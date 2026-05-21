TOKAT SON DAKİKA HABER | Almus Barajı’nda son durum! AFAD Başkanı bölgede: 'Risk analizleri çok seri şekilde yapıldı'
Son dakika haberine göre, Tokat'ın Turhal ilçesinde Almus Barajı’nın yüzde 100 doluluk oranına ulaşması nedeniyle oluşabilecek taşkın riskine karşı ilçede alarm üst seviyede. Taşkın riskine karşı 15 mahallede geçici tahliye kararı alınırken, evlerini terk etmek zorunda kalanlar KYK yurtları ve misafirhanelere yerleştirildi.İlçe merkezinde alınan önlemler çerçevesinde esnaf dükkanlarını açmayarak kum torbaları ve köpüklerle önlem aldı. Bölgeyi ziyaret eden AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, önemli açıklamalarda bulundu. İşte Turhal'deki son dakika gelişmeleri...
Afet Koordinasyon Kurulu, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son veriler doğrultusunda acil durum gündemiyle toplandı. Dün yapılan değerlendirmelerde, Almus Barajı’nın maksimum doluluk oranına ulaştığı ve dolusavakların taşmasının beklendiği belirtildi. Bu karşın ilçede olağanüstü önmeler alındı.
Olası taşkından etkileneceği öngörülen Yeşilırmak çevresindeki Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan birçok esnafın sabah saatlerinde dükkanlarını açmadığı görüldü. İş yerlerini su baskınlarına karşı korumak isteyen esnaf, kapı önlerine kum torbaları yerleştirip branda ve naylonlarla önlem aldı. Bazı esnafın ise su girişini engellemek amacıyla kapı ve cam aralıklarını silikon köpük sıkarak kapattığı gözlendi. Ekiplerin bölgedeki önlemleri ve koordinasyon çalışmaları sürüyor.
TAŞKIN RİSKİNE KARŞI KÖPRÜ YIKILIYOR
Tokat'ta etkili olan yoğun yağışın ardından oluşabilecek taşkın riskine karşı Yeni Yeşil Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde, Yeşilırmak üzerinde bulunan köprünün kontrollü yıkımına başlandı. Tokat Valiliği koordinasyonunda; Tokat Belediyesi, Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü ve Tokat İl Özel İdaresi'nden oluşan kurul, bölgede teknik inceleme yaptı.
İnceleme sonucunda, suyun akışını engelleyerek taşkın riskini artırdığı belirlenen köprünün yıkılması yönünde ortak karar alındı. Kararın ardından bölgeye sevk edilen iş makineleri ile yıkım çalışmaları başlatıldı. Tokat Belediyesi ve AFAD ekipleri, köprü çevresinde tahliye kanalı açma ve suyun kontrollü şekilde yönlendirilmesi işlemlerini eş zamanlı olarak sürdürüyor.
JANDARMA, KÖYLERDE VATANDAŞLARI UYARIYOR
Turhal Afet Koordinasyon Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, araçlarından megafonlarla anonslar yaparak vatandaşları uyardı. Köyleri gezen ekipler, nehir yatağı çevresinde yaşayan vatandaşların tedbir amacıyla evlerini boşatmasını istedi. Tahliye çalışmaları polis ve AFAD koordinesinde devam ediyor.
VATANDAŞLAR YURTLARA YERLEŞTİRİLİYOR
Diğer yandan Tokat Valiliği tarafından tahliye edilen bölgelerde kalacak yeri olmayan vatandaşlar için barınma imkanı sağlandı. Vatandaşların güvenli şekilde tahliye noktalarına ulaştırılması için servis araçları tahsis edildi. Evlerini terk etmek zorunda kalanlar, KYK yurtları ile kamuya ait misafirhanelere yerleştirildi.
AFAD BAŞKANI PEHLİVAN BÖLGEDE
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Almus Barajı’ndaki taşkın riskine karşı yürütülen çalışmaları incelemek üzere bölgeye geldi. Pehlivan, barajdaki su seviyesinin dronlar ve teknolojik imkanlarla 24 saat esasına göre takip edildiğini belirterek, “Son 5 gün içerisinde 2 bin 58 personel ve 529 araç görev yaptı” dedi.
Ali Hamza Pehlivan, Yeşilırmak üzerinde bulunan ve su akışını daraltarak sel riskini artırdığı gerekçesiyle yıkım kararı verilen ÇEDAŞ Kavşağı Köprüsü bölgesinde de Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile birlikte incelemelerde bulundu. Ardından açıklama yapan Pehlivan, bölgede Türkiye Afet Müdahale Planı’nın (TAMP) devreye alındığını belirterek, AFAD koordinasyonunda DSİ, belediye, karayolları, sağlık ekipleri, emniyet, jandarma, il özel idaresi, Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının sahada görev yaptığını söyledi. Pehlivan, şunları söyledi:
"Malumunuz yağışlar açısından verimli bir kış ve arkasından yine yağışların yoğun olduğu bir ilkbahar dönemi geçiriyoruz. Tabii yağmur, berekettir. Çünkü geçtiğimiz yıllarda özellikle kurak dönemler yaşadık. Yağmurların yoğunlaşması tabii ki özellikle barajlarımızın dolması, su kaynaklarımızın bollaşması anlamına geldi. Bir yandan bunun elbette ki sevincini yaşıyoruz. Bununla birlikte tabii ülkemizin muhtelif illerinde taşkınlar yaşadık. Su taşkınları, dere yataklarında, dere yataklarına yakın noktalarda zaman zaman sizler de takip ediyorsunuz.
Meteoroloji zaten bunları uyarı şeklinde, biz de AFAD olarak bütün yurtla paylaşıyoruz, illerimizle paylaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde de Tokat ilimizle ilgili sarı kod uyarısı verilmişti. Tabii süreç içerisinde yağan yağmurlar neticesinde Yeşilırmak zaten belli bir seviyenin üzerine çıkmıştı. Ona bağlı taşkınlar yaşanırken, bir yandan da Almus Barajı'nın artık yüzde 100 doluluk oranına erişmesi, bir yandan Sivas sınırları içerisinde bulunan Kılıçkaya Barajı'nın da tahliye edilmesi gereken aşamaya gelmesiyle birlikte; hem Kelkit Vadisi'nde hem Yeşilırmak Vadisi'nde ve ağırlıklı olarak da Tokat'ın Reşadiye, Almus, Erbaa ve Turhal'a kadar bütün ilçelerimizde su seviyesinin yükselmesiyle birlikte taşkınlar yaşandı."
‘RİSK ANALİZLERİ ÇOK SERİ ŞEKİLDE YAPILDI’Kriz yönetimine dikkat çeken Pehlivan, "Biz burada aslında sadece bir kriz yönetimi değil, afetlerde hep ifade etmeye çalışıyoruz; özellikle de AFAD'ımızın kurulduğu günden bugüne, kriz yönetiminden, risk yönetimine, yani risk odaklı bir anlayışla afetlerin yönetimine geçiş anlayışıyla bu hizmetler yerine getirilmeye çalışılıyor. Burada en çok bilinen planımız Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye sokuluyor. Tokat, özelinde yaşadığımız afetler ve afet riskine karşı da bir yandan müdahale, bir yandan risk azaltma çalışması yapıldı. Bunun anlamı şu; elbette ki uyarılar yapıldığında TAMP planı çerçevesinde ki bizim TAMP’ta ulusal düzeyde 25, yerel düzeyde de 23 ana çözüm ortağı kurum ve kuruluşlarımız var.
Ülke düzeyinde biliyorsunuz AFAD Başkanlığı olarak İçişleri Bakanlığımızın bünyesinde, bakanımızın himayelerinde, yerelde de valilerimizin himaye ve kontrollerinde koordinasyonda bu hizmetleri yapıyoruz. Burada da tam anlamıyla bu plan devreye alındı. Tabii risk analizleri çok seri bir şekilde yapıldı. Özellikle de su yatakları söz konusu olduğu için DSİ'yle çok yakın bir temas içerisinde çalışıldı. Ve yerel yönetim anlamında da ki Belediye Başkanımız da şu anda burada, baştan beri o da Valimizle birlikte sürekli sahadalardı. Ankara'dan bizler AFAD Başkanlığı olarak Müdahale Genel Müdürümüz ve Tarım Orman Bakanlığı'ndan, DSİ Genel Müdürlüğümüz, karayollarından, belediyeden, il özel idaresinden, emniyetinden, jandarmasından, sağlık ekiplerine kadar hummalı bir şekilde çalışma ortaya konuldu.
Son 5 gün içerisinde burada 2 bin 58 personel görev yaptı. Bu kurum, kuruluşlar ki bunlara Kızılay ve STK’lar da dahil olmak üzere toplamda da 529 araç, bunlar içerisinde başta iş makineleri var, bunun yanında yine biz afet, acil durum yönetim merkezinden gelen talepler doğrultusunda destek illerden, başta çevre iller olmak üzere temin ettiğimiz motopomplar, dalgıç pompalar, botlar, amfibik araçlar gibi bunların hepsini buraya yönlendirdik. Anbean bir yandan su seviyeleri takip edildi. Dronlar devredeydi, hala daha devrede. 24 saat esaslı bu tahkimat hem personel aracılığıyla hem de teknolojik imkanları da kullanarak yapıldı" diye konuştu.