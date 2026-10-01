TEKNOFEST’te geleceğin tarımı sergilendi: Yapay zekâ destekli otonom çiftlik Şanlıurfa’da

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İNSAN MÜDAHALESİNİ AZALTAN TEKNOLOJİLER

Otonom çiftlik alanında, tarım ve hayvancılıkta insan müdahalesini azaltmayı ve üretimde verimliliği artırmayı hedefleyen sistemler yer alıyor. Robotik sağım sistemleri hayvanları otomatik olarak sağarken, akıllı araçlar yemleme işlemini gerçekleştiriyor.Yapay zekâ destekli BAİTAR Dijital Yönetim Platformu ile buzağıların kulak küpeleri taranarak kimlik, sağlık ve soy ağacı bilgileri sisteme aktarılıyor. Böylece sürünün tek merkezden takip edilmesi sağlanıyor.

Festivalde sergilenen bir diğer teknoloji ise seralarda kullanılmak üzere geliştirilen yapay zekâ destekli otonom kara aracı. Görüntü işleme teknolojisiyle bitkileri tarayan araç, ihtiyaç duyulan noktalarda ilaçlama yapıyor ve görevini tamamladıktan sonra şarj istasyonuna geri dönüyor.