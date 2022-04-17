Tansiyon ve kolesterolü düşürüyor, vitamin, mineral ve protein deposu! Alzheimer, kalp krizi, kronik hastalıklar...
Alzheimer, kalp krizi, kronik baş ağrısı, kansere karşı çok etkili, mevsimsel salgın hastalıklarda koruyucu olarak, tansiyon ve kolesterol düşürücü olarak, kan sulandırıcı ve bağışıklık sistemini güçlendirici olarak kullanılıyor. Demir deposu olarak bilinen bu besin; A, B, C, E vitaminleri, magnezyum, fosfor, iyot mineralleri ve protein açısından çok zengin, vücut direncini artıyor. Karaciğer dostu olarak biliniyor, içerdiği vitamin, mineral yoğunluğu ve anti toksin özelliği ile birçok hastalıkta gıda desteği olarak kullanılıyor. İdrar söktürücü özelliğe sahip, içerdiği mentol, midenin normal işlevini görmesine neden oluyor. Vücuda giren grip mikrobuna karşı savaşıyor, ileri yaşlarda ülsere yakalanma riskini de azaltıyor. Bazı gıdalar, bazı hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Peki hangi besin hangi hastalık için şifa? İşte o besinler ve iyi geldiği hastalıklar...
HANGİ YİYECEK HANGİ HASTALIĞA İYİ GELİYOR?
Bazı hastalıkların tedavisinde ve bazı hastalıklarında önlenmesinde, yiyeceklerin birebir etkisi olduğu biliniyor. Biliniyor ama hangi yiyecek hangi hastalığa iyi geliyor bilmek gerekiyor doğru tüketim için. Peki hangi hastalığa hangi yiyecek iyi geliyor? Kansere iyi gelen yiyecekler hangileridir? İşte şifa deposu o yiyecekler.
DİŞ ÇÜRÜMELERİNE KARŞI ISPANAK
Demir deposu olarak bilinen ıspanak A, B, C, E vitaminleri, magnezyum, fosfor, iyot mineralleri ve protein açısından zengin bir sebze. Bu nedenle ıspanağın vücudun direncini arttırır. Özellikle bahar aylarında nükseden hastalıklara karşı vücudu korur. Kemik ve dişleri de güçlendirir. Diş çürümelerine karşı koruyucudur.
KOLESTEROLE SARIMSAK
Taze sarımsakta mevsimsel salgın hastalıklarda koruyucu olarak, tansiyon ve kolesterol düşürücü olarak, kan sulandırıcı ve bağışıklık sistemini güçlendirici olarak kullanılmaktadır.
KARACİĞERE ENGİNAR
Karaciğer dostu olarak da bilinen enginar, içerdiği vitamin, mineral yoğunluğu ve anti toksin özelliği ile birçok hastalıkta gıda desteği olarak kullanılabilir. Enginar aynı zamanda mide ve sindirim sistemi dezenfektanı olarak da bilinmektedir. Bunun dışında kalp hastalıklarında, romatizma ve gut hastalığında, safra kesesi ve karaciğer rahatsızlıklarında faydalıdır. Enginar yemeği yaparken sadece taban bölümü değil, yapraklarının da pişirilip dip kısmının sıyrılarak yenmesi tavsiye edilir.
BAŞ AĞRISINA HAVUÇ
Havuç salatalarda, her türlü et ve sebze yemeklerinde kullanılmalıdır. Unutkanlığa karşı kullanımı yaygındır. Son yıllarda erken bunama, Alzheimer, kalp krizi, kronik baş ağrılarında, deri ve akciğer kanserine karşı kullanılmaya başlanmıştır.
TARÇIN
Mideyi düzene sokan tarçın ve sindirim sistemini düzenleyerek, mide ağrılarını gideren hardal gribe karşı etkili oluyor.
AVOKADO
Günümüzde büyük sorun haline gelen depresyona karşı ise vücudun kolesterol oranını ayarlayan ve tende sürekli hücre yenilemesine neden olan avokado tüketilmesi öneriliyor.
ÇİKOLATA
Depresyona karşı ayrıca, beynin kendisini yenilemesine ve psikolojik rahatlık sağlamasına yardımcı oluyor.
PATATES
İçerdiği A, B12 ve C vitaminleriyle istiridye ve beyindeki serotonin adlı kimyasal maddenin kendisini yenilemesini sağlayan patates tüketimi önemli rol oynuyor.
BEZELYE
Kalp rahatsızlıklarının giderilmesinde ise B vitamini ve protein deposu olan bezelye, önemli bir yere sahip.
KEPEKLİ EKMEK
Kepekli ekmek bağırsak kanseri için faydalı olurken, çok kiraz yenmesi gut hastalığına yakalanma riskini düşürüyor.
Kalp için ayrıca elma, mısır gevreği, salatalık, yumurta, sarımsak, humus, kavun, süt, şeftali, pirinç, tuz, çay, ton balığı, hindi eti ve karpuz da faydalı yiyecekler arasında.
KAYISI
Son yıllarda insanlığı tehdit eden en önemli hastalıkların başında gelen kansere karşı ise antioksidan olan betakaroten açısından zengin kayısı etkili olurken, arpa, mısır, buğday, yulaf gibi tahıllar da kanserojen maddelerin vücuttan atılması sürecini hızlandırmakta.
Kansere karşı fasulye, pancar, lahana, havuç, nohut, incir, sarımsak, fındık, mercimek, zeytinyağı, soğan, şeftali, pirinç, çilek ve domates gibi yiyecekleri tüketmek de etkili oluyor.
NANE
İdrar söktürücü özelliğe sahiptir. İçerdiği mentol, midenin normal işlevini görmesine neden olur. Vücuda giren grip mikrobuna karşı savaştığı gibi, ileri yaşlarda ülsere yakalanma riskini de azaltır.
HİNDİSTAN CEVİZİ
İçerdiği myristin adlı madde kusmayı engeller, basur tedavisinde etkilidir.
PAPATYA ÇAYI
Bağırsak yollarında toplanan gazı çıkartır, sindirim sistemini düzenler, mide ağrısını keser.
MEYAN KÖKÜ
Adrenalini yükseltir, insanın strese girmesini engeller, kan basıncını düşürür.
EKMEK
Şekerli yiyecek yenildiğinde içindeki asitler dişlere her 20 dakikada bir saldırır. Ekmek, dişleri korur. Uzmanlar tarafından gün boyunca 6 ile 11 dilim ekmek yenmesi tavsiye ediliyor.
YOĞURT VEYA BEYAZ PEYNİR
Diş sağlığı için kalsiyum deposu olan bu iki yiyecek tercih edilmelidir.
MUZ
Zengin bir potasyum kaynağıdır. Bu mineral, kalbin düzenli olarak çalışmasını ve tansiyonun düzenli olmasını sağlar.
REZENE
İçerdiği potasyum sayesinde tansiyonu düzenler.
ÜZÜM
İçerdiği "elajik asit" sayesinde, menopozun neden olduğu kemik erimesine karşı koruma görevi yapar.
KEKİK
Timol adı verilen bir tür doğal yağ, vücuttaki diğer yağların parçalanmalarını sağlar. Kekik yağı banyoda sürüldüğü zaman romatizma ağrılarını büyük oranda azaltır.
ZENCEFİL
Uyarıcı etkileri kan damarlarını genişletip kan dolaşımını artırarak romatizma ağrıları ve yanmaları yok eder.
HURMA
Besin değeri yüksek ve önemli bir enerji kaynağıdırlar. Doğal müshil etkisine sahiptir.
PANCAR
Böbrekleri çalıştırır. Vücuttaki tuz oranını dengeler. Bu sayede böbrekler ve idrar yollarının çalışmasını destekler.
KAVUN
Orta boy bir kavunun yarısı, günlük C vitamini ihtiyacını tamamen karşılar. Böbrekleri rahatlatır.
MERCİMEK
Çözünebilir lif içermesi sayesinde kandaki kolesterol oranını düşürür. Bu nedenle diyabet ve kalp hastaları için kaçınılmaz bir besindir.
SOĞAN
Sarımsakla birlikte enfeksiyonlarla mücadele eder. Soğan ayrıca, kemik erimesine de iyi gelir. (Akşam)