Testosteronu ve libidoyu yükseltiyor, kolesterolü dengede tutuyor! İyi gelmediği hastalık yok, tam bir protein deposu...

Balkabağı çekirdeği tozu, balkabağı çekirdeklerin bütün halde öğütülmesi ile hazırlanır. Hem dahili olarak hem de cilt bakımı için harici olarak kullanılabilir. Çiğ veya kurutulmuş balkabağı çekirdekleri ile siz de kolaylıkla balkabağı çekirdeği tozu hazırlayabilirsiniz.