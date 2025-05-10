Tadına doyum olmaz şehir Antalya! 4. Uluslararası FoodFest başladı

"Tarımı ve turizmi gastronomi ile buluşturuyoruz"
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, göreve geldikleri 2019 yılından bu yana kültür ve sanatı da Antalya'nın önemli değerleri arasına katmak için çalıştıklarını belirterek, "Göreve geldiğimizde sadece Altın Portakal ve Piyano Festivalimiz vardı. Bugün FoodFest ile birlikte Yörük Türkmen Festivali, Hobifest, Yeşilçam Günleri, Kitap Fuarı gibi çok sayıda uluslararası etkinliği Antalya'mıza kazandırdık. FoodFest ile Antalyamızın lokomotifi olan tarım ve turizmi, gastronomi çatısı altında birleştiriyoruz. Çiftçimizin alın teriyle yetiştirdiği ürünleri, dünya mutfağında başarısını kanıtlamış şeflerle buluşturuyoruz. Antalya'mız, tropikal ürünleri ve 19 coğrafi işaretli lezzetiyle büyük bir değer sağlamaktadır" dedi.