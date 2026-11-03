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GündemTokat'ta taşkın sonrası 600 milyon liralık ıslah çalışması başladı! Yeşilırmak çevresindeki tarım arazileri zarar görmüştü
HaberlerGündem Haberleri Tokat'ta taşkın sonrası 600 milyon liralık ıslah çalışması başladı! Yeşilırmak çevresindeki tarım arazileri zarar görmüştü

Tokat'ta taşkın sonrası 600 milyon liralık ıslah çalışması başladı! Yeşilırmak çevresindeki tarım arazileri zarar görmüştü

03.11.2026 - 13:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)-

Tokat'ta mayıs ayında Almus Barajı’ndan dolusavaktan su tahliyesi sırasında Yeşilırmak çevresinde yaşanan taşkın sonrası 70 kilometrelik güzergahta maliyeti 600 milyon lirayı aşan ıslah ve köprü yapım çalışmaları başladı.

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1Tokat'ta taşkın sonrası 600 milyon liralık ıslah çalışması başladı! Yeşilırmak çevresindeki tarım arazileri zarar görmüştü

Tokat'ta 20 Mayıs’ta etkili olan sağanaktan sonra Almus Barajı’nın maksimum doluluk seviyesine ulaşmasıyla dolusavaklardan su tahliyesi yapılması üzerine Yeşilırmak Nehri taştı. Taşkın nedeniyle ırmak kenarındaki tarım arazileri ve evleri su bastı.

2Tokat'ta taşkın sonrası 600 milyon liralık ıslah çalışması başladı! Yeşilırmak çevresindeki tarım arazileri zarar görmüştü

Taşkının ardından Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Almus Barajı’ndan Amasya il sınırında bulunan Kuruçay mevkiine kadar Yeşilırmak güzergahında 70 kilometrelik ıslah çalışması ve yıkılan köprülerin yeniden yapımına başlandı.

3Tokat'ta taşkın sonrası 600 milyon liralık ıslah çalışması başladı! Yeşilırmak çevresindeki tarım arazileri zarar görmüştü

BİR DAHA BÖYLE BİR FELAKET YAŞAMAMAK İÇİN CİDDİ ÇALIŞMALAR YAPILIYOR


Almus barajından Turhal ilçesinin çıkışına kadar 70 kilometrelik Yeşilırmak’ın havzasının tamamında genişletme ve tarama çalışmasının yapımına başlandığını ifade eden AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, “Şu anda hummalı bir çalışma var. Buradaki çalışma farklı kısımlardan oluşuyor. Köprülerin yapımları var.

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Islah çalışmaları var. DSİ’nin kendi makine ve ekipmanları ile yaptığı çalışma var. Bunların hepsini toplandığı zaman ihale bedelleri ile 600 milyon lirayı geçiyor. Bir felaket yaşadık. 190 bin dekar alan taşkına maruz kalmıştı. Bir daha böyle bir felaket yaşamamak adına ciddi bir çalışma yapılıyor” diye konuştu

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