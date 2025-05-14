Tarihi an yaklaşıyor! Papa 14. Leo'nun İznik seyahati turizmde devrim yaratacak!

"TARİHİN KESİNLEŞMESİYLE REZERVASYONLARIN ARTACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İznik Belediyesinin organizasyon için çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Saraçoğlu, bazilikanın çevresinin bir müzeye dönüştüğünü, eksikliklerinin tamamlandığını ve çevre düzenlemesinin yapıldığını anlattı.Saraçoğlu, İznik'in Katolik Hristiyanlar için çok önemli tarihe sahip olduğunu vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Papa'nın ziyaretinden sonra da turizmin sadece İznik'te değil bölgenin geneline de yayılarak artacağını söyleyebiliriz. Çeşitli ülkelerden Hristiyan din adamları küçük gruplar halinde gelip Bursa'daki otellerde konaklayıp İznik'e geçiyorlar. Papa'nın geliş tarihinin kesinleşmesiyle rezervasyonların artacağını düşünüyoruz. Beklentimiz yüksek, ciddi bir nüfusa hitap ettiği için yılın her döneminde talep alabiliriz."