Testosteron düzeyini artırıyor, kellik tedavisinde kullanılıyor! Kalp sağlığında çok etkili, tam bir selenyum zengini, yüksek protein kaynağı...

Brezilya cevizinin, tiroid bezlerinin daha etkili çalışmasına yardımcı olduğu yönünde araştırmalar da mevcut. Çünkü, içeriğinde yüksek oranda selenyum bulunuyor ve selenyum da vücudun daha düzgün çalışmasına yardımcı oluyor ve enerji sağlıyor. Yapılan araştırmalara göre, bağışıklık sisteminin düzgün çalışabilmesi için selenyuma ihtiyaç vardır ve Brezilya cevizinde de yüksek miktarda bulunmaktadır.