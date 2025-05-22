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GündemTimur Cihantimur davasında yeni gelişme! Kazada ölen kişinin eşi şikayetinden vazgeçti babası açıklama yaptı: Davamdan vazgeçmeyeceğim
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Timur Cihantimur davasında yeni gelişme! Kazada ölen kişinin eşi şikayetinden vazgeçti babası açıklama yaptı: Davamdan vazgeçmeyeceğim

Eyüpsultan'da geçen yıl trafik kazasında ölen Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, 4 şüpheli hakkındaki şikayetinden vazgeçen gelini Şükriye Aci'ye tepki gösterdi. Gelininin para alacağını da tahmin ettiğini dile getiren Aci, "Bana göre yanlış olan, kendine göre doğru olabilir ama gizli yaptığı için yanlıştır. O torunun büyükbabası olarak benim de 'Kaç para aldı, ne yaptı, az mı aldı, çok mu aldı?' bilme hakkım vardı. Bunca zaman ben mücadele ediyorum." diye konuştu.

AA
• 22 Mayıs 2025 - 10:02 • Son Güncelleme:
AA
• 22 Mayıs 2025 - 10:02 • Son Güncelleme:
1Timur Cihantimur davasında yeni gelişme Kazada ölen kişinin eşi şikayetinden vazgeçti babası açıklama yaptı: Davamdan vazgeçmeyeceğim

Özer Aci, Şükriye Aci'nin, aralarında ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok ile babası Bülent Cihantimur'un da bulunduğu 4 şüpheli hakkındaki şikayetinden vazgeçmesine ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

2Timur Cihantimur davasında yeni gelişme Kazada ölen kişinin eşi şikayetinden vazgeçti babası açıklama yaptı: Davamdan vazgeçmeyeceğim

Şükriye Aci'nin şikayetinden vazgeçeceğini bir süredir tahmin ettiğini belirten Özer Aci, gelininin kazadan sonra anne-babasının yanında kalmaya başladığını söyledi.

3Timur Cihantimur davasında yeni gelişme Kazada ölen kişinin eşi şikayetinden vazgeçti babası açıklama yaptı: Davamdan vazgeçmeyeceğim

Gelininin para alacağını da tahmin ettiğini dile getiren Aci, "Bana göre yanlış olan, kendine göre doğru olabilir ama gizli yaptığı için yanlıştır.

4Timur Cihantimur davasında yeni gelişme Kazada ölen kişinin eşi şikayetinden vazgeçti babası açıklama yaptı: Davamdan vazgeçmeyeceğim

O torunun büyükbabası olarak benim de 'Kaç para aldı, ne yaptı, az mı aldı, çok mu aldı?' bilme hakkım vardı. Bunca zaman ben mücadele ediyorum." diye konuştu.

5Timur Cihantimur davasında yeni gelişme Kazada ölen kişinin eşi şikayetinden vazgeçti babası açıklama yaptı: Davamdan vazgeçmeyeceğim

Aci, kamuoyunu kendisinin oluşturduğunu belirterek şunları ifade etti: "Ben yoruluyorum. 30 yıllık evladını kaybeden benim. 3 yıllık eşini kaybeden Şükriye Aci, oğlumun kanını bir bedel karşılığında sattı.

6Timur Cihantimur davasında yeni gelişme Kazada ölen kişinin eşi şikayetinden vazgeçti babası açıklama yaptı: Davamdan vazgeçmeyeceğim

Maddi, manevi haklarından vazgeçmiş. Yarın öbür gün o çocuğuna maneviyatı nasıl anlatacak, o çocuk hesap sormayacak mı?"

7GELİN: RIZKI ONLAR DEĞİL ALLAH VERİR

'GELİN: RIZKI ONLAR DEĞİL ALLAH VERİR'

Aci, daha önce Bülent Cihantimur ile görüşmeye gideceğinde gelinine, "Bunlar para teklif ediyorlar, düşüncen nedir?" diye sorduğunu, gelininin de "Rızkı onlar değil Allah verir." dediğini aktararak, Şükriye Aci'nin avukatları tarafından kandırıldığını savundu.

8Timur Cihantimur davasında yeni gelişme Kazada ölen kişinin eşi şikayetinden vazgeçti babası açıklama yaptı: Davamdan vazgeçmeyeceğim

Ailenin kendisine bir teklifte bulunmadığını, ne istediği sorulduğunda Bülent Cihantimur'a, çocuğunu ve eski eşini Amerika'dan getirterek adalete teslim etmesini söylediğini anlatan Özer Aci, "Bugüne kadar 'Ben senin isteğini yerine getiremedim.

9Timur Cihantimur davasında yeni gelişme Kazada ölen kişinin eşi şikayetinden vazgeçti babası açıklama yaptı: Davamdan vazgeçmeyeceğim

Bir acılı baba olarak empati kurdum, üzüntünü paylaşıyorum.' diyemedi. Parayla çözmeye çalışıyor." ifadesini kullandı.

10Timur Cihantimur davasında yeni gelişme Kazada ölen kişinin eşi şikayetinden vazgeçti babası açıklama yaptı: Davamdan vazgeçmeyeceğim

Aci, ilahi adaletin bir gün mutlaka tecelli edeceğine inandığını vurgulayarak, "Ben hiçbir zaman davamdan vazgeçmedim ve vazgeçmeyeceğim. Bana İstanbul'u verseler ne diyeyim? Oğlum mezardan çıkıp geri gelecek mi?" dedi.

11Timur Cihantimur davasında yeni gelişme Kazada ölen kişinin eşi şikayetinden vazgeçti babası açıklama yaptı: Davamdan vazgeçmeyeceğim

Devam eden dosyayla ilgili de Aci, şöyle konuştu:"Yasalar çerçevesinde oğlumun miras hakkı eşi ve çocuğunundur. Benim mücadelem o 1,5 yaşındaki çocuğu içindir. 'Pars, Pars diyorsunuz, ben ne olacağım?' diyor.

12Timur Cihantimur davasında yeni gelişme Kazada ölen kişinin eşi şikayetinden vazgeçti babası açıklama yaptı: Davamdan vazgeçmeyeceğim

Şükriye Hanım'a şunu söyledim; 'Kızım Pars'ın imkanlarından, ekmeğinden, suyundan sen otomatikman annesi olduğun için faydalanacaksın.' Ama o ne yaptı? Bana bir bardak çay veya su ikram etmeye üşendi. Para almayı tercih etti. Yolu açık olsun.''