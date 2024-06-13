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Gündem Termometreler 45 dereceyi zorluyor! İstanbul dahil onlarca kent sıcak ve nemle kavrulacak, yakıcı sıcaklar Cuma günü geliyor
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Termometreler 45 dereceyi zorluyor! İstanbul dahil onlarca kent sıcak ve nemle kavrulacak, yakıcı sıcaklar Cuma günü geliyor

Kavurucu sıcaklar başlıyor. Nem sıcak havanın etkisini katlayacak. Bütün sıcak yazları unutun. Bu yıl çok farklı olacak. Görülmemiş sıcaklıklar geliyor. Sıcaklık rekoru kırılacak. Termometre 40 dereceyi aşacak. Asfalt eriten sıcaklar uzun süre etkili olacak. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen aşırı sıcakların cuma gününe kaldığını söyledi. Meteoroloji'den ise yeni uyarı geldi. Öte yandan Ülkemizde sıcakların arttığı bu günlerde vatandaşların güneş çarpmasına karşı sağlık yönünden olumsuzluklarla karşılaşmamaları için uzmanlardan uyarı geldi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü vatandaşların özellikle saat 11.00 ile 16.00 arasında güneş çarpması riskine karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. İşte il il son dakika hava tahmin raporu...

• 13 Haziran 2024 - 10:30 • Son Güncelleme:
• 13 Haziran 2024 - 10:30 • Son Güncelleme:
1 Termometreler 45 dereceyi zorluyor İstanbul dahil onlarca kent sıcak ve nemle kavrulacak, yakıcı sıcaklar Cuma günü geliyor

Yurt genelinde aşırı sıcaklar etkili oluyor. Hava sıcaklığının bugün ve yarın haftanın en yüksek değerlerine ulaşacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji ve uzmanlardan art arda uyarılar geliyor.

2 Termometreler 45 dereceyi zorluyor İstanbul dahil onlarca kent sıcak ve nemle kavrulacak, yakıcı sıcaklar Cuma günü geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Hakkâri çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

3 Termometreler 45 dereceyi zorluyor İstanbul dahil onlarca kent sıcak ve nemle kavrulacak, yakıcı sıcaklar Cuma günü geliyor

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının artışını sürdürerek ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege ve Göller Yöresinde batı ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

4 KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

Rüzgârın, İç Ege ve Göller Yöresinde batı ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunası gerekmektedir.

5 MARMARA

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 37°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 35°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 39°C Parçalı ve az bulutlu

6 EGE

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, İç Ege'de batı ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 43°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 40°C Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 41°C Az bulutlu ve açık

7 AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Göller Yöresinde batı ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 38°C Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 33°C Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 38°C Parçalı ve az bulutlu

8 İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu

9 BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 34°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 38°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİNOP °C, 29°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 30°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

10 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 38°C Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu

11 DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Hakkâri çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 25°C Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde doğu kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

12 GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C Az bulutlu ve açık

13 AŞIRI SICAKLAR CUMA GÜNÜNE KALDI

AŞIRI SICAKLAR CUMA GÜNÜNE KALDI

CNN Türk Meteoroloji danışmanı Orhan Şey sosyal medyadan vatandaşları uyardı. Şen şu ifadeleri kullandı:

Aşırı sıcaklar Cuma gününe uzadı. Hatta en sıcak gün cuma günü İstanbul 36, İzmir 43, Antalya 44 Muğla 40. Cuma evde korunmaya devam.

Cuma akşamı ve arife günü İstanbul'dan sağanak yağış geçecek ve arife günü sıcaklığı 8 derece düşürecek

14 40 DERECESİNİN ÜZERİBE ÇIKACAK

40 DERECESİNİN ÜZERİBE ÇIKACAK!

Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik ise hafta sonuna kadar özellikle güney Ege, Akdeniz'in kıyı kesimleri ve güneydoğu Anadolu bölgesinde 40 derecenin üzerinde sıcaklıklar göreceğiz. 45 dereceye yaklaşan ilçesel bazda olan sıcaklıklar yaşayacağız” diye konuştu.

15 Termometreler 45 dereceyi zorluyor İstanbul dahil onlarca kent sıcak ve nemle kavrulacak, yakıcı sıcaklar Cuma günü geliyor

TRT Haberin aktardığına göre; yarın ve Cumartesi günü Marmara ve Karadeniz bölgesinde yağış etkisini gösterecek. Yağışlı sistemin sıcaklıkları mevsim normallerine indirmesi bekleniyor.

16 Termometreler 45 dereceyi zorluyor İstanbul dahil onlarca kent sıcak ve nemle kavrulacak, yakıcı sıcaklar Cuma günü geliyor

Çelik, “Mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde olan sıcaklıklar hafta sonunda özellikle kuzey bölgelerimizi etkileyecek olan sistemle birlikte 5-6 derecelik düşüş yaşayacak ve mevsim normalleri civarında yer yer birkaç derece üzerine düşecek diyebiliriz” dedi.

17 Termometreler 45 dereceyi zorluyor İstanbul dahil onlarca kent sıcak ve nemle kavrulacak, yakıcı sıcaklar Cuma günü geliyor

Ülkemizde sıcakların arttığı bu günlerde vatandaşların güneş çarpmasına karşı sağlık yönünden olumsuzluklarla karşılaşmamaları için uzmanlardan uyarı geldi. Medical Park Karadeniz Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü vatandaşların özellikle saat 11.00 ile 16.00 arasında güneş çarpması riskine karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

18 Termometreler 45 dereceyi zorluyor İstanbul dahil onlarca kent sıcak ve nemle kavrulacak, yakıcı sıcaklar Cuma günü geliyor

Son günlerde yüksek sıcaklıkların ülkemizde etkisini arttırdığı ifade ediliyor. Sıcaklıkların aşırı yükselmesinin sağlık açısından büyük bir risk olduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Sıcakların aşırı yükselmesi sağlık için hakikaten bir risktir. Hele bunun yanında nem oranı da fazla ise risk daha da artar. Özellikle yaşlı hastalar için, bebekler için, çocuklar için, kronik hastalığı olanlar için, açık havada çalışmak zorunda olan ve efor sarf etmek zorunda olan kişiler için bu sıcakların tehdidi daha yüksek.

19 Termometreler 45 dereceyi zorluyor İstanbul dahil onlarca kent sıcak ve nemle kavrulacak, yakıcı sıcaklar Cuma günü geliyor

Gerek kapalı ortamda gerekse açık havada sıcak çarpması yani güneş çarpması dediğimiz riskler ortaya çıkabilir. Bu aslında vücudun ısı regülasyonunun bozulmasına bağlı ve bundan dolayı da vücut ısı kaybedemez ve hipertermi dediğimiz vücut sıcaklığında aşırı bir yükselme ortaya çıkar. Bunun belirtileri genelde halsizlik, bitkinlik, yorgunluk, baş ağrısı, çarpıntı, nabzın yükselmesi, solunum sıkıntısı, bulantı ve eklem ağrıları gibi durumlardır.

20 Termometreler 45 dereceyi zorluyor İstanbul dahil onlarca kent sıcak ve nemle kavrulacak, yakıcı sıcaklar Cuma günü geliyor

Bunlar bazen çok hızlı bir süre içinde özellikle bebeklerde ve yaşlılarda ortaya çıkabilir. En sık karşılaştığımız olay bir taşıt içinde bebeğin ya da çocuğun bırakılmasıdır. Böyle bir durumda taşıt içindeki sıcaklık çok yükseliyor ve bu durum tehdit edici bir durum haline gelebiliyor. Kapalı bir mekanda hava akımının olmadığı bir yerde de bu riskler olabilir. Açık havada ise örneğin tarım işçileri, aktif spor yapanlar ya da askerler gibi efor ile birlikte güneş çarpması gelişebilir" dedi.

21 Termometreler 45 dereceyi zorluyor İstanbul dahil onlarca kent sıcak ve nemle kavrulacak, yakıcı sıcaklar Cuma günü geliyor

Güneş çarpmasının en sık görüldüğü saatlerin güneşin ışınlarının dik olarak dünyaya ulaştığı saat 11.00 ile 16.00 arası olduğunu ifade eden Özlü, "Bu saatlerde dikkatli olmak lazım, doğrudan güneş altına çıkmamakta fayda var, gölgede kalmak gerekiyor. Kapalı bir yerde de durmamak lazım. Özellikle kapı ya da pencereleri açıp bir hava akımı sağlamakta yarar var.

22 Termometreler 45 dereceyi zorluyor İstanbul dahil onlarca kent sıcak ve nemle kavrulacak, yakıcı sıcaklar Cuma günü geliyor

Bir vantilatör ya da fan ile oda içi havayı artırarak katkı sağlayabilir ya da soğuk klimalar kullanılabilir. Ama asıl olarak kişinin riskini bilmesi ve ona göre tedbirini alması gerekir. Güneş altında olmamak ve kalın giysiler giymemek, sentetik ve dar giysiler giymemek, bol ve geniş pamuklu ya da keten tipli giysiler giymek, bol su, ayran ve maden suyu gibi sıvı içecekler tüketmek, dışarıya çıktığınız zaman şapka ya da güneş gözlüğü kullanmak gibi şeyler riski azaltır" diye konuştu.

23 İNME RİSKİNR DİKKAT

İNME RİSKİNR DİKKAT!

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi'ndeki Nörolog Prof. Dr. Özge Yılmaz Küsbeci, nörolojik rahatsızlığı olanların yüksek sıcaklıktan daha fazla etkilendiğini hatırlatarak vatandaşlara uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Küsbeci, "Sıcak havalarla birlikte özellikle ilaçlarını aksatan, su içmeyen hastalarda ani tansiyon yükselmeleri inme sıklığını arttırabilir. En az 3 litre mutlaka su içilmesi gerektiğini hatırlatıyoruz. Tansiyon, şeker, kalp hastalarında risk fazla. Ama daha önce bilinen bir öyküsü olmadığı halde inmeyle gelebiliyor. Eğer 65 yaş üzerini geçtiyse kişinin mutlaka inme adayı olabileceğini bilmesi ve mutlaka kalp, tansiyon, şeker hastalıklarına dikkat etmesi gerekiyor" dedi.

24 Termometreler 45 dereceyi zorluyor İstanbul dahil onlarca kent sıcak ve nemle kavrulacak, yakıcı sıcaklar Cuma günü geliyor

Uzmanlar Türkiye genelindeki ve İzmir'deki yüksek hava sıcaklığına karşı nörolojik sıkıntıları bulunan vatandaşları uyardı. Son zamanlarda baş dönmesi ve bilinç kaybıyla gelen hastaların sayısında artış gözlendiğini ifade eden İEÜ Medical Point Hastanesi'ndeki Nörolog Prof. Dr. Özge Yılmaz Küsbeci, özellikle sıcaklığın çok yüksek olduğu saatlerde dışarı çıkılmamasını belirtip, bol su tüketilmesi gerektiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Küsbeci, inme vakalarının arttığını söyleyip "Havaların ısınmasıyla beraber ileri yaş grup hastalarımız çok ciddi sorunlar yaşıyor. Son zamanlarda aniden havaların ısınmasıyla, sıcaklık 45 derecelere kadar vardığı için hastalarımızı uyarıyoruz. Su içmeyen hastalar, baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, bulantı ve baygınlık gibi sorunlar yaşayabiliyor. Özellikle ilaçlarını doğru almayan kişilerde, tablo inmeye kadar varabiliyor. Bu nedenle çok sıcak saatlerde dışarı çıkılmamasını ve kişilerin su içmeyi kesinlikle ihmal etmemesini öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

25 BOL SU İÇEREK GÜNÜMÜZÜ GEÇİRELİM

'BOL SU İÇEREK GÜNÜMÜZÜ GEÇİRELİM'

Prof. Dr. Küsbeci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çünkü su içilmemesi beyne giden kan miktarını azalttığı için çeşitli nörolojik sorunlara sebep olabiliyor. Bu hastalar ciddi baş dönmesi ataklarıyla gelebiliyor. Son zamanlarda bilinç kaybı ile gelen çok hastamız oldu. Büyük bir çoğunluğun sıcak saatlerde dışarı çıktığını ve yeterli su tüketmediğini görüyoruz. Lütfen 11.00 ile 15.00 saatleri arasında çok önemli bir işiniz yoksa sokağa çıkmayın. Çıkacaksanız da serin bölgelerde mutlaka şapka takarak yanımıza su alarak dışarıda bulunalım." Nörolojik hastalıklar arasında bilinen Alzheimer ve Parkinson hastalarının son günlerde ciddi şikayetlere sahip olduğunun altını çizen Prof. Dr. Küsbeci, "Birçok hastamız son birkaç haftada ani olarak şikayetlerinde artış sebebiyle bize başvurdu. Baktığımız zaman büyük bir çoğunluğunda üre yüksekliği görüyoruz. Sadece 3 bardak su alımını arttırmakla bulguların eskiye döndüğünü gördük. O nedenle sıcak havalarda özellikle lütfen serin ortamda bulunalım, bol su içerek günümüzü geçirelim" dedi.

26 ÇAY KAHVE TÜKETİMİNİ AZALTIN

'ÇAY KAHVE TÜKETİMİNİ AZALTIN'

İnme ya da felç olarak bilinen durumların özellikle 65 yaş üzerindeki hastalarda sıklıkla ortaya çıktığını anlatan Prof. Dr. Küsbeci, 'inme'nin kuvvet kaybı, görme ve bilinç bozukluğu anlamına geldiğini kaydetti. Kalp ve şeker hastalarında bu durumun daha fazla yaşandığını dile getiren Prof. Dr. Küsbeci, "Sıcak havalarla birlikte özellikle ilaçlarını aksatan, su içmeyen hastalarda ani tansiyon yükselmeleri ile inme sıklığını arttırabilir. En az 3 litre mutlaka su içilmesi gerektiğini hatırlatıyoruz. Nörolojik rahatsızlığı olanlar sıcak havadan daha olumsuz etkilenir. Tansiyon, şeker, kalp hastalarında risk fazla. Ama hastalar daha önce bilinen bir öyküsü olmadığı halde inmeyle gelebiliyor. Eğer 65 yaş üzerini geçtiyse kişinin mutlaka inme adayı olabileceğini bilmesi ve mutlaka kalp tansiyon şeker hastalığına dikkat etmesi gerekiyor. Rutin zamanlarda kan sayımlarını yaptırmaları, böbrek yetmezliği, kolesterol yüksekliğine bakması, beslenmesine de dikkat etmesi gerekir" açıklamalarında bulundu.

27 TUZSUZ VE SIVI AĞIRLIKLI BESLENME ÖNEMLİ

'TUZSUZ VE SIVI AĞIRLIKLI BESLENME ÖNEMLİ'

İnmede mutlaka bilinç kaybı yaşanmayabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Küsbeci, beslenmede Akdeniz tipi diyetin önerildiğini belirterek şöyle devam etti: "İnme halk arasında 'felç' olarak bilinir. Ani olarak gelişen, dakikalar içinde bir tarafında kuvvet kaybı oluşması durumu inmedir. Bilinç kaybı her hastada olmak zorunda değil. Her bilinç kaybına mutlaka inme diyemeyiz. Metro ya da alışveriş merkezleri gibi kalabalık ortamlarda yeterince su içmeyen kişilerde baygınlık oluşabiliyor. Sıvının bol alınmasıyla birlikte çay, kahve tüketiminin azaltılması gerekir. Bazı hastalarımız çay, kahve çok içtiğini söyleyerek yeterli sıvı aldığını düşünebiliyor. Ama çay ve kahvenin tam tersi idrar çıkışını arttırdığı için sıvı kaybına yol açtığını unutmamak gerekir. Tuzsuz ve sıvı ağırlıklı beslenme önemli."