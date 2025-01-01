Teselli ikramiyesi belli oldu! 2025 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi online teselli ikramiyesi sorgulama ekranı

Teselli ikramiyesi nedir? Milli Piyango Yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi ne kadar kazandırır? Milli Piyango 2025 yılbaşı çekilişi için geri sayım sona erdi. Artık 600 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin hangi bilete çıktığı belli oldu. Biletine büyük ikramiye çıkmayanlar daha ufak ikramiyeleri kontrol ederek biletine ikramiye isabet edip etmediğini kontrol ediyor. Çekiliş küçük ikramiyelerden, büyük ikramiyelere göre devam etti. Peki teselli ikramiyesi çekilişi ne zaman yapılır, teselli ikramiyesi bilet sahibine ne kadar kazandırır?