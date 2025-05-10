Tadına doyum olmaz şehir Antalya! 4. Uluslararası FoodFest başladı

"Tadına doyum olmaz şehir Antalya"

Açılış töreninde konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya'nın sadece doğal ve tarihi güzellikleriyle değil, gastronomi alanında da artık marka şehir haline geldiğini söyledi. Antalya'nın her mevsim üretim yapılan nadir şehirlerden biri olduğunu vurgulayan Şahin, şu ifadeleri kullandı:"Antalya öyle bir şehir ki antik kentlerini gezmeye ömür yetmez. Her mesire yerinde bir kere piknik yapayım deseniz yine ömür yetmez. Ancak bu güzel tablonun eksik bir parçası vardı: gastronomi. O eksik parçayı da dört yıl önce Sayın Muhittin Böcek tamamladı. Bugün artık FoodFest Antalya, sadece Antalya'nın değil, gastronomi camiasının da buluşma noktası haline geldi."