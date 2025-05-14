Tarihi an yaklaşıyor! Papa 14. Leo'nun İznik seyahati turizmde devrim yaratacak!

Saraçoğlu, şöyle devam etti:



"Bu organizasyondan sonra İznik'in hac merkezlerinden birisi olacağını ve önemli sayıda turist çekeceğini düşünüyoruz. Vefat eden Papa Franciscus'un yeni seçilen Papa 14. Leo'ya ölmeden önce sözlü olarak İznik'in öneminden bahsederek mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yer olduğunu söylediğini öğrendik. Papa'nın İznik ziyaretiyle tüm dünyanın gözü İznik'e çevrilecek ve bu durum da İznik'i Hristiyan dünyasında ön plana çıkaracaktır. Ayrıca Papa'nın ziyaretinden sonra İznik'in daha turistik bir yer haline geleceğini ve konaklama sayısının artacağını öngörüyoruz."