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Tokat'ta gece yarısı karar değişti: Veliler okul önünde sıraya girdi

01.07.2025 - 07:36Güncellenme Tarihi:

Tokat’ta bir anaokuluna çocuklarını kaydettirmek isteyen veliler, sabah yapılacak kayıtlar için gece okul önünde sıraya girerek nöbet tuttu.

1Tokat'ta gece yarısı karar değişti: Veliler okul önünde sıraya girdi

Kent merkezinde bulunan Rukiye Sarıer Bumin Anaokulu’na çocuklarını kayıt ettirmek isteyen veliler, kayıtların sabah saatlerinde yapılacağını öğrenince gece okul önünde sıraya girdi.

2Tokat'ta gece yarısı karar değişti: Veliler okul önünde sıraya girdi

Akşam saat 20.00’den itibaren okul önüne gelen veliler, kendi aralarında liste oluşturarak sırayla kayıt işlemi için beklemeye başladı.

3Tokat'ta gece yarısı karar değişti: Veliler okul önünde sıraya girdi

Geçmiş yıllarda bir yıl eğitim gören öğrenciler yeni dönem için tekrar kayıt yaptırmak zorunda kalmazken, bu yıl okul yönetiminin aldığı kararla bu uygulamadan vazgeçildi. Eski öğrencilerin de yeniden kayıt yaptırması gerektiğinin duyurulması üzerine, yoğun talep bekleyen veliler gece boyunca okul önünde nöbet tuttu.

4Tokat'ta gece yarısı karar değişti: Veliler okul önünde sıraya girdi

Sabahın erken saatlerinde başlayacak kayıtlar öncesinde uzun kuyruklar oluştu.

5Tokat'ta gece yarısı karar değişti: Veliler okul önünde sıraya girdi

Veliler, çocuklarının bu okulda eğitim görebilmesi için fedakârca beklediklerini belirtti. Kayıt sürecinde çocuklarını okula yazdırmak isteyen veliler, sabaha kadar okul önünden ayrılmadı.