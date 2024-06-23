Tatilcilerin dönüş yolunda trafik yoğunluğu başladı! Otogar ve yollar doldu taştı
Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle dönüş yoluna geçen tatilciler, Afyonkarahisar-Antalya karayolunda trafik yoğunluğuna neden oldu. Kurban Bayramı'nın son gününde tatilciler dönüş yolculuğuna başlarken, TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde meydana gelen maddi hasarlı kazalar sebebiyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
İHA
• 23 Haziran 2024 - 15:36 • Son Güncelleme:
İHA
• 23 Haziran 2024 - 15:36 • Son Güncelleme: