Timur Cihantimur davasında yeni gelişme! Kazada ölen kişinin eşi şikayetinden vazgeçti babası açıklama yaptı: Davamdan vazgeçmeyeceğim
Eyüpsultan'da geçen yıl trafik kazasında ölen Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, 4 şüpheli hakkındaki şikayetinden vazgeçen gelini Şükriye Aci'ye tepki gösterdi. Gelininin para alacağını da tahmin ettiğini dile getiren Aci, "Bana göre yanlış olan, kendine göre doğru olabilir ama gizli yaptığı için yanlıştır. O torunun büyükbabası olarak benim de 'Kaç para aldı, ne yaptı, az mı aldı, çok mu aldı?' bilme hakkım vardı. Bunca zaman ben mücadele ediyorum." diye konuştu.
AA
• 22 Mayıs 2025 - 10:02 • Son Güncelleme:
AA
• 22 Mayıs 2025 - 10:02 • Son Güncelleme: