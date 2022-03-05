Testosteronu ve libidoyu yükseltiyor, kolesterolü dengede tutuyor! İyi gelmediği hastalık yok, tam bir protein deposu...
Libidoyu yükseltiyor, prostatı koruyor, uykuyu düzenliyor, stresi azaltıyor, kalbi koruyor, saç dökülmesini engelliyor. Vitamin, mineral, antioksidan, protein, lif ne ararsanız bu besinde var. Tokoferoller, fitoöstrojenler, omega-3 yağ asitleri bakımından çok zengin, mide, akciğer ve kolon kanserleri dahil olmak üzere birçok kanser türlerine karşı koruma sağlıyor. Bağışıklık sistemini geliştirerek hastalıklarla mücadele ediyor, günlük potasyum ihtiyacının yüzde 10'unu karşılıyor. Sperm sayısı ve kalitesini yükseltiyor, testosteronu yükseltiyor. Çinko açısından oldukça zengin, kolesterolü dengede tutmaya yardımcı oluyor.
Vitamin, mineral, antioksidan, protein, lif ne ararsanız kabak çekirdeği tozunun içinde var. İnanılmaz olsa da kabak çekirdeği tozunun içinde vücudun ihtiyaç duyduğu birçok vitamin ve mineral bol miktarda bulunur. Üstelik kabak çekirdeği tozu aklınıza gelmeyecek kadar çok hastalığa karşı da etkili bir koruyucudur. Balkabağı çekirdeği tozu doğru kullanıldığında libidoyu yükseltir, prostatı korur, uykuyu düzenler, stresi azaltır, kalbi korur, saç dökülmesini engeller...
Balkabağı çekirdeği tozu, balkabağı çekirdeklerin bütün halde öğütülmesi ile hazırlanır. Hem dahili olarak hem de cilt bakımı için harici olarak kullanılabilir. Çiğ veya kurutulmuş balkabağı çekirdekleri ile siz de kolaylıkla balkabağı çekirdeği tozu hazırlayabilirsiniz.
Balkabağı bol miktarda vitamin, mineral, antioksidan, protein ve lif sunan iyi beslenme açısından zengin bir besindir. Kabak çekirdeği de göz ardı edilmemelidir. Protein, tokoferoller, fitoöstrojenler, omega-3 yağ asitleri ve mineraller gibi faydalarla doludur.
Cilt sağlığını desteklemek, prostat sağlığını desteklemek, uyku problemleri ile baş etmek kabak çekirdeklerinin sağlayacağı birincil faydalar arasındadır. Ayrıca mide, akciğer ve kolon kanserleri dahil olmak üzere belirli kanser türlerinden koruyucu etkiye sahiptir.
BALKABAĞI ÇEKİRDEĞİ TOZUNUN FAYDALARI
İnsan vücudunun kendi başına yapamadığı dokuz temel amino asit vardır. Bu nedenle, esansiyel amino asitler içeren yüksek kaliteli proteinli yiyecekler yemek çok önemlidir.
Kabak çekirdeği de bunlardan biridir. Balkabağı çekirdeği tozu, sağlığınızı desteklemek için harika bir yüksek kaliteli bitki bazlı protein kaynağıdır. Kabak çekirdeği tozu, zengin biyoaktif bileşikler ve antioksidanlar sayesinde hastalıklarla mücadele ve bağışıklık geliştirme potansiyeline sahiptir. Balkabağı çekirdeği tozu günlük potasyum ihtiyacınızın %10'unu sağlar.
Uyku düzenini destekler, uykusuzluğun önüne geçer
Balkabağı çekirdeği tozu çinko açısından zengindir
Kalp sağlığını korur, kolesterolü dengede tutmaya çalışır
Balkabağı çekirdeği tozu hem saç dökülmesini engeller hem de saçın uzamasını destekler
Sperm sayısı ve kalitesini yükseltir
Testosteronu ve libidoyu yükseltir (Mynet)