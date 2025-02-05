Tarım ve Orman Bakanlığı hayvancılık desteklerini 2025 yılında da artırarak devam ettiriyor! Malatya'da hayvanları telef olan vatandaşlar hayvancılık desteklerinden faydalandı
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürürlüğe koyduğu hayvan desteklerinden faydalanan vatandaşlarımız her geçen gün artarak devam ediyor. Hayvancılık desteklerini 2025 yılında da devam ettiren Tarım ve Orman Bakanlığı depremzedeleri de unutmadı. Asrın felaketinde hayvanları telef olan vatandaşlarımıza hayvancılık destekleri kapsamında hayvan yardımı yapıldı. Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayvanları enkaz altında kalan yetiştiriciler, Tarım ve Orman Bakanlığı destekleriyle yaralarını sararak üretime devam etti.
AA
• 05 Şubat 2025 - 12:42 • Son Güncelleme:
AA
• 05 Şubat 2025 - 12:42 • Son Güncelleme: