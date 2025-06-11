Tokat'ta keşfedildi, dünya öğrendi! Tüm Türkiye'de hızla yayılabilir: Çok riskli, 30'dan fazla hastalık taşıyor
Türkiye'de ilk kez tespit edilen Asya uzun boynuzlu kenesi, biyolojik özellikleriyle büyük bir tehlike oluşturuyor. Erkek bireye ihtiyaç duymadan üreyebilmesi, bu türün hızla yayılma riskini artırıyor. Uzmanlar, bu kenelerin taşıdığı hastalıkların hayvanlar ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekiyor. Kenelerin bulunduğu bölgelerde, özellikle tarım alanlarında ve hayvancılıkla uğraşan köylerde, hijyen ve önlem konusunda daha dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.
İHA
• 11 Haziran 2025 - 16:35 • Son Güncelleme:
İHA
• 11 Haziran 2025 - 16:35 • Son Güncelleme: