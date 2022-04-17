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    SağlıkTansiyon ve kolesterolü düşürüyor, vitamin, mineral ve protein deposu! Alzheimer, kalp krizi, kronik hastalıklar...
    HaberlerSağlık Haberleri Tansiyon ve kolesterolü düşürüyor, vitamin, mineral ve protein deposu! Alzheimer, kalp krizi, kronik hastalıklar...
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    Tansiyon ve kolesterolü düşürüyor, vitamin, mineral ve protein deposu! Alzheimer, kalp krizi, kronik hastalıklar...

    Alzheimer, kalp krizi, kronik baş ağrısı, kansere karşı çok etkili, mevsimsel salgın hastalıklarda koruyucu olarak, tansiyon ve kolesterol düşürücü olarak, kan sulandırıcı ve bağışıklık sistemini güçlendirici olarak kullanılıyor. Demir deposu olarak bilinen bu besin; A, B, C, E vitaminleri, magnezyum, fosfor, iyot mineralleri ve protein açısından çok zengin, vücut direncini artıyor. Karaciğer dostu olarak biliniyor, içerdiği vitamin, mineral yoğunluğu ve anti toksin özelliği ile birçok hastalıkta gıda desteği olarak kullanılıyor. İdrar söktürücü özelliğe sahip, içerdiği mentol, midenin normal işlevini görmesine neden oluyor. Vücuda giren grip mikrobuna karşı savaşıyor, ileri yaşlarda ülsere yakalanma riskini de azaltıyor. Bazı gıdalar, bazı hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Peki hangi besin hangi hastalık için şifa? İşte o besinler ve iyi geldiği hastalıklar...

    • 17 Nisan 2022 - 09:54 • Son Güncelleme:
    • 17 Nisan 2022 - 09:54 • Son Güncelleme:
    1HANGİ YİYECEK HANGİ HASTALIĞA İYİ GELİYOR

    HANGİ YİYECEK HANGİ HASTALIĞA İYİ GELİYOR?

    Bazı hastalıkların tedavisinde ve bazı hastalıklarında önlenmesinde, yiyeceklerin birebir etkisi olduğu biliniyor. Biliniyor ama hangi yiyecek hangi hastalığa iyi geliyor bilmek gerekiyor doğru tüketim için. Peki hangi hastalığa hangi yiyecek iyi geliyor? Kansere iyi gelen yiyecekler hangileridir? İşte şifa deposu o yiyecekler.

    2DİŞ ÇÜRÜMELERİNE KARŞI ISPANAK

    DİŞ ÇÜRÜMELERİNE KARŞI ISPANAK

    Demir deposu olarak bilinen ıspanak A, B, C, E vitaminleri, magnezyum, fosfor, iyot mineralleri ve protein açısından zengin bir sebze. Bu nedenle ıspanağın vücudun direncini arttırır. Özellikle bahar aylarında nükseden hastalıklara karşı vücudu korur. Kemik ve dişleri de güçlendirir. Diş çürümelerine karşı koruyucudur.

    3KOLESTEROLE SARIMSAK

    KOLESTEROLE SARIMSAK

    Taze sarımsakta mevsimsel salgın hastalıklarda koruyucu olarak, tansiyon ve kolesterol düşürücü olarak, kan sulandırıcı ve bağışıklık sistemini güçlendirici olarak kullanılmaktadır.

    4KARACİĞERE ENGİNAR

    KARACİĞERE ENGİNAR

    Karaciğer dostu olarak da bilinen enginar, içerdiği vitamin, mineral yoğunluğu ve anti toksin özelliği ile birçok hastalıkta gıda desteği olarak kullanılabilir. Enginar aynı zamanda mide ve sindirim sistemi dezenfektanı olarak da bilinmektedir. Bunun dışında kalp hastalıklarında, romatizma ve gut hastalığında, safra kesesi ve karaciğer rahatsızlıklarında faydalıdır. Enginar yemeği yaparken sadece taban bölümü değil, yapraklarının da pişirilip dip kısmının sıyrılarak yenmesi tavsiye edilir.

    5BAŞ AĞRISINA HAVUÇ

    BAŞ AĞRISINA HAVUÇ

    Havuç salatalarda, her türlü et ve sebze yemeklerinde kullanılmalıdır. Unutkanlığa karşı kullanımı yaygındır. Son yıllarda erken bunama, Alzheimer, kalp krizi, kronik baş ağrılarında, deri ve akciğer kanserine karşı kullanılmaya başlanmıştır.

    6TARÇIN

    TARÇIN

    Mideyi düzene sokan tarçın ve sindirim sistemini düzenleyerek, mide ağrılarını gideren hardal gribe karşı etkili oluyor.

    7AVOKADO

    AVOKADO

    Günümüzde büyük sorun haline gelen depresyona karşı ise vücudun kolesterol oranını ayarlayan ve tende sürekli hücre yenilemesine neden olan avokado tüketilmesi öneriliyor.

    8ÇİKOLATA

    ÇİKOLATA

    Depresyona karşı ayrıca, beynin kendisini yenilemesine ve psikolojik rahatlık sağlamasına yardımcı oluyor.

    9PATATES

    PATATES

    İçerdiği A, B12 ve C vitaminleriyle istiridye ve beyindeki serotonin adlı kimyasal maddenin kendisini yenilemesini sağlayan patates tüketimi önemli rol oynuyor.

    10BEZELYE

    BEZELYE

    Kalp rahatsızlıklarının giderilmesinde ise B vitamini ve protein deposu olan bezelye, önemli bir yere sahip.

    11KEPEKLİ EKMEK

    KEPEKLİ EKMEK

    Kepekli ekmek bağırsak kanseri için faydalı olurken, çok kiraz yenmesi gut hastalığına yakalanma riskini düşürüyor.

    12Tansiyon ve kolesterolü düşürüyor, vitamin, mineral ve protein deposu Alzheimer, kalp krizi, kronik hastalıklar...

    Kalp için ayrıca elma, mısır gevreği, salatalık, yumurta, sarımsak, humus, kavun, süt, şeftali, pirinç, tuz, çay, ton balığı, hindi eti ve karpuz da faydalı yiyecekler arasında.

    13KAYISI

    KAYISI

    Son yıllarda insanlığı tehdit eden en önemli hastalıkların başında gelen kansere karşı ise antioksidan olan betakaroten açısından zengin kayısı etkili olurken, arpa, mısır, buğday, yulaf gibi tahıllar da kanserojen maddelerin vücuttan atılması sürecini hızlandırmakta.

    14Tansiyon ve kolesterolü düşürüyor, vitamin, mineral ve protein deposu Alzheimer, kalp krizi, kronik hastalıklar...

    Kansere karşı fasulye, pancar, lahana, havuç, nohut, incir, sarımsak, fındık, mercimek, zeytinyağı, soğan, şeftali, pirinç, çilek ve domates gibi yiyecekleri tüketmek de etkili oluyor.

    15NANE

    NANE

    İdrar söktürücü özelliğe sahiptir. İçerdiği mentol, midenin normal işlevini görmesine neden olur. Vücuda giren grip mikrobuna karşı savaştığı gibi, ileri yaşlarda ülsere yakalanma riskini de azaltır.

    16HİNDİSTAN CEVİZİ

    HİNDİSTAN CEVİZİ

    İçerdiği myristin adlı madde kusmayı engeller, basur tedavisinde etkilidir.

    17PAPATYA ÇAYI

    PAPATYA ÇAYI

    Bağırsak yollarında toplanan gazı çıkartır, sindirim sistemini düzenler, mide ağrısını keser.

    18MEYAN KÖKÜ

    MEYAN KÖKÜ

    Adrenalini yükseltir, insanın strese girmesini engeller, kan basıncını düşürür.

    19EKMEK

    EKMEK

    Şekerli yiyecek yenildiğinde içindeki asitler dişlere her 20 dakikada bir saldırır. Ekmek, dişleri korur. Uzmanlar tarafından gün boyunca 6 ile 11 dilim ekmek yenmesi tavsiye ediliyor.

    20YOĞURT VEYA BEYAZ PEYNİR

    YOĞURT VEYA BEYAZ PEYNİR

    Diş sağlığı için kalsiyum deposu olan bu iki yiyecek tercih edilmelidir.

    21MUZ

    MUZ

    Zengin bir potasyum kaynağıdır. Bu mineral, kalbin düzenli olarak çalışmasını ve tansiyonun düzenli olmasını sağlar.

    22REZENE

    REZENE

    İçerdiği potasyum sayesinde tansiyonu düzenler.

    23ÜZÜM

    ÜZÜM

    İçerdiği "elajik asit" sayesinde, menopozun neden olduğu kemik erimesine karşı koruma görevi yapar.

    24KEKİK

    KEKİK

    Timol adı verilen bir tür doğal yağ, vücuttaki diğer yağların parçalanmalarını sağlar. Kekik yağı banyoda sürüldüğü zaman romatizma ağrılarını büyük oranda azaltır.

    25ZENCEFİL

    ZENCEFİL

    Uyarıcı etkileri kan damarlarını genişletip kan dolaşımını artırarak romatizma ağrıları ve yanmaları yok eder.

    26HURMA

    HURMA

    Besin değeri yüksek ve önemli bir enerji kaynağıdırlar. Doğal müshil etkisine sahiptir.

    27PANCAR

    PANCAR

    Böbrekleri çalıştırır. Vücuttaki tuz oranını dengeler. Bu sayede böbrekler ve idrar yollarının çalışmasını destekler.

    28KAVUN

    KAVUN

    Orta boy bir kavunun yarısı, günlük C vitamini ihtiyacını tamamen karşılar. Böbrekleri rahatlatır.

    29MERCİMEK

    MERCİMEK

    Çözünebilir lif içermesi sayesinde kandaki kolesterol oranını düşürür. Bu nedenle diyabet ve kalp hastaları için kaçınılmaz bir besindir.

    30SOĞAN

    SOĞAN

    Sarımsakla birlikte enfeksiyonlarla mücadele eder. Soğan ayrıca, kemik erimesine de iyi gelir. (Akşam)

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