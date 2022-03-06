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TOGG ve milli muharip uçağın kardan heykelini yaptılar!

Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel bölümü akademisyen ve öğrencileri, Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG ile milli muharip uçağının kardan, İHA ve SİHA'nın da buzdan heykelini yapıyor.

Salih TEKİN/ ERZURUM, (DHA)
• 06 Mart 2022 - 11:23 • Son Güncelleme:
Salih TEKİN/ ERZURUM, (DHA)
• 06 Mart 2022 - 11:23 • Son Güncelleme:
1TOGG ve milli muharip uçağın kardan heykelini yaptılar

Kentin önemli tarihi eserlerini de 30 kamyon kara işleyen akademisyen ve öğrencilerin heykelleri 'Yetenek Her Yerde' sloganıyla 7 Mart Pazartesi başlayacak Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda (DAKAF) görücüye çıkacak. Heykel Bölümü Başkanı Prof.Dr. Mustafa Bulat, Ata Buz Müzesi'nde yapılacak heykellerin de fuarda sergileneceğini söyledi.

2TOGG ve milli muharip uçağın kardan heykelini yaptılar

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin düzenlediği Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF), Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde 7 Mart günü başlayacak. Bölge üniversitelerinin destek vereceği fuarda Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü de yaptığı kardan heykellerle katılacak.

3TOGG ve milli muharip uçağın kardan heykelini yaptılar

Bölüm Başkanı Prof.Dr. Mustafa Bulat yönetiminde 35'e yakın akademisyen ve öğrenci Erzurum'un önemli tarihi eserlerinin yanı sıra Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG ile milli muharip uçağının kardan, heykellerini yapıyor.

4TOGG ve milli muharip uçağın kardan heykelini yaptılar

Dünyanın dikkatini çeken İHA ve SİHA'ların minyatürünü de buza işleyecek olan akademisyen ve öğrencilerin eserleri fuarda görülebilecek.

5EKSİ 10 DERECENİN ALTINDA ÇALIŞTILAR

EKSİ 10 DERECENİN ALTINDA ÇALIŞTILAR

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesine rağmen çalışmalarına ara vermeyen öğrenciler, motorlu testereyle kestikleri kalıplara şekil vermeye çalışıyor. 5 kişiyle birlikte TOGG'u yaptıklarını söyleyen Muhammet İşçi, heykellerin DAKAF'ta sergileneceğini söyledi.

6TOGG ve milli muharip uçağın kardan heykelini yaptılar

Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü akademisyen ve öğrencileriyle 30 kamyon kar kullanarak Erzurum'un tarihi ve kültürel mimari yapılarının heykellerini yaptıklarını belirten Prof. Dr. Mustafa Bulat, TOOG ile ileri teknolojiyi anlatan milli muharip uçağını minyatürünün de DAKAF'ta sergileneceğini söyledi. Bulat, İHA ve SİHA'nın da buzdan heykellerinin fuarda yer alacağını ifade etti.

7TOGG ve milli muharip uçağın kardan heykelini yaptılar
8TOGG ve milli muharip uçağın kardan heykelini yaptılar
9TOGG ve milli muharip uçağın kardan heykelini yaptılar
10TOGG ve milli muharip uçağın kardan heykelini yaptılar
11TOGG ve milli muharip uçağın kardan heykelini yaptılar
12TOGG ve milli muharip uçağın kardan heykelini yaptılar

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TOGG ve milli muharip uçağın kardan heykelini yaptılar!

TOGG ve milli muharip uçağın kardan heykelini yaptılar!

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