Terzihaneden kütüphaneye uzanan 69 yıllık ustalık: "Yaşamak, yaşlanmak değildir"
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan 69 yıldır terzilik yapan 82 yaşındaki Yaşar Azgan, ömrünü kitaplarla, terzilikle ve insan biriktirmekle geçirdi. "24 saatlik gün içinde 30 saat okumak gerekir" diyerek gençlere çağrıda bulunan Azgan, ilkokul mezunu olmasına rağmen bugüne kadar 2 bin dolayında kitap karıştırdı, yabancı dil öğrendi, 9 kez ödüllendirildi.
• 16 Nisan 2025 - 12:57 • Son Güncelleme:
• 16 Nisan 2025 - 12:57 • Son Güncelleme: