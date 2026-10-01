TEKNOFEST’te geleceğin tarımı sergilendi: Yapay zekâ destekli otonom çiftlik Şanlıurfa’da
Şanlıurfa’da ilk kez düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu’da, tarım ve hayvancılığın geleceğine ışık tutan yapay zekâ destekli teknolojiler ziyaretçilerle buluştu. Festival alanındaki 3 bin 200 metrekarelik otonom çiftlik büyük ilgi gördü.
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TEKNOFEST Güneydoğu, bu yıl ilk kez Şanlıurfa’da düzenlenirken, festival alanında tarım ve hayvancılığın geleceğine yönelik teknolojiler de ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. TÜME Vakfı tarafından GAP Havalimanı’nda kurulan 3 bin 200 metrekarelik otonom çiftlik alanında, yapay zekâ destekli tarım ve hayvancılık uygulamaları sergileniyor.
İNSAN MÜDAHALESİNİ AZALTAN TEKNOLOJİLER
Otonom çiftlik alanında, tarım ve hayvancılıkta insan müdahalesini azaltmayı ve üretimde verimliliği artırmayı hedefleyen sistemler yer alıyor. Robotik sağım sistemleri hayvanları otomatik olarak sağarken, akıllı araçlar yemleme işlemini gerçekleştiriyor.Yapay zekâ destekli BAİTAR Dijital Yönetim Platformu ile buzağıların kulak küpeleri taranarak kimlik, sağlık ve soy ağacı bilgileri sisteme aktarılıyor. Böylece sürünün tek merkezden takip edilmesi sağlanıyor.
Festivalde sergilenen bir diğer teknoloji ise seralarda kullanılmak üzere geliştirilen yapay zekâ destekli otonom kara aracı. Görüntü işleme teknolojisiyle bitkileri tarayan araç, ihtiyaç duyulan noktalarda ilaçlama yapıyor ve görevini tamamladıktan sonra şarj istasyonuna geri dönüyor.
HEDEF 40 BİN OTONOM ÇİFTLİK
TÜME Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Karagöz, tarım ve hayvancılığı gençler için daha cazip hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti.YÖK ile yapılan iş birliği kapsamında üniversitelere ve genç tarım girişimcilerine şu ana kadar 24 otonom çiftlik hibe edildi. Bu sayının yıl sonuna kadar 40’a çıkarılması planlanıyor. Uzun vadede ise 40 bin genç girişimcinin 40 bin yeni nesil otonom çiftlikle buluşturulması hedefleniyor.
TARIM TEKNOLOJİLERİ YARIŞMASINA REKOR BAŞVURU
TEKNOFEST Tarım Teknolojileri Yarışması’na bu yıl yoğun katılım gerçekleşti. Önceki dönemlerde yaklaşık 14 bin olan başvuru sayısının bu yıl 80 bin takıma ve yaklaşık 250 bin gence ulaştığı belirtildi.Türkiye’nin 22 ili ile 4 ülkeden finale kalan 55 takım, projelerini ticarileştirmek için yarışıyor. Finalistler arasından seçilecek 3 takıma, projelerini geliştirmeleri amacıyla 1’er milyon TL startup desteği sağlanacak.
ÇOCUKLARA TARIM ATÖLYELERİ
Festival alanındaki uygulamalar çocuklara da yönelik etkinliklerle destekleniyor. 6-14 yaş grubundaki çocuklar için mantar yetiştiriciliğinden tarım kartı kodlamaya kadar 13 farklı atölye düzenleniyor.15 yaş üzerindeki ziyaretçiler ise özel genetik laboratuvarında VR gözlüklerle embriyo transferi ve genetik ıslah süreçlerini deneyimleyebiliyor.Tarım ve hayvancılıkta yapay zekâ ve otonom sistemlerin kullanımını ziyaretçilere sunan alan, 4 Ekim’e kadar TEKNOFEST Güneydoğu’nun Şanlıurfa’daki festival alanında ziyaret edilebilecek.