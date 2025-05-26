Tekirdağ'da piknik ile büyüyen gelenek! 50 yıl sonra onları şemsiye korudu

"İstanbul'dan Urfa'ya kadar bizimleler"

Geleneksel pikniğe, Türkiye'nin dört bir yanından katılım olduğunu dile getiren Muhtar Çelebi, "İstanbul başta olmak üzere, İzmir, Ankara ve Bursa'dan gelen insanlarımız var.Bizim Şanlıurfa, Kars'tan, Ankara'dan damatlarımız da var. Onlar da her yıl düzenli olarak bu etkinliğe gelirler. Artık onlar da bizim köylümüz. Biz öyle kabul ediyoruz, öyle görüyoruz. Pandemi döneminde bir ara verdik ama kırsal kesimler olarak pandemiyi çabuk atlattık. Çok şükür" ifadelerini kullandı.