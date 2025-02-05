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GündemTarım ve Orman Bakanlığı hayvancılık desteklerini 2025 yılında da artırarak devam ettiriyor! Malatya'da hayvanları telef olan vatandaşlar hayvancılık desteklerinden faydalandı
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Tarım ve Orman Bakanlığı hayvancılık desteklerini 2025 yılında da artırarak devam ettiriyor! Malatya'da hayvanları telef olan vatandaşlar hayvancılık desteklerinden faydalandı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürürlüğe koyduğu hayvan desteklerinden faydalanan vatandaşlarımız her geçen gün artarak devam ediyor. Hayvancılık desteklerini 2025 yılında da devam ettiren Tarım ve Orman Bakanlığı depremzedeleri de unutmadı. Asrın felaketinde hayvanları telef olan vatandaşlarımıza hayvancılık destekleri kapsamında hayvan yardımı yapıldı. Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayvanları enkaz altında kalan yetiştiriciler, Tarım ve Orman Bakanlığı destekleriyle yaralarını sararak üretime devam etti.

AA
• 05 Şubat 2025 - 12:42 • Son Güncelleme:
AA
• 05 Şubat 2025 - 12:42 • Son Güncelleme:
1Tarım ve Orman Bakanlığı hayvancılık desteklerini 2025 yılında da artırarak devam ettiriyor Malatyada hayvanları telef olan vatandaşlar hayvancılık desteklerinden faydalandı

Akçadağ ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde hayvancılık yapan Gülcan Şakar, AA muhabirine, yaklaşık 20 yıldır bu işle uğraştığını söyledi.

2Tarım ve Orman Bakanlığı hayvancılık desteklerini 2025 yılında da artırarak devam ettiriyor Malatyada hayvanları telef olan vatandaşlar hayvancılık desteklerinden faydalandı

Depremde evlerinin ağır hasar gördüğünü, ahırın ise çöktüğünü anlatan Şakar, "Ahırımız yıkıldı, hayvanlarımız telef oldu. Akçadağ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gelip kontrol etti, telef olan hayvanları belirledi. Hayvanlarımızı bire bir verdiler. Biraz birikimimiz vardı, kredi çektik ve yardımlarla yeni ahır yaptık." dedi. Şakar, hayvancılıktan başka yapacak işleri olmadığını ifade ederek, "Hayvancılıkla uğraşmayı seviyoruz." diye konuştu.

3Tarım ve Orman Bakanlığı hayvancılık desteklerini 2025 yılında da artırarak devam ettiriyor Malatyada hayvanları telef olan vatandaşlar hayvancılık desteklerinden faydalandı

Kendisine 3 büyükbaş hayvan verildiğini belirten Şakar, "Bir tanesi hamileydi. Hayvanlara kaynanamla birlikte bakıyoruz. Şu an toplam 12 büyükbaş var." ifadesini kullandı. Şakar, süt sağım makinelerinin de enkaz altında kaldığını, komşusundan emanet makine aldıklarını kaydetti.

4DEVLETİMİZ ELİNDEN GELENİ YAPTI

'DEVLETİMİZ ELİNDEN GELENİ YAPTI'

Günay Çoban Durmuş ise eşiyle 25 yıldır hayvancılık yaptıklarını söyledi. Depremlerde ahırın yıkılması sonucu 5 büyükbaş hayvanın telef olduğunu ve çok zor günler geçirdiklerini dile getiren Durmuş, "Ahırımız yıkılınca 5 hayvanımız telef oldu. Devlet deprem zamanında yardım etti, yem, çadır ve para desteği verdi." dedi.

5Tarım ve Orman Bakanlığı hayvancılık desteklerini 2025 yılında da artırarak devam ettiriyor Malatyada hayvanları telef olan vatandaşlar hayvancılık desteklerinden faydalandı

Yıldırım Durmuş da devletin desteğini hep yanlarında hissettiklerinin altını çizerek, şöyle devam etti: "Devletimiz elinden gelen her türlü yardımda bulundu. İlçe müdürlüğündeki veterinerler kendi evleri depremlerde hasar görmesine rağmen geldiler, köylünün samanı, hayvanı gibi bütün sorunuyla ilgilendiler.

6Tarım ve Orman Bakanlığı hayvancılık desteklerini 2025 yılında da artırarak devam ettiriyor Malatyada hayvanları telef olan vatandaşlar hayvancılık desteklerinden faydalandı

Şu an 7 büyükbaş hayvanım var. Bunların hepsi devletin verdiği hayvanlar ve buzağıları. Ahırımız yıkılmıştı, devletin verdiği çadır biraz küçük olduğu için daha önce odunluk olarak kullandığımız yerde hayvanları besliyoruz." Yeşilyurt ilçesine bağlı Cafana Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiren Ramazan Mutlu da depremler nedeniyle ahırının bir bölümünün çökmesi sonucu 52 küçükbaş hayvanın telef olduğunu söyledi.

7ALLAH DEVLETTEN RAZI OLSUN

'ALLAH DEVLETTEN RAZI OLSUN'

Zararının karşılandığını anlatan Mutlu, şunları kaydetti:"Devletten Allah razı olsun, bire bir hayvanlarımızın aynı sayısını verdiler, 50 koyun ve 2 koç olmak üzere. Hayvanlarımıza ilaç ve yem, kuzular için çadır temin ettiler. Devletin verdiği hayvanlar geçen yıl ve bu yıl doğum yaptı, 50 hayvan şu an 120 civarında oldu. Toplamda 240 hayvanım var. Küçükbaş hayvan sayısını 500'e kadar çıkarmayı düşünüyorum."