belirterek, tarihi yapının görülmeye değer olduğunu ifade etti.