Tekirdağ'da ağlar dolup taştı! Tam 1,5 ton çıktı: Ağları çekerken zorlandılar

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Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, kefal avcılığının devam ettiğini belirterek, "Şu anda Süleymanpaşa'da bulunan balıkçı arkadaşlarımız kefal balığı yakalayarak av faaliyetlerini sürdürüyor. Bugün kısmet oldu, bir arkadaşımız yaklaşık 1,5 ton kefal balığıyla limana döndü. Bu da biz balıkçı camiasını sevindiren bir haber. Allah izin verirse bundan sonra kefal balığı da tutacağız. Lüfer, palamut, hamsi ve istavrit avlayacağız. Vatandaşlarımız inşallah taze balık yemeye devam edecek" dedi.