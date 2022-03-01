Thor Saevarsson'dan Dilan Çiçek Deniz'e ilan-ı aşk: Sen benim her şeyimsin!
Thor Saevarsson, evlilik hazırlığı yaptığı oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in doğum gününü Instagram'dan kutladı. Yönetmen, sevgilisine, "İki ruhun birbirini tesadüfen bulmadığını söylüyorlar... Hayatımın ışığı, belimin ateşi... Günahım, ruhum... Doğum günlerinin en güzelini dilerim, sen benim her şeyimsin..." sözleriyle seslendi.
Geçtiğimiz sene İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson ile yeni bir aşka yelken açan Dilan Çiçek Deniz, 27 yaşına bastı. Saevarsson, 2 ay önce Boğaz Köprüsü'nde "Evet!" yanıtını aldığı ünlü oyuncunun doğum gününü sosyal medyadan kutladı.
"HAYATIMIN IŞIĞI, SEN BENİM HER ŞEYİMSİN"
Birlikte çekilen eski fotoğraflarını yayınlayan Thor Saevarsson, Deniz'e, "İki ruhun birbirini tesadüfen bulmadığını söylüyorlar... Hayatımın ışığı, belimin ateşi... Günahım, ruhum... Doğum günlerinin en güzelini dilerim, sen benim her şeyimsin." sözleriyle seslendi.Oyuncu ise sevgilisine, "Sen benim her şeyimsin!" ifadeleriyle yanıt verdi. Çiftin paylaşımları takipçilerinden oldukça ilgi gördü.
KARI-KOCA OLDULAR!
Öte yandan Yıldız Teknik Üniversitesi'nin düzenlediği ödül törenine katılan Dilan Çiçek Deniz, geceden fotoğrafları Instagram hesabından paylaşmıştı. Deniz'e sevgilisinden yorum gecikmemişti. Saevarsson, ünlü oyuncuya, "Karım..." diyerek, seslenmişti. Ünlü oyuncu ise nikah masasına oturmaya hazırlandığı Thor Saevarsson'a, "Kocam..." yanıtını vermişti.
"HALA ŞOKTAYIM!"
Ardından Arnavutköy'deki bir mekanda kutlama yemeği gerçekleştiren çiftten Deniz, "Çok hazırlıksız yakalandım. Çok mutluyum, hala şoktayım. Köprü üstünde evlilik teklifi yapmasının nedeni; benim Asya'da, onun Avrupa'da olması. Onun için böyle bir sürpriz yapmış." şeklinde konuşmuştu.