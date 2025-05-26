Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemTekirdağ'da piknik ile büyüyen gelenek! 50 yıl sonra onları şemsiye korudu
HaberlerGündem Haberleri Tekirdağ'da piknik ile büyüyen gelenek! 50 yıl sonra onları şemsiye korudu

Tekirdağ'da piknik ile büyüyen gelenek! 50 yıl sonra onları şemsiye korudu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı Hasköy Mahallesi'nde yaklaşık 50 yıldır düzenlenen geleneksel piknik şöleni, bu yıl da sağanak yağışa rağmen renkli görüntülere sahne oldu.

• 26 Mayıs 2025 - 10:10 • Son Güncelleme:
• 26 Mayıs 2025 - 10:10 • Son Güncelleme:
1Tekirdağda piknik ile büyüyen gelenek 50 yıl sonra onları şemsiye korudu

Kırsal kesimdeki mahalle sakinlerinin yarım asırdır sürdürdüğü "Hasköy Geleneksel Piknik Şöleni", yağmura rağmen coşkuyla yapıldı.

2Tekirdağda piknik ile büyüyen gelenek 50 yıl sonra onları şemsiye korudu

Trakya kültürünün yaşatıldığı etkinlikte katılımcılar mangallarını yaktı, yöresel oyunlar oynadı. Aniden bastıran sağanak yağış ise eğlenceyi durdurmaya yetmedi.

3Tekirdağda piknik ile büyüyen gelenek 50 yıl sonra onları şemsiye korudu

Vatandaşlar, pişmekte olan etleri büyük plaj şemsiyeleriyle koruyarak pikniğe devam etti. Etkinlik alanı havadan görüntülendi.

4Piknikle büyüyen bir gelenek

Piknikle büyüyen bir gelenek

Şölenin her yıl artan bir katılımla sürdürüldüğünü belirten Hasköy Mahalle Muhtarı Erol Çelebi, organizasyonun sadece bir piknik olmadığını, aynı zamanda bir kültür ve dayanışma örneği olduğunu söyledi.

5Tekirdağda piknik ile büyüyen gelenek 50 yıl sonra onları şemsiye korudu

Muhtar Erol Çelebi yaptığı açıklamada, "Uzun senelerdir bu piknik alanımızda piknik yapıyoruz. Herkes burada mangalını yakıyor, eğlencesini yaşıyor. Bu etkinliği her yıl düzenlemeye devam ediyoruz. 40-50 yıldır bu geleneğimiz devam ediyor. Her yıl burada düzenlemeye devam ediyoruz. Akraba, eş, dost burada kaynaşıyoruz. Yoğunluk her yıl artıyor" dedi.

6İstanbuldan Urfaya kadar bizimleler

"İstanbul'dan Urfa'ya kadar bizimleler"

Geleneksel pikniğe, Türkiye'nin dört bir yanından katılım olduğunu dile getiren Muhtar Çelebi, "İstanbul başta olmak üzere, İzmir, Ankara ve Bursa'dan gelen insanlarımız var.Bizim Şanlıurfa, Kars'tan, Ankara'dan damatlarımız da var. Onlar da her yıl düzenli olarak bu etkinliğe gelirler. Artık onlar da bizim köylümüz. Biz öyle kabul ediyoruz, öyle görüyoruz. Pandemi döneminde bir ara verdik ama kırsal kesimler olarak pandemiyi çabuk atlattık. Çok şükür" ifadelerini kullandı.

7Şenlik yağmura rağmen sürecek

Şenlik yağmura rağmen sürecek

Yıllardır aynı tarihte yapılan piknik şenliğinin, hava şartlarına rağmen iptal edilmemesi ise geleneklere olan bağlılığı bir kez daha ortaya koydu. Hasköylüler, bu geleneği gelecek kuşaklara da aktarmakta kararlı olduklarını vurguladı.

8Tekirdağda piknik ile büyüyen gelenek 50 yıl sonra onları şemsiye korudu