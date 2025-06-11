Tokat'ta keşfedildi, dünya öğrendi! Tüm Türkiye'de hızla yayılabilir: Çok riskli, 30'dan fazla hastalık taşıyor

İnvazif dediğimiz bir kene türüdür. Yani yeni bir bölgeye gittiğinde ulaştığında o bölgede hızlı bir şekilde çoğalabilen bir kene türü. 2017 Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırmada bu kenenin ilk defa Amerika'ya girdiği tespit ediliyor. 2024 yılına kadar bu kenenin 20'den fazla eyalete yayıldığı tespit ediliyor. Kene popülasyonunda erkeği olmadan partenogenetik yolla çoğalabiliyor. O yüzden yayılma potansiyeli yüksek bir kenedir. Asya uzun boynuzlu kenesi diye geçiyor. İsmi palpleri üzerinde boynuz benzeri bir çıkıntının olmasından kaynaklanıyor. Haberlerde insan üzerinden çıktı diye geçti ama ona açıklık getirmek istiyorum.