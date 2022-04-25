Tolga Karel babasının mezarlığını paylaştı: Sana yetişemedim

"KOCA YÜREKLİ BABAM"

Babasının fotoğrafını yayınlayan Karel, gönderisine "Bu dünyadan adam gibi bir adam geçti. Rabbim sana şükürler olsun, onu benim babam olarak dünyaya getirdiğin için. Koca yürekli babam, ışıklar içinde uyu. Ama ben gelmeden ölme demiştim sana, hani beni bekleyecektin baba..." notunu yazdı. Tolga Karel'in bu paylaşımına, birçok takipçisinden baş sağlığı yorumları geldi.