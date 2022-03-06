TOGG ve milli muharip uçağın kardan heykelini yaptılar!

Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü akademisyen ve öğrencileriyle 30 kamyon kar kullanarak Erzurum'un tarihi ve kültürel mimari yapılarının heykellerini yaptıklarını belirten Prof. Dr. Mustafa Bulat, TOOG ile ileri teknolojiyi anlatan milli muharip uçağını minyatürünün de DAKAF'ta sergileneceğini söyledi. Bulat, İHA ve SİHA'nın da buzdan heykellerinin fuarda yer alacağını ifade etti.