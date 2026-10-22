Toroslar'da 15 asırlık tarih: Alahan Manastırı

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"Ziyaretçi durumumuz gayet güzel"

Alahan Manastırı'nda görevli Hüseyin Baki, ziyaretçi yoğunluğundan memnun olduklarını belirterek, "Burası 15 asırlık köklü bir geçmişe sahip. Ziyaretçi durumumuz gayet güzel. Hafta içi ve hafta sonu fark etmeksizin İstanbul, İzmir, Denizli, Konya ve Karaman gibi Türkiye'nin dört bir yanından misafir ağırlıyoruz. Gelenler buranın atmosferinden derinden etkileniyor" dedi.