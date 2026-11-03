Tokat'ta taşkın sonrası 600 milyon liralık ıslah çalışması başladı! Yeşilırmak çevresindeki tarım arazileri zarar görmüştü

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Islah çalışmaları var. DSİ’nin kendi makine ve ekipmanları ile yaptığı çalışma var. Bunların hepsini toplandığı zaman ihale bedelleri ile 600 milyon lirayı geçiyor. Bir felaket yaşadık. 190 bin dekar alan taşkına maruz kalmıştı. Bir daha böyle bir felaket yaşamamak adına ciddi bir çalışma yapılıyor” diye konuştu