Termometreler 45 dereceyi zorluyor! İstanbul dahil onlarca kent sıcak ve nemle kavrulacak, yakıcı sıcaklar Cuma günü geliyor
Kavurucu sıcaklar başlıyor. Nem sıcak havanın etkisini katlayacak. Bütün sıcak yazları unutun. Bu yıl çok farklı olacak. Görülmemiş sıcaklıklar geliyor. Sıcaklık rekoru kırılacak. Termometre 40 dereceyi aşacak. Asfalt eriten sıcaklar uzun süre etkili olacak. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen aşırı sıcakların cuma gününe kaldığını söyledi. Meteoroloji'den ise yeni uyarı geldi. Öte yandan Ülkemizde sıcakların arttığı bu günlerde vatandaşların güneş çarpmasına karşı sağlık yönünden olumsuzluklarla karşılaşmamaları için uzmanlardan uyarı geldi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü vatandaşların özellikle saat 11.00 ile 16.00 arasında güneş çarpması riskine karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. İşte il il son dakika hava tahmin raporu...
• 13 Haziran 2024 - 10:30 • Son Güncelleme:
• 13 Haziran 2024 - 10:30 • Son Güncelleme: