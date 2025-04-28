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GündemTekirdağ'da 'Faylıköy'de deprem öncesi garip olay! Depremin habercisi miydi? 'Marmara Denizi'nden geldiğini gözlemledik'
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Tekirdağ'da 'Faylıköy'de deprem öncesi garip olay! Depremin habercisi miydi? 'Marmara Denizi'nden geldiğini gözlemledik'

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Gaziköy Mahallesi'nde, Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremden bir gün önce yaşanan garip olay mahallede tedirginlik yarattı.

İHA
• 28 Nisan 2025 - 11:52 • Son Güncelleme:
İHA
• 28 Nisan 2025 - 11:52 • Son Güncelleme:
1Tekirdağda Faylıköyde deprem öncesi garip olay Depremin habercisi miydi Marmara Denizinden geldiğini gözlemledik

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin hemen öncesinde, Ganos Fayının Marmara Denizi'nden çıkış noktasında bulunan Gaziköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde yoğun bir gaz kokusu hissedildi.

2Tekirdağda Faylıköyde deprem öncesi garip olay Depremin habercisi miydi Marmara Denizinden geldiğini gözlemledik

Mahalle sakinleri, kokunun özellikle Marmara Denizi yönünden geldiğini ve daha önce köyde yaşanan bir sondaj olayındaki gaz kokusuna benzediğini ifade etti.

32023TEKİ SONDAJDA GAZ ÇIKMIŞTI

2023'TEKİ SONDAJDA GAZ ÇIKMIŞTI

2023 yılı Ekim ayında Gaziköy'de yapılan bir sondaj çalışması sırasında, 150 metre derinlikte yoğun gaz çıkışı tespit edilmişti.

4Tekirdağda Faylıköyde deprem öncesi garip olay Depremin habercisi miydi Marmara Denizinden geldiğini gözlemledik

Sondajı yapan vatandaşın amacı su bulmak olsa da çıkan gaz, bölgede dikkat çekmişti.

5Tekirdağda Faylıköyde deprem öncesi garip olay Depremin habercisi miydi Marmara Denizinden geldiğini gözlemledik

Mahalle Muhtarı Ali Altıntaş, sondaj noktasının tam olarak Ganos Fayı üzerinde yer aldığını vurgulayarak, gaz çıkışının zaman zaman hâlâ devam ettiğini söyledi.

6Tekirdağda Faylıköyde deprem öncesi garip olay Depremin habercisi miydi Marmara Denizinden geldiğini gözlemledik