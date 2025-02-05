Tarım ve Orman Bakanlığı hayvancılık desteklerini 2025 yılında da artırarak devam ettiriyor! Malatya'da hayvanları telef olan vatandaşlar hayvancılık desteklerinden faydalandı

'ALLAH DEVLETTEN RAZI OLSUN'

Zararının karşılandığını anlatan Mutlu, şunları kaydetti:"Devletten Allah razı olsun, bire bir hayvanlarımızın aynı sayısını verdiler, 50 koyun ve 2 koç olmak üzere. Hayvanlarımıza ilaç ve yem, kuzular için çadır temin ettiler. Devletin verdiği hayvanlar geçen yıl ve bu yıl doğum yaptı, 50 hayvan şu an 120 civarında oldu. Toplamda 240 hayvanım var. Küçükbaş hayvan sayısını 500'e kadar çıkarmayı düşünüyorum."