Tekirdağ'da teyzesini katledip evi ateşe vermişti! Kan donduran cinayette şoke eden ifadeler

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Mahkemede dinlenen İnci Çalışkan'ın eşi C.Ç. ise Ö.B.'yi tanımadığını, eşinin başka biriyle gönül ilişkisi olduğunu olaydan sonra polis ifadesi sırasında öğrendiğini söyledi.Binnaz Eriş'i tanıdığını ve evine gidip geldiklerini belirten C.Ç., olay günü belediyedeki işine gittiğini ve yaşananlarla ilgili bilgisinin bulunmadığını ifade etti.Eşinin olaydan sonra kendi hesabına gönderdiği parayla ilgili soruya da yanıt veren C.Ç., olaydan önceki günlerde İnci Çalışkan'ın babasının borcu olduğunu söyleyerek aile birikimlerinden para istediğini anlattı. C.Ç., aile hesabındaki altınlardan bozdurulmak üzere eşinin hesabına para gönderdiğini, daha sonra farklı bankalardan çektiği paraları da eşine aktardığını belirterek olay günü gönderilen paranın kendilerine ait altınların karşılığı olduğunu söyledi.



Duruşmada tanık olarak dinlenen D.B. ise İnci Çalışkan ile 2015 yılında çocuklarının aynı sınıfta olması nedeniyle tanıştıklarını belirtti. Ö.B.'yi de Çalışkan aracılığıyla tanıdığını ifade eden D.B., aralarındaki ilişkiye dair kendisine anlatılanları aktardı.D.B. ifadesinde, İnci Çalışkan'ın bir süre sonra Ö.B.'nin kendisini tehdit ettiğini söylediğini belirterek şunları kaydetti:"İnci Çalışkan ile 2015 yılında tanıştık, çocuklarımız aynı sınıftaydı. Ö.B.'yi İnci Çalışkan vasıtasıyla tanıdım. Bir kere yüz yüze geldim, onun dışında İnci Çalışkan'ın anlattığı kadarıyla biliyorum. İnci Çalışkan bana Ö.B.'nin erkek arkadaşı olduğunu söyledi. İnci Çalışkan bir süre sonra bana Ö.B.'nin kendisini tehdit ettiğini söylüyordu. İnci hamile kalınca Ö.B., kocanı ve aileni arayarak çocuğun benden olduğunu söylerim diye tehdit ediyormuş, İnci bana öyle söyledi."