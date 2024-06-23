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Gündem Tatilcilerin dönüş yolunda trafik yoğunluğu başladı! Otogar ve yollar doldu taştı
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Tatilcilerin dönüş yolunda trafik yoğunluğu başladı! Otogar ve yollar doldu taştı

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle dönüş yoluna geçen tatilciler, Afyonkarahisar-Antalya karayolunda trafik yoğunluğuna neden oldu. Kurban Bayramı'nın son gününde tatilciler dönüş yolculuğuna başlarken, TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde meydana gelen maddi hasarlı kazalar sebebiyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

İHA
• 23 Haziran 2024 - 15:36 • Son Güncelleme:
İHA
• 23 Haziran 2024 - 15:36 • Son Güncelleme:
1 Tatilcilerin dönüş yolunda trafik yoğunluğu başladı Otogar ve yollar doldu taştı

Türkiye'nin kavşak noktası kentlerinden birisi olan Afyonkarahisar'daki karayollarında araç yoğunluğu yaşandı.

2 Tatilcilerin dönüş yolunda trafik yoğunluğu başladı Otogar ve yollar doldu taştı

Afyonkarahisar’ı Antalya, Denizli, Isparta ve Denizli’ye bağlayan karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, araç yoğunluğundan dolayı zaman zaman trafik durma noktasına geldi.

3 Tatilcilerin dönüş yolunda trafik yoğunluğu başladı Otogar ve yollar doldu taştı

Sandıklı ilçesindeki kavşaklarda önlem alan trafik polisleri sürücüleri emniyet şeridini kullanmamaları, emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyardı.

4 Tatilcilerin dönüş yolunda trafik yoğunluğu başladı Otogar ve yollar doldu taştı

Yoğunluk nedeniyle zaman zaman maddi hasarlı kazalarda meydana geldi. Trafik yoğunluğunun gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

5 Tatilcilerin dönüş yolunda trafik yoğunluğu başladı Otogar ve yollar doldu taştı

9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşlar dönüş yolculuğuna başladı. Dönüş yolculuğunda TEM Otoyolu Bekirdere Viyadüğü'nde maddi hasarlı kazalar meydana geldi

6 Tatilcilerin dönüş yolunda trafik yoğunluğu başladı Otogar ve yollar doldu taştı

İstanbul istikametinde meydana gelen kaza sebebiyle kilometrelerce araç kuyrukları oluşurken, yaklaşık bir saat boyunca sürücüler yolda kaldı. Araçlar yoldan kaldırılırken, trafik eski seyrine döndü.

7 Tatilcilerin dönüş yolunda trafik yoğunluğu başladı Otogar ve yollar doldu taştı

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren vatandaşlar, tatilin bitmesiyle beraber şehre dönmeye başladı. Vatandaşların geri dönüş yoluna çıkmasıyla birlikte 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşanıyor.

8 Tatilcilerin dönüş yolunda trafik yoğunluğu başladı Otogar ve yollar doldu taştı

9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek memleketlerine ve tatil beldelerine giden vatandaşlar, tatilin son gününde İstanbul'a geri dönmeye başladı. Dönüş yolunda otobüs yolculuğunu tercih eden vatandaşlar her bayram dönüşünde olduğu gibi bu bayramda da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu. Öte yandan otogarın içinde araç trafiğinde yoğunluk olduğu görüldü.

9 Tatilcilerin dönüş yolunda trafik yoğunluğu başladı Otogar ve yollar doldu taştı

Beren Toktaş, Kurban Bayramı'nı memleketi Bartın'da geçirdiğini ve ardından İstanbul'a gelip burada şehri gezdiğini belirtti. Arkadaşı Aylin Yeniçeri ise, beraber İstanbul'u gezdiklerini ve herkese önerdiklerini söyledi.

10 Ankaradan gelmiştim, orada okuyorum

"Ankara'dan gelmiştim, orada okuyorum"

Yoğunluğun oluştuğu otogarda Ankara'dan ailesini ziyarete İstanbul'a geldiğini belirten Atakan Karadamar, "Bayram iyi geçti. Ailemle kampa gittim. Ankara'dan gelmiştim, orada okuyorum.

11 Tatilcilerin dönüş yolunda trafik yoğunluğu başladı Otogar ve yollar doldu taştı

Onları ziyaret için geldim. Şimdi de geri dönüyorum. İstanbul'un içini gezdik genel olarak. Onun dışında kamp için Edirne Erikli'ye gitmiştik" ifadelerini kullandı

12 Tatilcilerin dönüş yolunda trafik yoğunluğu başladı Otogar ve yollar doldu taştı
13 Tatilcilerin dönüş yolunda trafik yoğunluğu başladı Otogar ve yollar doldu taştı
14 Tatilcilerin dönüş yolunda trafik yoğunluğu başladı Otogar ve yollar doldu taştı
15 Tatilcilerin dönüş yolunda trafik yoğunluğu başladı Otogar ve yollar doldu taştı
16 Tatilcilerin dönüş yolunda trafik yoğunluğu başladı Otogar ve yollar doldu taştı
17 Tatilcilerin dönüş yolunda trafik yoğunluğu başladı Otogar ve yollar doldu taştı
18 Tatilcilerin dönüş yolunda trafik yoğunluğu başladı Otogar ve yollar doldu taştı