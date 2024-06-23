Tatilcilerin dönüş yolunda trafik yoğunluğu başladı! Otogar ve yollar doldu taştı

9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek memleketlerine ve tatil beldelerine giden vatandaşlar, tatilin son gününde İstanbul'a geri dönmeye başladı. Dönüş yolunda otobüs yolculuğunu tercih eden vatandaşlar her bayram dönüşünde olduğu gibi bu bayramda da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu. Öte yandan otogarın içinde araç trafiğinde yoğunluk olduğu görüldü.