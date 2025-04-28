Tekirdağ'da 'Faylıköy'de deprem öncesi garip olay! Depremin habercisi miydi? 'Marmara Denizi'nden geldiğini gözlemledik'

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin hemen öncesinde, Ganos Fayının Marmara Denizi'nden çıkış noktasında bulunan Gaziköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde yoğun bir gaz kokusu hissedildi. Mahalle sakinleri, kokunun özellikle Marmara Denizi yönünden geldiğini ve daha önce köyde yaşanan bir sondaj olayındaki gaz kokusuna benzediğini ifade etti. 2023 yılı Ekim ayında Gaziköy'de yapılan bir sondaj çalışması sırasında, 150 metre derinlikte yoğun gaz çıkışı tespit edilmişti. Sondajı yapan vatandaşın amacı su bulmak olsa da çıkan gaz, bölgede dikkat çekmişti. Mahalle Muhtarı Ali Altıntaş, sondaj noktasının tam olarak Ganos Fayı üzerinde yer aldığını vurgulayarak, gaz çıkışının zaman zaman hâlâ devam ettiğini söyledi.