Tokat'ta gece yarısı karar değişti: Veliler okul önünde sıraya girdi

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Geçmiş yıllarda bir yıl eğitim gören öğrenciler yeni dönem için tekrar kayıt yaptırmak zorunda kalmazken, bu yıl okul yönetiminin aldığı kararla bu uygulamadan vazgeçildi. Eski öğrencilerin de yeniden kayıt yaptırması gerektiğinin duyurulması üzerine, yoğun talep bekleyen veliler gece boyunca okul önünde nöbet tuttu.