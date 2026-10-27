Tanesi altın değerinde! İlk ürün kilosu 600 liradan satıldı: Yurt dışında kapış kapış satılıyor

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Törende konuşan Aydın Valisi Dr. Osman Varol, kestanenin kent için önemli tarım ürünlerinden biri olduğunu belirterek, "İlk kestane alım töreni için bir aradayız. Kestane ilimiz için çok önemli ürünlerden bir tanesi. Türkiye'de söz sahibi olduğumuz, iddialı olduğumuz ürünlerden bir tanesi. Ülkemizin yıllık yaklaşık 83 bin tonluk üretiminin 25 bin 500 tonu, yani yüzde 31'i ilimizde üretiliyor arkadaşlar. 880 bin toplam ağaç varlığımızla bu konuda Türkiye lideriyiz, ülke lideriyiz. 5 bin 700 tane ÇKS kayıtlı üreticimiz kestane ile iştigal ederek hayatını kazanıyor, çoluğunun çocuğunun rızkını çıkarıyor. Geçtiğimiz günlerde de hasadı başladı malum" dedi.



Bu yılki hasat döneminin bereketli geçmesini dileyen Varol, üreticilerin beklentilerini karşılayacak bir sezon temennisinde bulundu. Üreticiler ve borsa yönetimiyle yaptığı görüşmelerde verimli bir hasat dönemi ve iyi bir rekolte beklentisi olduğunu gördüklerini kaydeden Varol, "Ben öncelikle bu yılki hasadın bereketli olmasını, çiftçilerimizin beklentilerini en üst düzeyde yerine getirmesini niyaz ediyorum, diliyorum. Çiftçilerimizle veya burada borsadaki yönetimdeki arkadaşlarımızla konuştuğumuzda iyi bir hasat dönemi, verimli bir hasat dönemi, iyi bir rekolte beklendiği, bu da bizi ziyadesiyle mutlu etti. Ben kazasız belasız, sıkıntısız bir şekilde hasat döneminin tamamlanmasını ve çiftçilerimizin, üreticilerimizin uzun süre emek verdikleri, gayret ortaya koydukları bu faaliyet alanında arzu ettikleri kazancı elde etmelerini diliyorum tekrar. Ve bu yılın ilk alım fiyatını da 600 lira olarak burada gerçekleştiriyorum. Hayırlı, uğurlu, bereketli olsun inşallah" diye konuştu.