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GündemTekirdağ'da ağlar dolup taştı! Tam 1,5 ton çıktı: Ağları çekerken zorlandılar
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Tekirdağ'da ağlar dolup taştı! Tam 1,5 ton çıktı: Ağları çekerken zorlandılar

20.10.2026 - 16:13Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Marmara Denizi’ne açılan balıkçılar, yaklaşık 1,5 ton kefalle limana döndü. Ağların iri balıklarla dolup taştığı avda, balıkçılar kefalleri ağlardan çıkarmakta zaman zaman güçlük yaşarken, bereketli av yüzleri güldürdü.

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1Tekirdağ'da ağlar dolup taştı! Tam 1,5 ton çıktı: Ağları çekerken zorlandılar

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Marmara Denizi'ne açılan balıkçılar, yaklaşık 1,5 ton kefal balığıyla limana döndü. Ağların balıkla dolup taştığı avda, balıkçıların yüzü gülerken, iri kefalleri ağlardan çıkarmakta zaman zaman güçlük yaşandı.

2Tekirdağ'da ağlar dolup taştı! Tam 1,5 ton çıktı: Ağları çekerken zorlandılar

Marmara Denizi'nde av faaliyetlerini sürdüren Süleymanpaşalı balıkçılar, kefal avıyla bereketli bir gün geçirdi. Denize açılan bir balıkçı teknesi, yaklaşık 1,5 ton kefal balığıyla limana ulaştı. Onlarca kasayı dolduran balıklar, limanda yoğun mesai yaşanmasına neden oldu.

3Tekirdağ'da ağlar dolup taştı! Tam 1,5 ton çıktı: Ağları çekerken zorlandılar

Avın ardından teknedeki ağları temizlemeye başlayan balıkçılar, ağlara takılan kefalleri tek tek çıkardı. Balıkların iri olması nedeniyle zaman zaman zorlanan balıkçılar, bol miktardaki avın sevincini yaşadı.

4Tekirdağ'da ağlar dolup taştı! Tam 1,5 ton çıktı: Ağları çekerken zorlandılar

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, kefal avcılığının devam ettiğini belirterek, "Şu anda Süleymanpaşa'da bulunan balıkçı arkadaşlarımız kefal balığı yakalayarak av faaliyetlerini sürdürüyor. Bugün kısmet oldu, bir arkadaşımız yaklaşık 1,5 ton kefal balığıyla limana döndü. Bu da biz balıkçı camiasını sevindiren bir haber. Allah izin verirse bundan sonra kefal balığı da tutacağız. Lüfer, palamut, hamsi ve istavrit avlayacağız. Vatandaşlarımız inşallah taze balık yemeye devam edecek" dedi.

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