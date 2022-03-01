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MagazinThor Saevarsson'dan Dilan Çiçek Deniz'e ilan-ı aşk: Sen benim her şeyimsin!
HaberlerMagazin Haberleri Thor Saevarsson'dan Dilan Çiçek Deniz'e ilan-ı aşk: Sen benim her şeyimsin!
• 01 Mart 2022 - 09:23 • Son Güncelleme:

Thor Saevarsson'dan Dilan Çiçek Deniz'e ilan-ı aşk: Sen benim her şeyimsin!

Thor Saevarsson, evlilik hazırlığı yaptığı oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in doğum gününü Instagram'dan kutladı. Yönetmen, sevgilisine, "İki ruhun birbirini tesadüfen bulmadığını söylüyorlar... Hayatımın ışığı, belimin ateşi... Günahım, ruhum... Doğum günlerinin en güzelini dilerim, sen benim her şeyimsin..." sözleriyle seslendi.

• 01 Mart 2022 - 09:23 • Son Güncelleme:
1Thor Saevarssondan Dilan Çiçek Denize ilan-ı aşk: Sen benim her şeyimsin
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Geçtiğimiz sene İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson ile yeni bir aşka yelken açan Dilan Çiçek Deniz, 27 yaşına bastı. Saevarsson, 2 ay önce Boğaz Köprüsü'nde "Evet!" yanıtını aldığı ünlü oyuncunun doğum gününü sosyal medyadan kutladı.

2HAYATIMIN IŞIĞI, SEN BENİM HER ŞEYİMSİN

"HAYATIMIN IŞIĞI, SEN BENİM HER ŞEYİMSİN"

Birlikte çekilen eski fotoğraflarını yayınlayan Thor Saevarsson, Deniz'e, "İki ruhun birbirini tesadüfen bulmadığını söylüyorlar... Hayatımın ışığı, belimin ateşi... Günahım, ruhum... Doğum günlerinin en güzelini dilerim, sen benim her şeyimsin." sözleriyle seslendi.Oyuncu ise sevgilisine, "Sen benim her şeyimsin!" ifadeleriyle yanıt verdi. Çiftin paylaşımları takipçilerinden oldukça ilgi gördü.

3KARI-KOCA OLDULAR

KARI-KOCA OLDULAR!

Öte yandan Yıldız Teknik Üniversitesi'nin düzenlediği ödül törenine katılan Dilan Çiçek Deniz, geceden fotoğrafları Instagram hesabından paylaşmıştı. Deniz'e sevgilisinden yorum gecikmemişti. Saevarsson, ünlü oyuncuya, "Karım..." diyerek, seslenmişti. Ünlü oyuncu ise nikah masasına oturmaya hazırlandığı Thor Saevarsson'a, "Kocam..." yanıtını vermişti.

4EVET DEDİM

"EVET' DEDİM!"

Evlilik teklifi sonrası mutluluğunu takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Dilan Çiçek Deniz, bu fotoğrafına, "Evet' dedim!" notunu düşmüştü. Takipçileri ise Deniz'in tektaşını sergilediği gönderiye, "Mutluluklar!" yorumları yağdırmıştı.

5HALA ŞOKTAYIM

"HALA ŞOKTAYIM!"

Ardından Arnavutköy'deki bir mekanda kutlama yemeği gerçekleştiren çiftten Deniz, "Çok hazırlıksız yakalandım. Çok mutluyum, hala şoktayım. Köprü üstünde evlilik teklifi yapmasının nedeni; benim Asya'da, onun Avrupa'da olması. Onun için böyle bir sürpriz yapmış." şeklinde konuşmuştu.

6DİLAN AİLEYE GİRDİ

DİLAN AİLEYE GİRDİ

"Evlilik tarihi henüz belli değil. Zaten belli olursa siz öğrenirsiniz." açıklamasını yapan ikili, daha sonra yeni yılı İzlanda'da karşılama kararı almıştı. Soluğu sevgilisinin memleketinde alan Dilan Çiçek Deniz, Saevarsson'ın ailesiyle tanışmayı da ihmal etmemişti.

7Thor Saevarssondan Dilan Çiçek Denize ilan-ı aşk: Sen benim her şeyimsin

Thor Saevarsson'ın babasıyla birlikte objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, gönderisinde, "Hanımlar, beyler; kayınpeder..." notunu düşmüştü. Deniz'in bir hayli neşeli olduğu da dikkatlerden kaçmamıştı.

8Thor Saevarssondan Dilan Çiçek Denize ilan-ı aşk: Sen benim her şeyimsin

26 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz, sevgilisinin kardeşiyle de poz vermişti.

9Thor Saevarssondan Dilan Çiçek Denize ilan-ı aşk: Sen benim her şeyimsin

Dilan Çiçek Deniz (26), yaklaşık 8 ay birliktelik yaşadığı Alihan Aloğlu ile ayrılık kararı almıştı. Biten ilişkisinin ardından ünlü oyuncunun, İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

10Thor Saevarssondan Dilan Çiçek Denize ilan-ı aşk: Sen benim her şeyimsin

Bir derginin özel davetlisi olarak soluğu Bodrum'da alan çift, öpüşürken görüntülenmişti.

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Thor Saevarsson'dan Dilan Çiçek Deniz'e ilan-ı aşk: Sen benim her şeyimsin!

Thor Saevarsson'dan Dilan Çiçek Deniz'e ilan-ı aşk: Sen benim her şeyimsin!