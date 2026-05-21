TOKAT SON DAKİKA HABER | Almus Barajı’nda son durum! AFAD Başkanı bölgede: 'Risk analizleri çok seri şekilde yapıldı'

"Malumunuz yağışlar açısından verimli bir kış ve arkasından yine yağışların yoğun olduğu bir ilkbahar dönemi geçiriyoruz. Tabii yağmur, berekettir. Çünkü geçtiğimiz yıllarda özellikle kurak dönemler yaşadık. Yağmurların yoğunlaşması tabii ki özellikle barajlarımızın dolması, su kaynaklarımızın bollaşması anlamına geldi. Bir yandan bunun elbette ki sevincini yaşıyoruz. Bununla birlikte tabii ülkemizin muhtelif illerinde taşkınlar yaşadık. Su taşkınları, dere yataklarında, dere yataklarına yakın noktalarda zaman zaman sizler de takip ediyorsunuz.



Meteoroloji zaten bunları uyarı şeklinde, biz de AFAD olarak bütün yurtla paylaşıyoruz, illerimizle paylaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde de Tokat ilimizle ilgili sarı kod uyarısı verilmişti. Tabii süreç içerisinde yağan yağmurlar neticesinde Yeşilırmak zaten belli bir seviyenin üzerine çıkmıştı. Ona bağlı taşkınlar yaşanırken, bir yandan da Almus Barajı'nın artık yüzde 100 doluluk oranına erişmesi, bir yandan Sivas sınırları içerisinde bulunan Kılıçkaya Barajı'nın da tahliye edilmesi gereken aşamaya gelmesiyle birlikte; hem Kelkit Vadisi'nde hem Yeşilırmak Vadisi'nde ve ağırlıklı olarak da Tokat'ın Reşadiye, Almus, Erbaa ve Turhal'a kadar bütün ilçelerimizde su seviyesinin yükselmesiyle birlikte taşkınlar yaşandı."