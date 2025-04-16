Terzihaneden kütüphaneye uzanan 69 yıllık ustalık: "Yaşamak, yaşlanmak değildir"

"Yaşayarak yaşlandım"

Kültür Bakanlığı tarafından Ankara'da ödüllendirilen ve bugüne dek belediye, kaymakamlık ve valiliklerce toplam 9 kez takdir belgesi verilen Azgan, "Bir düşünür ‘Yaşamak yaşlanmak değildir, yaşayarak yaşlanacaksın' diyor. Ömrümü boşa geçirmediğime inanıyorum. Bir toplumda, ömrü boyunca ailesine, milletine bir ağaç bile dikmeyen bir insan öldüğünde ağlamayın diyorlar ya; işte o söz, hayatımda kulağıma küpe oldu" diye konuştu.