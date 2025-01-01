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GündemTeselli ikramiyesi belli oldu! 2025 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi online teselli ikramiyesi sorgulama ekranı
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Teselli ikramiyesi belli oldu! 2025 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi online teselli ikramiyesi sorgulama ekranı

Milli Piyango yılbaşı çekilişi ile ilgili en çok merak edilen aramalardan birisi de teselli ikramiyesi. Peki, teselli ikramiyesi nedir, kimlere çıkar? Teselli ikramiyesi ne kadar kazandırır?

• 01 Ocak 2025 - 01:08 • Son Güncelleme:
• 01 Ocak 2025 - 01:08 • Son Güncelleme:
1Teselli ikramiyesi belli oldu 2025 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi online teselli ikramiyesi sorgulama ekranı

Teselli ikramiyesi nedir? Milli Piyango Yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi ne kadar kazandırır? Milli Piyango 2025 yılbaşı çekilişi için geri sayım sona erdi. Artık 600 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin hangi bilete çıktığı belli oldu. Biletine büyük ikramiye çıkmayanlar daha ufak ikramiyeleri kontrol ederek biletine ikramiye isabet edip etmediğini kontrol ediyor. Çekiliş küçük ikramiyelerden, büyük ikramiyelere göre devam etti. Peki teselli ikramiyesi çekilişi ne zaman yapılır, teselli ikramiyesi bilet sahibine ne kadar kazandırır?

2TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR

TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR?



Büyük İkramiyeyi 1 rakamla kaçıranlar için verilecek olan ikramiyeye 'Teselli İkramiyesi' denir.

Büyük ikramiyenin açıklanmasının ardından teselli ikramiyesi için bilet numaraları da açıklandı.

0052448, 1002448, 1012448, 1022448, 1032448, 1042448, 1050448, 1051448, 1052048, 1052148, 1052248, 1052348, 1052408, 1052418, 1052428, 1052438, 1052440, 1052441, 1052442, 1052443, 1052444, 1052445, 1052446, 1052447, 1052449, 1052458, 1052468, 1052478, 1052488, 1052498, 1052548, 1052648, 1052748, 1052848, 1052948, 1053448, 1054448, 1055448, 1056448, 1057448, 1058448, 1059448, 1062448, 1072448, 1082448, 1092448, 1152448, 1252448, 1352448, 1452448, 1552448, 1652448, 1752448, 1852448, 1952448, 2052448,3052448, 4052448, 5052448, 6052448, 7052448, 8052448, 9052448.

3TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADAR KAZANDIRIR

TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADAR KAZANDIRIR?



2025 Milli Piyango çekilişinde 63 teselli ikramiyesi dağıtılacak. İkramiye miktarı 600 bin TL olarak açıklandı.

Toplamda 37 milyon 800 bin TL teselli ikramiyesi dağıtılacak.