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GündemTokat'ta keşfedildi, dünya öğrendi! Tüm Türkiye'de hızla yayılabilir: Çok riskli, 30'dan fazla hastalık taşıyor
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Tokat'ta keşfedildi, dünya öğrendi! Tüm Türkiye'de hızla yayılabilir: Çok riskli, 30'dan fazla hastalık taşıyor

Türkiye'de ilk kez tespit edilen Asya uzun boynuzlu kenesi, biyolojik özellikleriyle büyük bir tehlike oluşturuyor. Erkek bireye ihtiyaç duymadan üreyebilmesi, bu türün hızla yayılma riskini artırıyor. Uzmanlar, bu kenelerin taşıdığı hastalıkların hayvanlar ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekiyor. Kenelerin bulunduğu bölgelerde, özellikle tarım alanlarında ve hayvancılıkla uğraşan köylerde, hijyen ve önlem konusunda daha dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

İHA
• 11 Haziran 2025 - 16:35 • Son Güncelleme:
İHA
• 11 Haziran 2025 - 16:35 • Son Güncelleme:
1Tokatta keşfedildi, dünya öğrendi Tüm Türkiyede hızla yayılabilir: Çok riskli, 30dan fazla hastalık taşıyor

Türkiye'de ilk kez, Uzak Doğu kökenli ve istilacı bir tür olan "Haemaphysalis longicornis" (Asya uzun boynuzlu kenesi) tespit edildi.

2Tokatta keşfedildi, dünya öğrendi Tüm Türkiyede hızla yayılabilir: Çok riskli, 30dan fazla hastalık taşıyor

Çin, Japonya ve Avustralya gibi ülkelerde yaygın olarak görülen bu kene türü, İstanbul'da bir köpekte kene enfestasyonu şikâyeti üzerine yapılan bilimsel incelemeler sonucunda belirlendi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adem Keskin'in verdiği bilgilere göre, köpekten toplanan 100'den fazla kene örneğinin büyük kısmı Türkiye'de yaygın olarak bulunan "Ixodes ricinus" ve "Rhipicephalus sanguineus" türüne ait çıktı.

3Tokatta keşfedildi, dünya öğrendi Tüm Türkiyede hızla yayılabilir: Çok riskli, 30dan fazla hastalık taşıyor

Ancak yapılan detaylı morfolojik ve moleküler analizler sonucunda 9 dişi ve 11 nimfin (yetişkin forma benzeyen), Türkiye'de daha önce varlığı bilinmeyen "Haemaphysalis longicornis" türüne ait olduğu ortaya kondu.

4Tokatta keşfedildi, dünya öğrendi Tüm Türkiyede hızla yayılabilir: Çok riskli, 30dan fazla hastalık taşıyor

Asya uzun boynuzlu kenesinin Amerika Birleşik Devletleri'nde 2017 yılında ilk kez tespit edildiğini ve 2024 yılına kadar 20'den fazla eyalete yayıldığını hatırlatan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adem Keskin, "Yeni tespit edilen kene türü ‘Haemaphysalis longicornis' adında bir kene türü. Menşei uzak doğu, yani doğal olarak Uzak Doğuda yaşayan bir kene türüdür. Özellikle Çin, Japonya, Avustralya gibi bölgelerde yaşayan bir kene türüdür. Ülkemize de bir şekilde gelmiş ve varlığını tespit etmiş olduk.

5Tokatta keşfedildi, dünya öğrendi Tüm Türkiyede hızla yayılabilir: Çok riskli, 30dan fazla hastalık taşıyor

İnvazif dediğimiz bir kene türüdür. Yani yeni bir bölgeye gittiğinde ulaştığında o bölgede hızlı bir şekilde çoğalabilen bir kene türü. 2017 Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırmada bu kenenin ilk defa Amerika'ya girdiği tespit ediliyor. 2024 yılına kadar bu kenenin 20'den fazla eyalete yayıldığı tespit ediliyor. Kene popülasyonunda erkeği olmadan partenogenetik yolla çoğalabiliyor. O yüzden yayılma potansiyeli yüksek bir kenedir. Asya uzun boynuzlu kenesi diye geçiyor. İsmi palpleri üzerinde boynuz benzeri bir çıkıntının olmasından kaynaklanıyor. Haberlerde insan üzerinden çıktı diye geçti ama ona açıklık getirmek istiyorum.

6Tokatta keşfedildi, dünya öğrendi Tüm Türkiyede hızla yayılabilir: Çok riskli, 30dan fazla hastalık taşıyor

Yeni keneyi biz insan üzerinden toplamadık. İstanbul'da bir vatandaşımızın köpeği üzerinde bulması üzerine, vatandaşımızdan mümkünse keneleri bize göndermesini ve inceleyebileceğimizi söyledik. Arkadaşımız bize keneyi gönderdiğinde üzerinden 100'den fazla kene çıktı. Bu keneleri incelediğimizde daha önce ülkemizde varlığı bilinen, "Ixodes ricinus" ve "Rhipicephalus sanguineus" türlerine ait keneler olduğunu gördük.

7Tokatta keşfedildi, dünya öğrendi Tüm Türkiyede hızla yayılabilir: Çok riskli, 30dan fazla hastalık taşıyor

Yaptığımız çalışmada bir miktar kenenin, 9 dişi, 11 tane nimfin (yetişkin forma benzeyen) ülkemiz fanusuna ait olmayan, ülkemizde daha önce varlığı bilinmeyen bir keneye ait olduğunu da tespit ettik. Hemen dünya literatürünü taradık. Afrika'dan bize kuş göçleriyle çok kene gelebiliyor.

8Tokatta keşfedildi, dünya öğrendi Tüm Türkiyede hızla yayılabilir: Çok riskli, 30dan fazla hastalık taşıyor

Önce Afrika türlerine baktık. Daha sonra özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu istilasında duyunca bir onları da karşılaştıralım dedik. Daha sonra örneğimizi morfolojik olarak ‘Haemaphysalis longicornis' yani Türkçe tabiriyle Asya uzun boynuzlu kenesi olduğunu tespit ettik.

9Tokatta keşfedildi, dünya öğrendi Tüm Türkiyede hızla yayılabilir: Çok riskli, 30dan fazla hastalık taşıyor

Biz bu teşhisi genetik olarak da doğrulamak istedik. Genetik tiplemeye de gittik. Örneğimizin özellikle Çin'de yayılış gösteren bir popülasyonla oldukça yakın akraba olduğunu tespit ettik. Böylece literatüre girmiş oldu. Hemen çalışmayı uluslararası bir dergide yayınladık. Böylece bilim dünyasına tanıtılmış oldu. Ülkemizde de tanıtılmış oldu" dedi.