Tolga Karel babasının mezarlığını paylaştı: Sana yetişemedim
Amerika'da yaşayan Tolga Karel babasının ölüm haberini alınca yıkıldı. Tolga Karel cenazeye gidemezken görüşmediği eski eşi ve oğlu oradaydı. Tolga Karel babasının gömüldüğü anları paylaşarak "Sana yetişemedim" dedi.
2005-2010 yılları arası yayınlanan 'Yaprak Dökümü' dizisinde canlandırdığı 'Oğuz' karkateriyle tanınan Tolga Karel, 2016 yılında sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakıp, ABD'ye taşınmıştı. Kurduğu sağlık turizmi şirketi iflas edince eşi Sarah Scott'ın ailesinin Illinois eyaletindeki evine taşınan Karel, 2018'de aylık 8 bin dolara TIR şoförlüğü yapmaya başlamıştı. Ardından Florida'da evini alan Tolga Karel, Amerika'da şirket kurmuştu.
ACI HABERİ DUYURDU
Yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Karel, bu kez acı bir haberle gündeme geldi. Babası Tufan Karel'i kaybeden ünlü isim, Instagram hesabından paylaşımlar yaparak acısını takipçileriyle paylaştı.
"KOCA YÜREKLİ BABAM"
Babasının fotoğrafını yayınlayan Karel, gönderisine "Bu dünyadan adam gibi bir adam geçti. Rabbim sana şükürler olsun, onu benim babam olarak dünyaya getirdiğin için. Koca yürekli babam, ışıklar içinde uyu. Ama ben gelmeden ölme demiştim sana, hani beni bekleyecektin baba..." notunu yazdı. Tolga Karel'in bu paylaşımına, birçok takipçisinden baş sağlığı yorumları geldi.
Ardından hikayeler bölümünden bir mesaj yayınlayan Karel, şöyle yazdı:"Tüm dostlarımdan, seven sevmeyen herkesten mesajlar aldım. Allah hepinizden razı olsun. Çok üzgünüm. Arkamdaki gölgem, dağım gitti... Elveda baba."Ünlü isim, sonrasında babasıyla olan son mesajlaşmalarını da paylaşarak, "Son mesajı... Kalbim acıyor baba, seni hiç unutmayacağım" ifadelerini kullandı.
CENAZEYE YETİŞMEDİ
Babasını son kez göremeyen Tolga Karel cenazeye de gelemedi ancak cenazede Tolga Karel’in görüşmediği oğlu Cihangir ve eski eşi manken Günay Musayeva vardı.Türkiye'yi terk edip Amerika'ya giden Tolga Karel babasının gömüldüğü anları sosyal medyadan paylaştı. Acısını takipçileriyle paylaşan Karel "Elveda baba. Sana yetişemedim ama ben ölene kadar sen de benimle yaşayacaksın" yazdı.