Teselli ikramiyesi belli oldu! 2025 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi online teselli ikramiyesi sorgulama ekranı

TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR?
Büyük İkramiyeyi 1 rakamla kaçıranlar için verilecek olan ikramiyeye 'Teselli İkramiyesi' denir.
Büyük ikramiyenin açıklanmasının ardından teselli ikramiyesi için bilet numaraları da açıklandı.
0052448, 1002448, 1012448, 1022448, 1032448, 1042448, 1050448, 1051448, 1052048, 1052148, 1052248, 1052348, 1052408, 1052418, 1052428, 1052438, 1052440, 1052441, 1052442, 1052443, 1052444, 1052445, 1052446, 1052447, 1052449, 1052458, 1052468, 1052478, 1052488, 1052498, 1052548, 1052648, 1052748, 1052848, 1052948, 1053448, 1054448, 1055448, 1056448, 1057448, 1058448, 1059448, 1062448, 1072448, 1082448, 1092448, 1152448, 1252448, 1352448, 1452448, 1552448, 1652448, 1752448, 1852448, 1952448, 2052448,3052448, 4052448, 5052448, 6052448, 7052448, 8052448, 9052448.